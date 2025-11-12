バイク乗りになると思いがけない体験をすることもしばしば。マイナビニュース会員のライダーから寄せられた「思い出のエピソード」をもとに、クスッと笑えるマンガを添えて解説します。

「自分で整備や改造できる部分は触っていました」(男性／37歳)



同じ「バイク乗り」でも、整備や改造などは得意、不得意があります。好きな人はタイヤ交換からエンジンの分解、溶接までやってしまいますが、メカが苦手な人は無理に行なおうとせず、お店に任せた方がいいと思います。

厄介なのは「メカは大好きで知識も豊富だけど、ゼツボー的に手先が不器用な人」です。筆者の友人にもいたのですが、他人に迷惑をかけたらマズイと気がついたのか、所帯を持ってからはプロに丸投げするようになりました。ちょっとホッとしてます。

調査時期: 2025年2月17日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 504人

調査方法: インターネットログイン式アンケート

ツハラ☆リョウ デザイン業に従事する「便利屋」。ライフワークは「手段を問わず人を笑わせること」。 この著者の記事一覧はこちら