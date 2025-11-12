シビアな現実も笑って、踊って乗り越える！ インド映画『ツーリストファミリー』予告＆ビジュアル解禁
低予算ながらインド映画界の絶賛を集めてサプライズヒットとなった映画『ツーリストファミリー』（2026年2月6日公開）より、素朴な一家がシビアな現実も笑って、踊って乗り越える姿を収めた予告編と場面写真9点が解禁された。
【動画】低予算ながらインド映画界でサプライズヒット！ 『ツーリストファミリー』予告
2025年、インド映画界はサプライズヒットの話題で持ちきりに。スリランカでの困窮生活に見切りをつけて、命がけでインドに密入国した一家が巻き起こす善意の連鎖を笑いと涙で描く本作は、新人監督による低予算作ながら、『RRR』のS・S・ラージャマウリ監督が、「この作品を見逃すな。心温まり、そして抱腹絶倒のユーモアに最後まで引き込まれっぱなしだった。素晴らしい脚本と監督、近年まれな映画経験に感謝したい」と称賛。
インドのスーパースター、ラジニカーントが「スーパー、スーパー、スーパーだ！ 並外れてる！」などインド映画界からの絶賛の声を受け、口コミが広がり大ヒットを記録した。
26年に及ぶ内戦と経済破綻により生活に大打撃を受けたスリランカの人々。隣国のインドへの経済難民が増加するリアルな情勢を背景にした本作だが、話はスリランカとインドの二国間に留まらず、外国人排斥問題に揺れる日本、そして世界が抱える“異文化や異なる価値観を持った隣人との関係”という万国共通のテーマを描きながら、ストレートな家族愛、周囲との交流といった普遍的な価値観を一つの解決策として、押し付ける事なく差し出している。
難民でありながら、どこにでもいそうな平凡で素朴な一家と、その周囲の人々が築いた豊かな関係が最後に起こしたささやかな奇跡が、心に温かい希望を与えてくれる。
夜に紛れてスリランカからインドに密入国した一家、夫のダース、妻のワサンティ、2人の息子、ニドゥとムッリの4人は、母国での貧困から抜け出すため難民となった。彼らはワサンティの兄の助けで、なんとか州都チェンナイに居を定める。
予告編は、スリランカからインドに密入国した一家のやっと見つけた下宿先が、警官の家だった…というコミカルなシーンから始まる。職を探すも不採用、インドへの密入国に反対していた長男・ニドゥとの親子喧嘩、挙句には警察に追われるというシビアなトラブルが続いていく。
しかし後半には、周辺住民との交流を重ねる姿も。国と国より、人と人。果たして訳あり家族が異国の地で巻き起こす、ほんのささやかな奇跡とは？ 終始明るいBGMの効果もあって、どこか牧歌的な雰囲気を漂わせながら、インド映画ならではのどんな苦境も明るく乗り越えるバイタリティにあふれた、心温まる映像となっている。
場面写真は9点。どことなくユーモラスな家族の横並びのメインカットに加え、本作のコメディリリーフともいえる次男・ムッリや、密入国の現場でムッリが勝手に拾ってきた犬のカットなど、バラエティに富んだ場面を収めている。
映画『ツーリストファミリー』は、2026年2月6日より全国順次公開。
