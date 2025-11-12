竹内涼真＆町田啓太、正反対のふたりの惹かれ合う愛と圧巻ダンス！ 『10DANCE』初予告＆キーアート解禁
竹内涼真と町田啓太がダブル主演する12月18日配信開始のNetflix映画『10DANCE』より、初の映像解禁となる予告映像が、キーアートと共に到着した。予告には竹内と町田演じる正反対のふたりの惹かれ合う愛と圧巻ダンスの様子が映し出されている。
【動画】『10DANCE』愛と情熱がほとばしる予告映像
本作は、男性二人のダンスに懸ける情熱と闘志、苦悩、嫉妬、愛を描き、競技ダンス漫画の先駆け的作品として人気を博すだけでなく「このBLがやばい！2019」を受賞した井上佐藤による同名漫画を実写化。
ダブル主演を務めるのは、約8年ぶりの共演となる竹内涼真と町田啓太。竹内はラテンダンス日本チャンピオンで世界に通用する実力を持ちながらも、ある理由から国内の大会にこだわる主人公・鈴木信也（すずきしんや）を演じ、社交ダンスに初挑戦。一方、町田が演じるのは、もう一人の主人公・杉木信也（すぎきしんや）。スタンダード（ボールルームダンス）日本チャンピオンで世界2位の記録を持ち、竹内の演じる鈴木信也を〈10ダンス〉の世界に誘う役どころを演じた。
そして、鈴木のダンスパートナーとして、情熱的なダンサー・田嶋アキに土居志央梨、杉木のダンスパートナーとして、冷静で気品のあるダンサー・矢上房子を石井杏奈がそれぞれ演じる。
監督を務めるのは、『るろうに剣心』シリーズ、『レジェンド＆バタフライ』の大友啓史。「肉体も精神も極限まで追い詰められる、実はゴージャスなトライアスロン」と言われる〈10ダンス〉の世界を、ダイナミックかつ繊細に映し出す。
予告映像では、鈴木と杉木、生きてきた世界も性格も異なる“二人の信也”の、衝突するプライドと、ダンスに懸ける情熱、そして闘志ほとばしるシーンが、冒頭から連続。
そして、本作で欠かすことのできないダンスシーン。鈴木（竹内）とアキ（土居）は気迫をも感じさせるダイナミックなラテンダンス、杉木（町田）と房子（石井）は堂々たる風格のスタンダード（ボールルームダンス）、それぞれ4人ともが社交ダンス未経験という立場から過酷なダンスレッスンを乗り越え、プロをもうならせるほどの、美しくも迫力あるダンスシーンを演じている。
さらに、鈴木と杉木のふたりが、共に〈10ダンス〉の頂点を目指しぶつかり合うなかでどうしようもなく惹かれ合っていくさまも映し出されている。情熱的に、繊細に、そしてあでやかに表現している竹内と町田が、まさに新境地を見せつけている。
一方、キーアートには、重なり合うふたりの身体からその情熱がほとばしる様子が切り取られている。
予告にある杉木のダンスの指導者マーサが杉木に言う「ダンスは技術でも体力勝負でもない、愛よ」のセリフのように、パートナーと呼吸を合わせて踊る社交ダンスは、愛をもって完成するダンスでもある。はたして二人の信也の間に、どんな愛が生まれるのか、そして彼らが目指す先に待っているものとは─。
Netflix映画『10DANCE』は、Netflixにて12月18日より世界独占配信。
Netflix映画『10DANCE』は、Netflixにて12月18日より世界独占配信。