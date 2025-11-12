◆第５０回エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル）

紡いできた絆の強さは誰にも負けない。シンリョクカ（牝５歳、美浦・竹内正洋厩舎、父サトノダイヤモンド）で３年連続の参戦となる木幡初也騎手は、あくまでパートナーの能力を信じてＧ１初制覇を狙う。「昨年も言いましたけど、ノーチャンスではないと思っているので。勝つという形ある結果で恩を返せることが、この世界では一番いいですよね。あたっていくしかないです」と完全燃焼の騎乗を誓う。

３歳で挑んだおととしは９着に終わったが、力をつけた昨年は正攻法の競馬で０秒５差の４着とＧ１でも通用する力を示した。４角で外のハーパーに蓋をされて直線の入り口では内を突く形になったが、しぶとく最後まで勝負根性を見せた。「内は馬場が荒れていたけど、苦にせず走ってくれました。舞台は問題ないし、平均ペースくらいでリズム良く行ければ、力を出してくれると思う」と、“三度目の正直”へイメージはできている。

５歳秋を迎えて、衰えや気持ちが燃え尽きてきたそぶりはない。連覇を狙った前走の新潟記念は、スローペースの決め手勝負と不向きな展開のなか、先行馬で唯一踏ん張って４着と意地を見せた。「若い時から気持ちが強くて、そこは変わっていない武器」と、本番へ悲観する内容ではなかった。

２２年の阪神ＪＦ（２着）で初コンビ。２３年のこのレースから１１戦連続でタッグを組み続けてきた。由井健太郎オーナーや竹内調教師、応援してくれる人々への感謝は尽きない。「行く馬がいなかったら、逃げても競馬ができると思っています。スタートしてから選べる選択肢が多いのが、あの子の強みなので」。互いを知り尽くした人馬に迷いはない。（坂本 達洋）

◆木幡 初也（こわた・はつや）１９９５年４月７日、茨城県生まれ。３０歳。美浦・竹内厩舎所属。１４年３月１日に中山でデビューし、同月１５日に初勝利。２４年新潟記念（シンリョクカ）の重賞１勝を含むＪＲＡ通算９３勝。１５５・３センチ、４７・２キロ。木幡初広元ＪＲＡ騎手の長男で、次男・巧也、三男・育也もともに現役のＪＲＡ騎手。