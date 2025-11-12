◆第５６回日本少年野球春季全国大会・山梨県支部予選（第２４回秋季大会）▽準決勝 笛吹ボーイズ１２―０富士北麓ボーイズ＝４回コールド＝ ▽決勝 笛吹ボーイズ８―５山梨ふじやまボーイズ（１１月３日・山日ＹＢＳ球場）

来年３月開催の第５６回春季全国大会の支部予選が各地で行われ、山梨県支部で代表が決まった。笛吹ボーイズがエースで４番の片倉愛瑠斗（２年）の活躍で２年ぶり３度目の出場。

エースで４番の片倉の活躍で、笛吹が２年ぶり春の全国切符を勝ち取った。

片倉は準決勝の富士北麓戦で先発し３回無失点。打でも先制打を含む２安打２打点で圧倒。決勝の山梨ふじやま戦も、初回２死二塁で左中間へ先制二塁打。３回１死二塁から中前安打を放ちチャンスメーク。山本の２点三塁打を呼び込んだ。１点差に迫られた５回に救援登板。２イニングを零封して優勝に貢献した。

山梨ふじやまとは、９月の東日本選抜大会支部予選の決勝でも激突していた。片倉は４回まで無失点に抑えていたが、５回に３四死球を与え２死満塁で降板。リリーフが打たれチームは敗れた。「コントロールの大切さがよく分かったので、練習から一球一球集中して投げるようにした」と片倉は話す。渡辺茂貴監督（５４）は「意識が変わった。すごく良くなった」と手放しで褒めた。

昨年夏の選手権大会では全国大会初勝利を挙げている。「片倉は全国でも通用する。彼に続く２番手の投手を作れば戦える」と指揮官は“春初勝利”を目指す。

【笛吹ボーイズ・登録メンバー】※は主将

▽２年生 ※小林龍翔、藤巻響紀、古屋佑、片倉愛瑠斗、前田旺亮、加々美空龍、福田璃来斗、宮原大空

▽１年生 中村准、竹内友皇、田村双樹、徳良結斗、高野好太郎、矢部聡二郎、山本和史、田村斗真、牛山煌志朗、鎌田悠人