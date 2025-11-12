9日に渋谷で「北渋ランランフェスタ」

日本陸上界が誇る“ダブル田中”が意外な転身を果たした。女子100メートル障害の田中佑美（富士通）と女子1500メートルなどで日本記録を持つ田中希実（New Balance）が9日、都内でのロードレースで「たこ焼き屋」をオープン。ファンからは歓喜の声が上がっていた。

9日に東京都渋谷区で行われた「北渋ランランフェスタ」。1マイルのレースやリレーなどが開催される中、田中佑美と田中希実が「たこ焼き田中」を開いた。

希実は6日に自身のインスタグラムで「時期といい、内容といい、まるで学園祭笑 束の間の青春、取り戻そう笑」と告知。9日には「やる気満々のお揃いたこやきヘアーで臨みました」と髪をお団子に結び、赤いエプロンを着た2人の写真などを投稿した。

佑美も9日にインスタグラムを更新。「愉快な人たちと愉快な週末」として、エプロン姿の2人などの動画を投稿すると、ファンからは様々な声が上がった。

「エプロンしてはる」

「ゆみちゃん可愛いすぎます」

「のぞみ選手の髪型ばか可愛い」

「皆さん楽しそうですね！」

「何この動画 めちゃ面白いです」

今年9月に東京で開催された世界選手権では、佑美は予選敗退。希実は1500メートルで予選敗退、5000メートルは決勝に進んで12位だった。



（THE ANSWER編集部）