中国で13万人以上を相手に投資詐欺を働き、英国でその資金を洗浄した罪に問われていた中国人の女に、実刑判決が下された。

11日（現地時間）、ロイター通信などによると、ロンドン・サザーク刑事法院はこの日、違法資金の所持およびマネーロンダリングなどの罪で起訴された中国人の銭志敏被告（47）に対し、懲役11年8月を言い渡した。

この事件は、英国当局が押収したビットコインが6万1000個に上り、時価で約50億ポンド（約1兆円）にも達することが明らかになり、注目を集めた。BBCによると、単一事件として押収された暗号資産では英国史上最大規模という。

英国の捜査当局によれば、銭被告は2014年から約3年間にわたり、中国国内で12万8000人から投資名目で資金を集め、それを横領してビットコインに換えたとされる。

その後、中国当局の疑いを受けると、東南アジアの複数の国を経由して2017年に偽造書類で英国に入国した。ロンドンではビットコインを現金化し、月1万7000ポンドの住宅を借りて暮らしながら、欧州各地を旅行し、高級宝飾品を買い漁るなどの贅沢な生活を送っていたことが明らかになった。

銭被告の秘書として働き、共犯として起訴されて昨年実刑判決を受けた中国人の温簡によると、銭被告はほとんどの時間をベッドでゲームやネットショッピングをしながら過ごしていたという。

温簡は2018年、銭被告の指示でロンドンで1250万ポンドの豪邸を購入しようとしたが、その際、銭被告が購入資金の出所を説明できなかったため当局に不審視され、これが警察の捜査につながった。

今回の刑事裁判は終結したものの、押収されたビットコインをどう処分するか、また詐欺被害者にどのように返金するかをめぐって、今後も法的争いが続く見通しだとロイター通信は伝えている。