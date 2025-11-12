俳優ジェレミー・レナー（54）が、中国人映画監督イー・ジョウ（37）に対し、「虚偽で扇情的な主張」の停止を求めた警告書を送った。ジョウ監督はインスタグラム上で、マーベルドラマ『ホークアイ』などで知られるジェレミーが「不快な性的画像を複数回送信した」と記し、セクシャルハラスメントを受けたと告発。 さらに、非難した際に「移民局（ICE）に通報する」と非難されたと主張している。



【写真】セクハラを受けたと主張する中国人女性監督

ジェレミー側は「主張は完全に事実無根」と否定。マーティ・シンガー弁護士は「彼女は恋愛関係を一方的に追及し、言われたことへの報復として虚偽の主張を広めている」と説明。書簡では、ジョウ監督が「プロジェクトの宣伝目的で過激な虚偽を捏造している」とも記されている。



一方、ジョウ監督は国民誌の取材に対し、「愛によって欺かれた」と語り、ジェレミーが「数日間無断で猥褻な画像を送信」し、さらに「発展途上の恋愛関係にあると約束されたことが、ジェレミーを自身の作品に起用した理由」と説明した。 同監督は「MeToo運動は終わっていない。もっと闘う必要がある」と主張している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）