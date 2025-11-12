韓国で、70代のタクシー運転手がペダルを踏み間違えてセンターラインを越え、対向車と正面衝突する事故を起こし、タクシーに乗っていた日本人夫婦の赤ちゃんが重体となっていることが遅れて明らかになった。

11日、警察によると、ソウル竜山（ヨンサン）警察署は交通事故処理特例法上の傷害容疑で、70代のタクシー運転手Aさんを立件し、捜査を進めている。

Aさんは先月21日午後7時ごろ、ソウル竜山区の道路で走行中にセンターラインを越え、反対車線を走ってきた乗用車と衝突した疑いがもたれている。

この事故で、タクシーの乗客だった日本国籍の20代夫婦が骨折などのけがを負い、生後9カ月の娘は意識を失って危篤状態となり、病院に搬送され治療を受けている。夫婦は家族旅行で韓国を訪れていたという。

Aさんは当初、急発進が原因だと主張していたが、警察の調べに対し、ペダルを誤って踏んだと認める趣旨の供述をしたという。Aさんからは薬物使用や飲酒の情況は確認されなかった。

警察関係者は「正確な事故の経緯を確認しており、拘束令状の申請については今後検討する」と述べた。