XG『さんまのまんま』初登場「笑いの神すぎて…」【コメントあり】
HIPHOP／R&Bガールズグループ・XGが、21日放送のカンテレ・フジテレビ系全国ネット『さんまのまんま おしゃべり万博！開幕SP』（後21：00〜22：52）に初出演する。12日に発表された。
【番組カット】『ベルばら』みたい…色とりどりの髪色で登場したXG
今年4月に開催された米最大級の音楽フェス「Coachella Valley Music and Arts Festival」に、日本人アーティストとして唯一の出演を果たすなど、グローバルを席巻するXG（JURIN、CHISA、HINATA、HARVEY、JURIA、 MAYA、COCONA）。
個性あふれる衣装でハイテンションにあらわれたXGの7人だったが、明石家さんまに飲み物を聞かれると「お冷で」と少し緊張した様子。さんまは色とりどりの髪色をしたメンバーに『ベルサイユのばら』のようだと表現すると、和やかな雰囲気に包まれる。
XGから新曲「GALA」のダンスをさんまと一緒に踊りたいというリクエストが飛び出すと、難解な手の動きにさんまは困惑しきりで、変顔でごまかしてしまうなど大盛り上がりとなる。はたしてさんまはメンバーと一緒にダンスを披露することができるのか。そして、CHISA、HINATA、JURIAが手作りしたという心温まるプレゼントも。
■XG コメント
――収録の感想を教えてください。
CHISA：めちゃくちゃ楽しませていただきました。
JURIN：さんまさんが笑いの神すぎて…。
CHISA：テレビのまんまでした。本当にさんまのまんまです。
MAYA：ただただテレビを見ているかのように、笑って楽しませていただきました。
――さんまさんと秋にやりたいことは？
HARVEY：さんまの塩焼きをまるまる一本、一緒に食べてみたいです。
JURIA：紅葉めぐりをしてみたいです。綺麗な景色を一緒に見てみたいです。恐縮ですが…（笑）
――見どころを教えてください。
CHISA：XGのそのまんまの雰囲気で、メンバーのまんまの姿でお話できたと思うので期待してください。
JURIN：さんまさんの、マイケルジャクソンの「ポゥ！」にぜひ注目してください。私も放送が楽しみです。
MAYA：さんまさんが私たちの新曲「GALA」の新しいポイントを見つけてくれてうれしかったです！
JURIA：私たちならではの宇宙空間に入り込んだ、さんまさんとの時間と世界観を楽しみにしてください。
