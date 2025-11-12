画期的なアイデアはどうすれば閃くのか。組織心理学者のベンジャミン・ハーディさんは「どれだけ時間をかけたとしても机に向かって考えるだけでは行き詰まってしまう。クリエイティブなひらめきは休息なしに生まれない」という――。（第2回）

■成長できない人が決まってやっていないこと

『The Adrenal Reset Diet』（『アドレナル・リセット・ダイエット』、未邦訳）の中で、自然療法医アラン・クリスチャンソン医師とサラ・ゴットフリード医師は、次のように説明している。

「デジタル断ちをし、リセットし、リフレッシュし、充電するための空間を作らない限り、私たちの体は、進化の中で身につけた自然な反応として、脂肪を燃焼するよりも溜め込んでしまう。質の良い健康、創造性、生産性、人間関係を手に入れるには、定期的に完全にリカバリーする必要がある」

この点は科学でもはっきりと説明されている。

たとえばフィットネスにおいて、「タイム・アンダー・テンション（TUT）」という概念がある。これは、筋肉を肥大させて強度を高めるには、筋肉を限界値の先まで追い込まなければならないというものだ。

健康になるには、ただマラソンを走ればいいわけではない。「ダッシュ」と「リカバリー」が必要なのだ。

しっかりと筋肉を追い込めば追い込むほど、成長の可能性は高まる。ただしそれは、同じくらい長くしっかりしたリカバリーを取ってこそだ。

■休みの日ほど閃いてしまうワケ

実際のところ、リカバリーのプロセスは必ず、追い込むプロセスよりも長くしっかりと時間をかけるべきだ。

私たちの生活はこれまでにないほど、努力を要するものになってきている。なので、睡眠、休暇、娯楽、断食、瞑想、祈り（リセットとリカバリーの鍵になるもの）はこれまで以上に欠かせなくなっている。

私たちはこれまで、こうしたものをすべてどこかで忘れてしまっていたのではないだろうか。

フィットネスに似ているが、創作活動におけるひらめきも、過酷で大変な作業から精神的にリカバリーしているときに起こるものだ。

たとえば、神経科学に関する研究によると、クリエイティブなひらめきのうち、仕事中に起こるものはわずか16％にすぎないという。

クリエイティブなひらめきは、「有用なつながり」を作ることでやってくる。

こうしたつながりは、そのプロジェクトや問題に向かって自分を追い込み、集中して考え、その後に休息を取らない限り、生まれてこない。

つまり、クリエイティブな作品は、仕事に向かっているときではなく、休息しているときに生まれるのだ。

■仕事漬けがダメな理由

クリエイティブな傑作は、日常のストレスや苦労から遠く離れた環境の中でのみ、生み出すことができる。そのため、休暇、旅行、デジタル断ちは今、これまでにないほど必要となっている。

こうしたものは日常の生活やルーティンの中にうまく組み込んでおく必要がある。

一度に数週間もデジタル断ちをするのは無理かもしれないが、「週末だけ」など限定的なら不可能ではないはずだ。

仕事やテクノロジー、人、食べ物といったものからリカバリーするために、わざわざ時間を取る人はあまりいない。

そのため、厳しくも健康的なストレスとプレッシャーがかかる環境で、心の底から打ち込めるだけのエネルギーと確信を持っている人は非常に少ない。

仕事、人間関係、健康、精神性、その他人生のあらゆる領域で目標を達成するには、「強化された環境」（高いレベルでパフォーマンスせざるを得なくなる「ストレスに満ちた環境」と「リカバリーに向けた環境」の2つの場所）のどちらのタイプも必要となる。

■スマホから離れて得られる大事なこと

先日、友人のジャスティンと彼の3人の子どもに地元の公園で会った。

ジャスティンの娘の友達がサッカーの試合に出るので、公園に来たのだという。

ジャスティンの娘は試合に出る友達を応援するため、そしてジャスティンは子どもたちと一緒に楽しい時間をゆっくりと過ごすために、それぞれそこにいた。

私は、ジャスティンがスマホを持ってきていないことに気づいた。子どもたちに100％の意識を向けて、彼らにとって大切なアクティビティを一緒にするつもりなのだ。

そのとき、少なくともその瞬間は、ジャスティンが人生を謳歌しているように見えた。ジャスティンは自分の価値観に従い、自分らしい人生を歩んでいたのだ。

スマホを持っていないことで何か楽しいことを逃してしまうのではないか、などという恐れはなかった。

体だけはそこにいて頭では仕事のことを考えていたり、スマホに夢中になっていたり、などと中途半端にそこにいるのではなく、子どもたちにすべての意識を向けていた。

心も体も子どもたちと一緒にそこに存在していたのだ。リカバリーしながら、同時に自分の人生を生きてもいた。

ジャスティンが仕事だけでなく、人生の他の面でもすべて順調なのも納得だ。

■自分を変えるのではなく環境を変えよ

どうやら「最先端」とされる自己啓発は、1960〜80年代に行われた心理学調査に基づいているようだ。

「心の持ち方」「意志力」「目標設定」にフォーカスし続けるという方法は、成功に向けたアプローチとしては時代遅れだし、根拠もない。

こうした戦略が、本質的に悪いというわけではない。ただ、スポットライトを当てるところがまったく間違っているのだ。

優れたパフォーマンスを発揮し、大きな成果を達成するための取り組みとして新しくて現実的な方法は、個人にフォーカスするのをやめ、環境を中心に据えることだ。

つまり皮肉なことだが、自己啓発は将来的に「自分」にフォーカスするものではなく、むしろ自分を形作る「環境」にフォーカスするものとなるだろう。

この新しい取り組み方の中心には、「強化された環境」作りが据えられる。

強化された環境にいると、環境の力を借りて自動的に、望ましい行動を取ることができるようになる。

努力を要する仕事にせよ、活力を取り戻すべくリカバリーに努めているにせよ、自分の行動に100％意識を集中して没頭できるようになる。

ベンジャミン・ハーディ『全力化』（サンマーク出版）

それが何であれ、自分にとって望ましい行動ができるように意図的に環境が最適化されているのだ。

反対に、何の変哲もない環境にいるとき、望ましい行動は自動化されておらず、環境の力を借りてもいない。

そのような状況では、ほとんどの環境で自分の行動を意識し続けざるを得ないため、望ましい行動を取るには意志力を使わなくてはいけなくなる。

無意識に身を置くほとんどの環境は、優れたパフォーマンスやリカバリーではなく、注意力が散漫になるようなものに向けて最適化されているからだ。

