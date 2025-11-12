パート年収120万円の60代主婦です。毎月、給与から社会保険料はいくら引かれますか？【2025年度】
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、60代のパートで働く人の給与から引かれる社会保険料についてです。
Q：パート年収120万円の60代主婦です。毎月、給与から社会保険料はいくら引かれますか？「パート年収が120万円ほどの60代の主婦です。毎月、給与から社会保険料はいくら引かれますか？」（Jさん）
A：給与から引かれる社会保険料は月額1万4602円ですまず、社会保険料（厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料）は、加入している社会保険の保険料額表によって、標準報酬月額（毎月の給与を一定の金額幅で区切った額のこと）の等級ごとに設定されています。
例えば、協会けんぽ（2025年（令和7年）度保険料額表（東京都））では、健康保険料率11.5％（介護保険料を含む）、厚生年金保険料率18.3％を標準報酬月額に掛けた保険料額が決められています。
給与から天引きされる社会保険料は、厚生年金保険料、健康保険料、40歳以上は介護保険料を合算して天引きされます。
相談者の年齢は、60歳と仮定します。パート年収が120万円とのことですので、12カ月で割って月収にすると10万円になります。そこで協会けんぽの保険料額表を参考すると、標準報酬月額は9万8000円（報酬月額9万3000〜10万1000円）の等級に該当します。
健康保険料は1万1270円で本人負担分は半分の5635円（介護保険料含む・1円未満四捨五入）となり、厚生年金保険料は1万7934円で本人の負担は半分の8967円となります。
つまり、相談者の毎月の給与から天引きされる社会保険料は、5635円（健康保険料と介護保険料）＋8967円（厚生年金保険料）＝1万4602円です。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)