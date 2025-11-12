【2025年11月調査】優秀な学生が多そうな「関東・甲信越地方の国立大学」ランキング！ 2位「筑波大学」を抑えた1位は？
国内の国立大学には、全国から優秀な学生が集まり、各分野での高度な学びが展開されています。中でも、知名度や研究実績、進学希望者のレベルなどから「優秀な学生が多そう」という印象を持たれる大学は、学力のみならず将来性の面でも注目されています。
All About ニュース編集部では、2025年11月6〜7日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に、関東・甲信越地方の国立大学に関するアンケートを実施しました。その中から、優秀な学生が多そうだと思う「関東・甲信越地方の国立大学」ランキングの結果をご紹介します。
※本調査は全国300人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
回答者からは「日本有数の設備と教授陣を誇る」（50代女性／神奈川県）、「凄く研究とかしてそう」（30代男性／東京都）、「知力・学力だけでなく行動力や独創性といった側面で社会人として優秀な人を輩出するイメージがあるから」（20代男性／秋田県）といった声が集まりました。
回答者からは「浪人して進学するイメージも強い。人並みの努力では合格できないイメージ」（20代女性／東京都）、「ユニークな天才が多いイメージ」（50代女性／東京都）、「研究環境も一流で、優秀な人がさらに伸びる構造になっている」（50代男性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
