¾®ÀôÈ¬±À¤ËŽ¢¤Ê¤¼Ê¢ÀÚ¤ê¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«Ž£¤È¸À¤ï¤ì¡ÄŽ¢¤Ð¤±¤Ð¤±Ž£¤ÇÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í±é¤¸¤ë»°Ç·¾ç¤¬Ã©¤Ã¤¿°Õ³°¤ÊºÇ´ü
¢£¾®Àô¥»¥Ä¤ÎÄï¤ÎÅ¾Íî¤Ï¥É¥é¥Þ¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤È¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿
NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÎÂè6½µ¡Ö¥É¥³¡¢¥â¡¢¥¸¥´¥¯¡×¡Ê11·î2Æü¡Á7ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¾×·âÅª¤Ê¾ìÌÌ¤¬2¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡£1¤Ä¤Ï¡¢¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤¬¾¾¹¾¤Î³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ÂÊì¤Î±«À¶¿å¥¿¥¨¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¡Ë¤¬Ï©¾å¤ËÀµºÂ¤·¡¢Êª¸ð¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¾×·â¤¬Âç¤¤¹¤®¤Æ¡¢¥È¥¤Ï¤½¤ì¤ò²ÈÂ²¤Ë¤âÏÃ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡¢¥¿¥¨¤Î»°ÃË¤Î»°Ç·¾ç¡ÊÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ë¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¥È¥¤Î¼ÂÄï¤Î»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£¥È¥¤ÎÍÜÉã¤Î¾¾Ìî»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤¬Æ¯¤¯µíÆý²°¤Ë¸½¤ì¤¿»°Ç·¾ç¤Ï¡¢Æ¯¤«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍê¤ó¤À¤¬¡¢¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¿Í¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¥À¥á¤Ç¡¢¿Í¤ò»È¤¦»Å»ö¤Ç¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£»°Ç·¾ç¤Ï¡Ö¤ª´ê¤¤¤Ç¤¹¡¢¼ÒÄ¹¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È²¿ÅÙ¤â¤¹¤¬¤ë¤¬¡¢µíÆý²°¤Î¼ÒÄ¹¤Î¸¶ÅÄ¡ÊÂìËÜ·½¡Ë¤Ï·ãÅÜ¤·¡¢¡ÖÆóÅÙ¤ÈÍè¤ë¤Ê¡ª¡¡¤¨¤¨¤Ê¡ª¡×¤ÈÅÜÌÄ¤ê¤Ä¤±¡¢ÄÉ¤¤ÊÖ¤·¤¿¡£
¤Þ¤â¤Ê¤¯¥È¥¤Ï»°Ç·¾ç¤È¤Ð¤Ã¤¿¤ê²ñ¤¤¡¢ÍâÆü¡¢±«À¶¿å²È¤Ëµ¯¤¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤½Ð¤·¤¿¡£¥È¥¤Î¼ÂÉã¤Ç¤â¤¢¤ëÑ£¡ÊÄé¿¿°ì¡Ë¤Î»à¸å¡¢¥¿¥¨¤È»°Ç·¾ç¤Ï¿ÆÀÌ¶Ú¤Ë¿È¤ò´ó¤»¤ë¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¾¯¤·¤Ç¤â²Ô¤°¤¿¤á¤Ë»°Ç·¾ç¤âÆ¯¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¡¢¥¿¥¨¤«¤é¤Ï¡Ö±«À¶¿å²È¤Î¿Í´Ö¤Ê¤é¡¢¿Í¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿Í¤ò»È¤¦¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
·ë¶É¡¢¿ÆÀÌ¤Ë¤âÍê¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¾¾¹¾¤ËÌá¤ê¡¢¥¿¥¨¤Ï·é¤¯Êª¸ð¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢»°¥Î¾ç¤Ï¿Í¤ò»È¤¦»Å»ö¤òÃµ¤·¤Æ¡¢¸«¤Ä¤«¤é¤º¤Ë¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
»°¥Î¾ç¤ä¥¿¥¨¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬¼ÂºÝ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¶¶ø¤ò¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤êÂç¤²¤µ¤Ë¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È´ª·«¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¾×·âÅª¤Ê¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤¬´Ù¤Ã¤¿¶¶ø¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¤è¤ê¤â¤Ã¤È¤Ò¤É¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¾¾¹¾¤Î»ÎÂ²240¿Í¤¬¡Ö¸ð¿©¡×
°Ê²¼¡¢¼ç¤È¤·¤ÆÄ¹Ã«ÀîÍÎÆó¡ØÈ¬±À¤ÎºÊ ¾®Àô¥»¥Ä¤ÎÀ¸³¶¡Ù¡ÊÄ¬Ê¸¸Ë¡Ë¤Îµ½Ò¤Ë¤â¤È¤ËÏÃ¤òÅ¸³«¤·¤¿¤¤¡Ê¾®Àô¥»¥Ä¤Ï¥È¥¤Î¥â¥Ç¥ë¡Ë¡£¾¾¹¾ÈÍ¤ÏËëËö¤Î»þÅÀ¤ÇÆÁÀî²È¤Î¿ÆÀÌ¤Ç¤¢¤ë¾¾Ê¿²È¤¬»ÙÇÛ¤¹¤ë¿ÆÈÍ¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¿·À¯ÉÜ¤Ë¶³½ç¤·¤¿¤¬¡¢Åö½é¤Î»ÑÀª¤¬Û£Ëæ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¿·À¯ÉÜ¤È¤Î´Ø·¸À¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ç¾¾¹¾¤Î»ÎÂ²¤ÎÎíÍî¤ËÎØ¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£
ÌÀ¼£18Ç¯¡Ê1885¡Ë2·î9Æü¤Î»³±¢¿·Ê¹¤Ç¤Ï¡¢¾¾¹¾ºß½»¤Î»ÎÂ²Ìó2300¸Í¤Î7³ä¤¬¡Ö¼«³è¤ÎÌÜÅÓ¤Ê¤¤â¤Î¡×¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Î3³ä¤¬¡ÖÌÜ²¼µ²²î¤ËÇ÷¤ë¤â¤Î¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ÍâÌÀ¼£19Ç¯¡Ê1886¡Ë5·î18Æü¤ËÆ±»æ¤ËºÜ¤Ã¤¿¡Ö»ÎÂ²À¸³è³µÉ½¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢58¸Í240¿Í¤¬¡Ö¸ð¿©¤¹¤ë¤â¤Î¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
±«À¶¿å²È¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î¾®Àô²È¤âÎã¤ËÏ³¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£±«À¶¿åÑ£¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î¾®ÀôÌ«¤Ïµ¡¿¥¤ê²ñ¼Ò¤òÅÝ»º¤µ¤»¡¢¤Þ¤º²ÈÍè¤ò½»¤Þ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿ÌçÄ¹²°¤Ë°Ü¤ê½»¤ó¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢»ÔÆâ¤ÎÊì°á(¤Û¤í)Ä®¡¢ÅÂÄ®¤Ê¤É¤Î±ï¼Ô¤Î¤â¤È¤òÅ¾¡¹¤È¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢Ì«¤Î¼¡ÃË¤¬19ºÐ¤Ç»àµî¤·¡¢Ì«¤â¥ê¥¦¥Þ¥Á¤ÇÉÂ¾²¤ËÉú¤·¡¢Ä¹ÃË¤Ï½ÐËÛ¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«»°¥Î¾ç¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æ£»°Ïº¤¬ºÇ°¤Ç¡¢Æ¯¤³¤¦¤È¤»¤º¡¢¾®Ä»¤òÊá¤Þ¤¨¤Æ»ô°é¤¹¤ë¤Î¤ËÌ´Ãæ¤Ç¡¢¤¢¤ëÄ«¡¢Éã¤ÎÌ«¤ÏÉÂ¾²¤«¤éµ¯¤¾å¤¬¤Ã¤ÆÇÏ¤ÎÊÜ¤ò¤È¤ê¡¢Ä»¤«¤´¤ò±ïÂ¦¤«¤éÍî¤È¤·¡¢Æ£»°Ïº¤Î¶ß¼ó¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¡Ö¿ÆÉÔ¹§¼Ô¤á¡ª¡×¤ÈÇÍ¤ê¡¢ÊÜ¤ÇÌÇÂ¿ÂÇ¤Á¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ì«¤Ï¤³¤ì¤òµ¡¤ËÉÂ¾õ¤¬°²½¤·¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯51ºÐ¤Ç»àµî¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¢£¼ÂÊì¡¦¥Á¥¨¤ÎÊª¸ð¤¤»Ñ¤ò¸«¤Æ¡Ä
Ì«¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤ÎºÓÇÛ¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«À¸³è¤À¤±¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¾®Àô²È¤Ï¡¢°ìµó¤ËÅ¾¤¬¤êÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿¥»¥Ä¤Î¼ÂÊì¤Î¥Á¥¨¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î¥¿¥¨¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦Íê¤ë¤Ù¤¿ÆÀÌ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¥¨¤Ï¾¾¹¾ÈÍ¤Î½Å¿Ã¤Ç¤¢¤ë±ö¸«²È¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¹·»¤Î±ö¸«¾®Ê¼±Ò¤âÎíÍî¡£ÍÎÏ¤Ê¿ÆÀÌ¤Î²µÉô´ª²òÍ³²È(¤ª¤È¤Ù ¤«¤²¤æ¤±)¤â¡¢Âè¼·½½¶å¹ñÎ©¶ä¹Ô¤ÎÇËÃ¾¤Î´¬¤Åº¤¨¤Çºâ»º¤ò¼º¤¤¡¢Åá·õÎà¤Þ¤ÇÇä¤êÊ§¤¦¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¤À¤«¤é¡¢¥Á¥¨¤â²È¤Ë»Ä¤ëÉÊ¡¹¤ò¼¡¡¹¤ÈÇä¤êÊ§¤¤¡¢¤Ê¤Ë¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ëö¤Ë¡¢¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¤è¤¦¤ËÊª¸ð¤¤¤ò¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢¤³¤Î¥Á¥¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»³±¢¿·Ê¹¤Ë¤â¡Ö¸ð¿©¤ÈËø¤Ë»ê¤ê¤·¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥»¥Ä¤Ï¤ß¤º¤«¤éµ¤·¤¿¡ØÍÄ¾¯¤Îº¢¤Î»×¤¤½Ð¡Ù¤Ë¡¢¡Ö¼ÂÉãÊì¤È¤Ï¤È¤Æ¤â¤¯¤é¤Ù¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤Ì¤Û¤É¤ËÍÜ¤¤°é¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÁÄÉã¡¢ÉãÊì¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤Þ¤¿¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Âç»ö¤Ê¤Î¤ÏÍÜÉãÊì¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤¬¡¢¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¥Á¥¨¤Ï¼ÂÊì¤Ç¤¢¤ë¡£¡ØÈ¬±À¤ÎºÊ ¾®Àô¥»¥Ä¤ÎÀ¸³¶¡Ù¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥Á¥¨¤Ø¤Î¹§¤ÎµÁÌ³´¶¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà½÷¤ÎÊª¸ð¤¤¤Î¶¶ø¤¬¡¢¥»¥Ä¤Î¿´¤Ë½Å¤¯¿¤·³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ïµ¿¤¦Í¾ÃÏ¤¬¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥»¥Ä¤Ï¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤Î¤â¤È¤Ë½÷Ãæ¤È¤·¤Æ½»¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥Á¥¨¤ÎÀ¸³è¤ò½õ¤±¡¢ÌÀ¼£24Ç¯¡Ê1991¡Ë6·î22Æü¡¢¾¾¹¾¾ëÆâËÙÃ¼¤Ë¤¢¤ê¡¢¸½ºß¡Ö¾®ÀôÈ¬±ÀµìÂð¡×¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ÎÂ²²°Éß¤ËÅ¾µï¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤Î¶á¤¯¤Ë¥Á¥¨¤Î¤¿¤á¤Î¾®¤µ¤Ê²È¤â¼Ú¤ê¡¢²ÈºâÆ»¶ñ¤â¤½¤í¤¨¤Æ¡¢¿¿¤ÃÅö¤ÊÀ¸³è¤òºÆ³«¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¼ÂÄï¤ÈÀä¸ò¤·¤¿¤â¤Î¤Î
¤À¤¬¡¢¥»¥Ä¤Ë¤Ï»°¥Î¾ç¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÎÆ£»°Ïº¤ò½õ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£»ö¼Â¡¢¥»¥Ä¤Ï¼ÂÄï¤ÎÆ£»°Ïº¤È¤â¡¢¼Â»Ð¤Î¥¹¥¨¤È¤âÀä¸ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2¿Í¤¬Àä¸ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î¤è¤¦¤À¡£
¼ÂºÝ¡¢Æ£»°Ïº¤Ï¡¢¾®Àô²È¤ÎÀèÁÄÂå¡¹¤ÎÊè¤Þ¤ÇÇä¤êÊ§¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥»¥Ä¤Ï¡¢Æ£»°Ïº¤â½õ¤±Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ï¡¼¥ó¤È¥»¥Ä¤¬¾¾¹¾¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï1Ç¯3¥«·î¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï·§ËÜ¡¢¿À¸Í¡¢Åìµþ¤È°Ü¤ê½»¤à¤¬¡¢±óÊý¤«¤é¥Á¥¨¤Î¤â¤È¤Ø»ÅÁ÷¤ê¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤¿¡£ÌÀ¼£29Ç¯¡Ê1896¡Ë9·î6ÆüÉÕ¤Ç¥Á¥¨¤¬¥»¥Ä¤Ë°¸¤Æ¤¿¼ê»æ¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤³¤Ç¤Ï¡Ö¤Ò¤È¤¨¥Ë¤ª¤»¤Ä¤É¤Î¤Î¡Ê¤ª¡Ë¤«¤²¤È¤è¤í¤³¤Ó¿½¤·¡×¤Ê¤É¤È¡¢·«¤êÊÖ¤·¥»¥Ä¤Ø¤Î´¶¼Õ¤¬½Ò¤Ù¤é¤ì¡¢¡ØÈ¬±À¤ÎºÊ ¾®Àô¥»¥Ä¤ÎÀ¸³¶¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÊ¸ÌÌÁ´ÂÎ¤¬ÁÇÄ¾¤ÊÄ´»Ò¤Ë´Ó¤«¤ì¡¢¿´¤ÎÈÜ¶þ¤µ¤ä¶þÀÞ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤Ê¤µ¤Ï¡¢ËÜÍè¤ÏÃÑ¤º¤Ù¤Â©»Ò¤Ç¤¢¤ëÆ£»°Ïº¤ò¡¢¡Ø¤È¤Õ¤µ¤ó¡Ù¤ÎÌ¾¤Ç»°ÅÙ¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡×¡£
¢£Åìµþ¤Î¥»¥Ä¤Î²È¤ËÆÍÇ¡¸½¤ì¤ë
·ë¶É¡¢¥Á¥¨¤Î¸å¤í¤Ë¤ÏÆ£»°Ïº¤¬¤Ö¤é²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤ê¥»¥Ä¤Î»ÅÁ÷¤ê¤òÍê¤ê¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Á°·Ç½ñ¤Ë¤Ï¼¡¤Îµ½Ò¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¥»¥Ä¤ÎÊì¤Î¥Á¥¨¤Ï¡¢²ÈÏ·¤ÎÌ¼¤È¤·¤Æ°é¤Á¡¢¾å»Î¤Î±üÊý¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤¬º¤Æñ¤ÊÇ¯Îð¤Ç¡¢À³Ê¶¯¸Ç¤ÊÉ×¤ò¼º¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Èà½÷¤Ï¡¢¤¤¤ï¤Ð¶ËÃ¼¤ÊÎíÍî¤Ë»ê¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡×¡£
¤½¤ì¤Ï¾å»Î¡Ê¾å°Ì¤ÎÉð»Î¡Ë¼«¿È¤âÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡£²ÈÏ½¤ò¿©¤àÀ¸³è¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤¿Èà¤é¤Ï¡¢ÌÀ¼£À¯ÉÜ¤«¤é½¢¶È¤òÂ¥¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Ï°Â°×¤Ë»äºâ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò»ö¶È¤ËÅê¤¸¤¿¤ê¡¢¤¤¤ï¤ì¤ë¤Þ¤Þ¤ËÅêµ¡¤·¤¿¤ê¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼þ°Ï¤Ë¤ÏÏ·Îý¤Ê¾¦¿Í¤äº¾µ½»Õ¤¬±²´¬¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ï¢Ãæ¤È¤Î¶î¤±°ú¤¤äº¾µ½¹Ô°Ù¤«¤éÆ¨¤ì¤ëÊýÅÓ¤ÏÈà¤é¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤¦¤¤¤¦Î¾¿Æ¤Î¤â¤È¤Ç½ã¿èÇÝÍÜ¤µ¤ì¤¿Æ£»°Ïº¤Î¤è¤¦¤Ê»ÒÂ©¤â¡¢Æ±ÍÍ¤À¤Ã¤¿¡£
Åìµþ¤Î»Ô¥öÃ«ÉÙµ×Ä®¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¥»¥Ä¤Ï¡¢ÌÀ¼£32Ç¯¡Ê1899¡Ë12·î20Æü¡¢»°ÃË¤ÎÀ¶¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤éÈ¾Ç¯Í¾¤ê·Ð¤Ã¤¿ÍâÌÀ¼£33Ç¯¡Ê1900¡Ë7·î¡¢¥»¥Ä¤¿¤Á¤Î²È¤ËÆÍÁ³¡¢Æ£»°Ïº¤¬¸½¤ì¤¿¡£
¢£¡Ö²¿¸ÎÊ¢ÀÚ¤ê¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×
¥»¥Ä¤ÏÁ°½Ò¤Î¤è¤¦¤ËÆ£»°Ïº¤ÈÀä¸ò¾õÂÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤à¤Ê¤¯½ñÀ¸Éô²°¤Ë¿²µ¯¤¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Ë¤ÏÆâ½ï¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¹¤Ç¤ËÌ¾¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¾®Àô²È¤ÎËÜ²È¤Î¸Í¼ç¤Ç¤¢¤ëÆ£»°Ïº¤Ï¡¢Æâ½ï¤Ç¿²µ¯¤¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦½è¶ø¤ËÂÑ¤¨¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢20Æü¤Û¤É¤·¤Æ¥Ï¡¼¥ó¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Ë¤ÏÆ£»°Ïº¤¬µö¤»¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Æ£»°Ïº¤¬ÀèÁÄÂå¡¹¤ÎÊè¤òÇä¤êÊ§¤Ã¤¿¤È´û½Ò¤·¤¿¤¬¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£Åìµþ¤Ë½Ð¤ëÁ°¤Ë¾¾¹¾¤Ëµ¢¾Ê¤·¤¿ºÝ¡¢¥Ï¡¼¥ó¤È¥»¥Ä¤Ï¡¢¥»¥Ä¤Î¼ÂÉã¤¬Ì²¤ë¾®Àô²È¤ÎÊè¤Ë·Ø¤Ç¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬Êè¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢Êè½ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿Á±Æ³»û¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤ì¤ÏÐæ¤µ¤ó¤¬Çä¤ê¤Ê¤µ¤¤¤Þ¤¹¤¿¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤À¡£
Á°·Ç½ñ¤Ë¤Ï¤³¤¦½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÆ£»°Ïº¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥ó¤Ï¡¢¡Ø¤¢¤Ê¤¿Éð»Î¤Î»Ò¤Ç¤¹¡£ÀèÁÄ¤ÎÊè¿©¤Ù¤ë¤Îµ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤ê¤Ï¡¢²¿¸ÎÊè¤ÎÁ°¤ÇÊ¢ÀÚ¤ê¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡Ù¤È¡¢´éÌÌ¤òÁóÇò¤Ë¤·¤ÆÅÜ¤Ã¤¿¡£Æ£»°Ïº¤Ï¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤ËÈ¯¤Ã¤Æ¡¢ºÆ¤Ó´é¤ò¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£
¤½¤ì¤«¤é16Ç¯·Ð¤Ã¤¿ÂçÀµ5Ç¯¡Ê1916¡Ë¡¢¸ÍÀÒ¤Î½»½ê¤«¤é±ó¤¯¤Ê¤¤¶õ¤²È¤Ç¡¢Æ£»°Ïº¤¬»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ò´ÉÍý¿Í¤¬¤ß¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£45ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¹á¸¶ ÅÍ»Ö¡Ê¤«¤Ï¤é¡¦¤È¤·¡Ë
Îò»ËÉ¾ÏÀ²È¡¢²»³ÚÉ¾ÏÀ²È
¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¶µ°é³ØÉô¼Ò²ñ²ÊÃÏÍýÎò»ËÀì½¤Â´¶È¡£ÆüËÜÃæÀ¤»Ë¡¢¶áÀ¤»Ë¤¬Ãæ¿´¤À¤¬¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤Ï¹¤¤¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤ª¾ë¤ÎÃÍÂÇ¤Á¡Ù¡Ê¿·Ä¬¿·½ñ¡Ë¡¢ ¡Ø¥«¥é¡¼ÈÇ¡¡Åìµþ¤Ç¸«¤Ä¤±¤ë¹¾¸Í¡Ù(Ê¿ËÞ¼Ò¿·½ñ)¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î²»³Ú¡¢Èþ½Ñ¡¢·úÃÛ¤Ë¤âÀºÄÌ¤·¡¢¥ª¥Ú¥é¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤ÎÉ¾ÏÀ³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ØÏ¢¤¹¤ëÃø½ñ¤Ë¡Ø¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ª¥Ú¥é¤òµ¿¤¨¡ª¡Ù¡¢¡ØÌ¥ÏÇ¤Î¥ª¥Ú¥é²Î¼ê50 ²ÎÀ¼¤Î¥«¥¿¥í¥°¡Ù(¤È¤â¤Ë¥¢¥ë¥Æ¥¹¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°)¤Ê¤É¡£
