¡¡ËÜÆü¡¢¡Ø¥¨¥¤¥Ö¥ë¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È2025¡Ù¤¬¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ï°ì·³¤Ç¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¾¾»³ÎµÊ¿¡¢¾¾¸¶À»Ìï¡¢»³ËÜÂçµ®¡¢¹â¶¶Îé¡¢ËôµÈ¹î¼ù¤È¤¤¤Ã¤¿38¿Í¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯11·î14Æü¤ËZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿12µåÃÄ¹çÆ±¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë45¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬»²²Ã¤·¤¿¤¬¡¢NPB¤Î12µåÃÄ¤Ë°ÜÀÒ¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢³ÚÅ·¤«¤éÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿À¶µÜ¸×ÂÀÏ¯¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î°éÀ®Áª¼ê¡¢µð¿Í¤òÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿ÎëÌÚ¹¯Ê¿¤¬¥ä¥¯¥ë¥È¤Î°éÀ®Áª¼ê¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃæÂ¼Î¼ÂÀ¤¬¥í¥Ã¥Æ¤Î°éÀ®Áª¼ê¤È¤·¤ÆÆþÃÄ¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤«¤é2½µ´Ö¤¬·Ð²á¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢NPB¤Ø°ÜÀÒ¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢À¶µÜ¸×ÂÀÏ¯¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È»²²Ã¼Ô¤ÇNPB¤ÎµåÃÄ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ï¤º¤«¤Ë3¿Í¤È¤¤¤¦¶¹¤Ìç¤Ç¡¢¤½¤ì¤â»ÙÇÛ²¼Áª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°éÀ®Áª¼ê¡£23Ç¯¤â12µåÃÄ¹çÆ±¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë»²²Ã¤·¡¢NPBµåÃÄ¤Ø°ÜÀÒ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï°æ¸ýÏÂÊþ¤ÈµÈÅÄÎ¿¤Î2¿Í¡£¤½¤ÎµÈÅÄ¤Ï¹çÆ±¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¸å¤Ë¡¢Èó¸ø³«¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿ÆþÃÄ¥Æ¥¹¥È¤Ë»²²Ã¤·¥í¥Ã¥Æ¤Ë°éÀ®Áª¼ê¤È¤·¤ÆÆþÃÄ¤·¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë»ÙÇÛ²¼Áª¼ê¤È¤Ê¤ë¤â¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¡£°æ¸ý¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤Î24Ç¯¤Ë°éÀ®Áª¼ê¤ÈÆþÃÄ¤¹¤ë¤È¡¢³«ËëÁ°¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤ò¾¡¤Á¼è¤ê32»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£¤·¤«¤·¡¢º£µ¨¤Ï5»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢ÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¡¢º£²ó¤Î¥¨¥¤¥Ö¥ë¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È2025¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿Ìî¼ê¤ÏNPBµåÃÄ¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤Ï¡¢¤³¤Î2Ç¯Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤¡£º£Ç¯¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È»²²Ã¼Ô¤ÎÃæ¤«¤é²¿¿ÍNPBµåÃÄ¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡¼¡¼¡£
¡Ú¥¨¥¤¥Ö¥ë¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È2025»²²ÃÁª¼ê¡Û
¢§ Åê¼ê
ÃÝÆâÎ¶¿Ã¡¢µ×ÊÝÂóâÃ¡¢Ã«²¬ñ¥ÂÀ¡¢»³ËÜÂçµ®¡¢¹â¶¶Îé¡¢³ûÂÇ±ÍÆó¡¢³ÞÃ«½Ó²ð¡¢ÆÁ»³ÁÔËá¡¢º£ÌîÎÜÅÍ¡¢µÆÅÄæÆÍ§¡¢ÀÖÄÍ·òÍø¡¢¾®ÎÓ¼ùÅÍ¡¢ÎëÌÚÍ¦ÅÍ¡¢º´Æ£Ï¡¡¢¿¹ÌÚÂçÃÒ¡¢ÅÄÂ¼°ËÃÎÏº¡¢°æ¾å¹µ±¡¢À¾Â¼Å·Íµ¡¢µÜ¿¹ÃÒ»Ö¡¢°æ¸ýÏÂÊþ¡¢¾®ÌîÂÙ¸Ê¡¢ËôµÈ¹î¼ù¡¢É÷´ÖµåÂÇ¡¢Âç¾ë¿¿Çµ¡¢ÀÐÀîÄ¾Ìé¡¢Ê¡ÅÄ½Ó¡¢Ãæ»³¾½ÎÌ¡¢ÅÄ±ºÊ¸´Ý
¢§ ÆâÌî¼ê¡¢³°Ìî¼ê
¾¾»³ÎµÊ¿¡¢ÃæÂ¼·ò¿Í
¢§ ÆâÌî¼ê
ÎëÌÚÏ¡¡¢Ç£ß·ÍºÌé¡¢»³ÂÃ£Ìé¡¢ÅÏÉô·ò¿Í¡¢Àî¸¶ÅÄ½ãÊ¿
¢§ ³°Ìî¼ê
±§Áð¹¦´ð¡¢Ìî¸ý ¶³Í¤¡¢¾¾¸¶À»Ìï
¢¨ÅöÆü¡¢»²²ÃÁª¼ê¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê