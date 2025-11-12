「out of the loop」の意味は？ループから外れてる？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

ヒントは、情報共有に関連する表現です。

果たして、正解は？

正解は「情報共有から外れている」でした！

「out of the loop」は、情報共有から外れていることを意味するフレーズです。

チームや会話の更新が回ってこず、状況を把握していない・疎外されているニュアンスを含みますよ。

「I’ve been out of the loop since my vacation-what did I miss?」

（休暇中は情報から外れてたんだ。なにか見逃したことある？）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。