「out of the loop」の意味は？ループから外れてる？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「out of the loop」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
ヒントは、情報共有に関連する表現です。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「情報共有から外れている」でした！
「out of the loop」は、情報共有から外れていることを意味するフレーズです。
チームや会話の更新が回ってこず、状況を把握していない・疎外されているニュアンスを含みますよ。
「I’ve been out of the loop since my vacation-what did I miss?」
（休暇中は情報から外れてたんだ。なにか見逃したことある？）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
