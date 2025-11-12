「恋愛運がないな・・・」と思う瞬間９パターン
心がときめくような恋愛を実現できずに、「恋愛運がないな・・・」と感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで今回は、自らの行動を振り返り、新しい自分へと一歩前進していただくため、「『恋愛運がないな・・・』と思う瞬間９パターン」を紹介させていただきます。
【１】好きになった男性に彼女（奥さん）がいることが判明した瞬間
「運命の人！」と、ときめいても、恋人がいたり、既婚者だった場合には、一気にテンションが下がります。
【２】別れた直後、元カレが友人と付き合うことを知った瞬間
愛情と友情を両方失い、落ち込む瞬間です。
【３】同世代からはアプローチされずに、積極的なのは職場のおじさんだけだった瞬間
同世代からアプローチされるような女性としての魅力を磨く必要がありそうです。
【４】気になる男性から突然誘われたときに限って、まったく気合いが入っていない服装だった瞬間
チャンスをつかみ取る「運」は、恋愛において重要なポイントです。いつでも「気合い」を入れていた方が良さそうです。
【５】付き合い始めた彼氏は、実は変わった性格であると判明した瞬間
マザコンやナルシストなど、様々なケースがあると思います。判明した瞬間に後悔してしまうでしょう。
【６】イケメンに声をかけられたと思ったら、何かの勧誘だった瞬間
仕事であれば、イケメンも積極的に話しかけます。ちょっと嬉しく思った自分にションボリします。
【７】周囲の友人たちには新しい恋人ができるのに、自分には一切浮いた話がないと気づいた瞬間
周りの幸せオーラがあまりに輝いているので、それに比べると自分自身は輝いていないと痛感します。
【８】彼氏ができて１ヵ月くらいで別れた瞬間
付き合う期間が短いと、「何か問題があるのか？」と自分に問いかける女性も多いことでしょう。
【９】気になっていた男性が友人のことを好きになり、恋愛相談された瞬間
気になっている男性と何度か一緒に遊んで、仲良くなってきた矢先に、友人のことが好きだと告白され、恋愛相談に乗ることになったケースです。ちょっとみじめな気分になります。
他にはどのような瞬間に、「恋愛運がないな．．．」と思うでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。
