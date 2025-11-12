新車236万円で5人乗り！ トヨタの「“新”ステーションワゴン」が魅力的！ 「リッター約30km」も走る低燃費×精悍デザイン採用の「ワゴンの定番 カローラツーリング」に大注目！

「ステーションワゴンの定番」最新モデルの魅力は？

SUVやミニバンの台頭により、ステーションワゴンの人気が下火になっています。そんななかでも、トヨタ「カローラツーリング」は一定数の支持を獲得しています。

2025年5月には改良を行った最新モデルが登場していますが、どのような魅力があるのでしょうか。

魅力ありすぎる「カローラツーリング」

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ新「ステーションワゴン」です！（17枚）

「カローラ」シリーズは、1966年11月に登場しました。初代は「地球人の幸福と福祉のため」を使命に「良品廉価」「変化」「プラスアルファ」を3つのキーワードとして誕生。

以後、実用性や高い信頼性、経済性が支持され、世界150以上の国と地域で展開され、2025年までには5500万台以上を販売。トヨタの代表車種にとどまらず、世界における「普通乗用車」の定番車種となりました。

発売当初は「2ドアセダン」のみでしたが、1967年5月に「4ドアセダン」と「2ドアバン」タイプが追加でラインナップされ、1982年になると乗用のステーションワゴン「カローラワゴン」が登場します。その後「カローラフィールダー」へと引き継がれました。

現行型カローラシリーズは12代目で、日本では2018年6月に発売の5ドアハッチバック「カローラスポーツ」を皮切りに登場。カローラツーリングは、カローラスポーツの発売から1年3ヶ月後となる2019年9月に発売されています。

従来のカローラフィールダーから一新し、3ナンバーボディに変更されたほか、TNGAプラットフォームによる基本性能の向上、先進機能「トヨタセーフティセンス」の搭載。さらに若々しいスタイリッシュな内外装デザインを採用するなど、大幅な進化を遂げています。

ボディサイズは全長4495mm×全幅1745mm×全高1460mm、ホイールベース2640mm。

3ナンバーとなりましたが、海外向けのステーションワゴンモデル（カローラツーリングスポーツ）よりも全長・全幅を短縮し、日本の道路事情にマッチしたナローボディを採用しています。

2022年にはパワートレインを最新世代に刷新したほか、トヨタセーフティセンスの機能向上などを図っています。

現在は2025年5月19日に一部仕様変更を行った最新モデルが登場しており、この際に全車が1.8リッターハイブリッドモデルのみとなりました。

ラインナップは安価なベーシックモデル「X」、中級の「G」、スタイリッシュな最上級モデル「W×B」グレードに加え、専用の内外装とスポーティな足回りを持つ特別仕様車「ACTIVE SPORT」も用意されています。

さらに、従来メーカーオプションだった各種装備が標準化。具体的には「ドライブレコーダー（前方）＋バックガイドモニター（簡易録画機能付き）」がW×Bに標準設定。「ブラインドスポットモニター＋安心降車アシスト」、「パーキングサポートブレーキ（後方接近車両）」がW×BとGに標準設定されました。

さらにGには「205／55R16タイヤ＆16×7Jアルミホイール」と「LEDフロントフォグランプ」が標準装備化されました。

燃費性能（WLTCモード）では、Xで29.5km／L、Gで29.3km／L、W×Bでも27.3km／Lをマーク。経済性も遜色のないものとなっています。

最新のカローラツーリングの価格（消費税込）は235万9500円から341万6600円です。

数少ないステーションワゴンではありますが、広々としたラゲッジスペースとSUVやミニバンにはないスタイリッシュなボディを持ち、さらに燃費や安全性能、走行性能も十分なカローラツーリング。

新車価格も現代の新車としては非常に手頃で、今後もステーションワゴンの定番として人気を維持していきそうです。