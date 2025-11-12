◆第５６回日本少年野球春季全国大会・長野県支部予選（第１７回秋季大会） ▽決勝 千曲ボーイズ４ｘ―３信州筑北ボーイズ（１１月１日・長野県営野球場）

来年３月開催の第５６回春季全国大会の支部予選が各地で行われ、長野県支部で代表が決まった。千曲ボーイズが小林隼大主将（２年）のサヨナラ打で信州筑北ボーイズに劇的勝利、２年ぶり６度目の出場を決めた。

。 ※ ※ ※

越えろ―。同点で迎えた７回無死一、二塁。「打てのサインが出たので思いっきり振った」。千曲・小林主将の一打はみんなの思いを乗せレフトの頭上を越えた。二塁走者の藤澤がサヨナラのホームを踏むと、歓喜の輪ができた。２年ぶりの春季全国大会切符獲得だ。

初回から点を取り合う展開になった。１点を追う４回、三塁打の小泉を藤木柊が中前安打で返し同点にすると敵失で勝ち越し。藤木柊は「練習通り上からたたくことができた」と胸を張った。５回から登板した藤澤が同点に追いつかれたが６、７回は「得意のカーブが決まり」無失点投球で勝ち越しを許さなかった。

準決勝の上越戦でも、１点差の７回に５点を挙げ逆転勝ちするなど粘りが身上。「接戦に持ち込んで終盤にまくるのがウチの野球」と小林主将はいう。

春季全国大会に向け原翔一朗監督代行（２８）は「打線を強化したい。これからバットを振りまくらせます」と猛練習宣言。「粘りの千曲」から「打の千曲」へ。「打撃を鍛えて全国大会で暴れたい」と小林主将は目を輝かせた。

【表彰選手】

最優秀選手賞 小林隼大（千曲）

優秀選手賞 小林大雅（信州筑北）

【千曲ボーイズ・登録メンバー】※は主将

▽２年生 ※小林隼大、半田星音、長岡海杜、前田悠敦、山崎翔太、島田陽路登、徳竹遥斗、藤澤仁

▽１年生 藤木柊羽、中山寛大、小泉善慈、藤木陽呂、新田來輝、関彪心、春原琉人、山本琉生、荒井蓮生、青木駿也、赤田琉輝