AIによって外国語学部が消える…21世紀の技術革命がもたらした「正と負」の変化

AI活用で独創的なレポート

日本の一部の大学でも、少しずつAIを活用する動きが生まれつつある。前出の田中氏は、名古屋大学や東京大学の研究者らと共同で、西洋古典文献データベースに基づいた生成AI「ヒューマニテクスト」を開発し、学生にも利用させているという。

「私が教えている分野では、ラテン語やギリシャ語で書かれた文献が多く、学生には学習や研究のハードルが高かった。しかしAIなら文献を一瞬で調査・分析できます。

授業では、『ヒューマニテクスト』を使い、自由なテーマで古代文明を調べるよう指導しています。すると、驚くような成果が生まれました。

たとえば、『古代ローマ兵士が戦場で使っていたジョークやスラング』『古代ギリシャの神殿で働く巫女のルーティン』といった、これまでなら複数の専門文献を調べなければ書けないような、独創的なテーマのレポートが次々と提出されるようになったのです。

AIの使用をいくら禁止しても、完全にやめさせることは難しい。むしろ教員側がAI使用を前提にした課題や問題を出し、そのための授業をすべきだと思っています」

こうした変化が進めば、既存の学問分野の中には、存在意義を問われるものも出てくるかもしれない。

AIに淘汰される学部も出てきた

中国のAI事情に詳しいITジャーナリストの牧野武文氏が解説する。

「中国では、すでにAIによる学問の『淘汰』が起きています。大学から外国語学部の翻訳・通訳の分野の学科が激減し、AI関連の学部に置き換わっているのです。小学校や中学校の指導科目でもAIを学ぶ時間が増えています」

アメリカや中国の人々がためらいなくAIを使う一方で、日本でなかなかAI利用が浸透しないのはなぜなのか。牧野氏が続ける。

「日本は、手作業による地道な努力が美徳とされる社会なので、どこか『AIはズルだ』と見ている人が少なくありません。加えて、自国内で一から開発したAIが少なく、他国のものを使わざるを得ないので、情報を抜き取られると警戒している人もいます。

しかし、慎重になり過ぎるのも考え物です。このままだと、対策を議論している間に取り残されてしまいます」

いまこそ思い切った方針転換が必要なのかもしれないが、いずれにしても、教師と生徒の関係は激変しそうだ。

