ニュウマン高輪は東京の「最後の楽園」か…従来の商業施設とまるで違う「異様な光景」

9月12日にNEWoMan TAKANAWA （ニュウマン高輪）が大規模複合施設「高輪ゲートウェイシティ」内にオープンした。JR東日本の商業施設ルミネが手がける施設のなかで、もっとも大きいという。

筆者はこれまでニュウマン高輪の広告を何度か見てきたが、正直「デカい駅ビル」ぐらいにしか思えず、行く気が起きなかった。それに、高輪ゲートウェイシティがオープンした3月に現地を訪れているのだが、その時はまだ何もなく「また東京にデカいビルができたんだなあ……」ぐらいにしか思っていなかった。

ところが、ニュウマン高輪の噂をチラホラ聞くようになり、「子どもに優しくて、ママ友の間で大人気」という絶賛の声まで耳に入った。少なくとも一部では評判が良いようだ。

実際のニューマン高輪はどうなのか。現地に行って確かめてきた。

香りと音楽とデザインと

さっそく、私はニュウマン高輪に行ってみた。木のパッチワークが夥しいJR高輪ゲートウェイ駅を抜けると、目の前に現れるど巨大なビル「高輪ゲートウェイシティ」が現れる。この中にニュウマン高輪はある。

館内は1階から5階までノース棟とサウス棟に分かれノース棟の上階28、29階に空中庭園「LUFTBAUM（ルフトバウム）」というフロアがある。それぞれに多くのお店が入っている。

まずは、ノースから建物へ入る。すると、早々香りが漂ってくる。食べ物かな？と思ったが、フレグランスショップで売られている香水の香りだった。

「香り」は視覚デザインと同じぐらい、その施設の印象を決める。ほとんどの百貨店で1階に化粧品売り場があるが、これは購買意欲の高い女性客を店の前に留まらせ、華やかな賑わいを演出する狙いがあるという。

これに一役買っているのも、香りだ。視覚的な要素に目が行きがちだが、とても重要なのだ。そもそも、お店に入っていい香りがすると、なんだか高級な気分になる。いい香りに包まれながら、店内を歩いていく。

奥へ奥へと進んでいくと、聞こえてきたのは、音楽だ。館内にはおしゃれなBGMが流れ、いい匂いに包まれる――五感が全てニュウマンに支配されている感覚だ。

ニュウマン高輪の空間はさまざまなクリエイターたちと共創しているらしく、施設内のマップには館内BGMと香りの詳細を見れるQRコードが書いてあった。ニュウマン側もかなりこだわっていることがうかがえる。

五感の支配体験の極み、ここにあり

そんな「五感の支配体験」の極みが、上階にあるLUFTBAUM（ルフトバウム）だ。これは2フロアからなるレストランフロアなのだが、そんじょそこらのレストランフロアとは大違いだ。

エレベーターを降りると目に入ってくるのは、大量の植物、植物、植物。

フロアは、レストランなどがあるオープンスペースと、いくつかの区切られた部屋に分かれているが、それぞれのスペースには名前が付けられていて、もっとも大きい部屋は「翠の庭」という。温室植物園さながら、中は通路より植物が占める面積の方が多い。

植物で出来た迷路のように思える。完全に視界が植物でいっぱいになる。しかも、それを包むのは大音量のBGMだ。より没入間を出すために「イマーシヴサウンドシステム」という音響設備を整えているらしい。空間に合わせて音の出し方を変え、360度あらゆる角度から音楽を楽しめるのだという。どおりで、近くを歩いている人の会話が聞こえないわけだ。

圧倒的な植物の存在感と大音量の音楽、そして木々の匂い。まさに「五感の支配体験」である。

他の場所も、植栽と視覚デザイン、音楽が延々と私たちの感覚を覆い、東京にいることを忘れてしまうようである――まるで異世界だ。

商業施設というより「公園」

ここを「異世界」だと感じるのには、もう一つの理由がある。ニュウマン高輪は「商業施設っぽくない」のだ。噂で聞いていた通り、確かに館内は子どもに優しく、また、子どもだけでなく大人も座れる場所や寝転べる場所が多い。座るところも休憩する場所も取り合いになる東京の多くの商業施設とはまったく異なる。

とくにルフトバウム。このフロアは、どうやら深夜12時まで使えるらしい。先ほど紹介した「翠の間」も、迷路のように植えられている植物の中に座れる場所が用意されている。

ここからは東京の夜景も見れるし、昼間は富士山も見えるらしい。入るだけなら無料なので、なかなかの穴場スポットなのではないだろうか。

また、6階には滞在型書店として知られる「文喫」がある。有料ではあるが、大量の椅子やテーブルが置いてあって、ちょっとした仕事や会議などでも使える。

こうしたニュウマン高輪を見渡すと、そこはまるで「公園」のようなのだ。植栽もあいまって、ますますそう見えてくる。これまでのニュウマンやルミネで見られたような――いわゆるシンプルな通路をいくつもの店が挟む形でびっしり配置される――「商業施設」の感じは少なく、「公園」観が強いのだ。

これもまた、この場所の「異世界観」を強めている。

商業施設らしさがない理由

こうして館内を歩いていると、気づいたことがある。

「あ、ここはテーマパークなんだな」ということだ。

視覚・聴覚・嗅覚、五感のほとんどの感覚を支配し覆うのは、テーマパークの常套手段だ。有名な話だが、ディズニーランドは園内から外の風景が見えないようになっているし、それぞれのエリアのBGMは厳密に操作され、他の音が一つも混じらないようになっている。まさに感覚を支配しているのである。そうやって、周りから遮断された空間を作ることで理想とする異世界を作り、来場者を没入させるのが、テーマパークである。

こうして、ニュウマン高輪をテーマパークとして見ると分かりやすい。座れるスペースが多いのも、そこが商業施設ではなくてテーマパークだからだと言える。パーク、つまり公園なのである。買い物がメインになっている場所ではなく、施設を歩き回り、空間全体を楽しむ場所として設計されているのだ。

また、テーマパークの多くは埋立地や周りに何もない場所に生まれるという点でも共通している。周りから隔絶された空間を作るためだと言われているが、ニュウマン高輪のある高輪ゲートウェイシティは元々、JR東日本の車両基地「田町車両センター」があった場所で、周りには何もない広大な土地が広がっていた。JR東日本が作りたい「世界」を作るにはもってこいだったというわけだ。

とはいえ、不安な点も

というわけで、ニュウマン高輪はテーマパークなんだなあ、という気づきを得たが、個人的に思うところもある。

ニュウマン高輪の「思想」である。ディズニーランドがウォルト・ディズニーによる強靭な思想を背景にしていたように、テーマパークにはそれを作る人の「理想」や「思想」が反映される。だが、ニュウマン高輪はどうか。そのホームページを見ると「今まで体験したことのない、未来を描き続ける場所」と書かれている。なんだか抽象的にも思える。

それはテナント構成にもよく現れている。ニュウマン高輪を純粋な商業施設として見たとき、正直「誰がターゲットなんだろう」と思ってしまうのだ。

テナントを見ると観光客向けのようにも思えるが、今後も高輪ゲートウェイまで観光客が流れてくるかどうかは正直わからない。また、子ども向けスペースが充実しているのは、高輪ゲートウェイ近くのタワマン住民もターゲットにしていることが読み取れる。けれど、それにしては普段使いできる店が少ない。

そもそも、テナント構成が歪だ。なぜか、フレグランス・ショップだらけ。後でホームページを確認したら、テナントのカテゴリーに「フレグランスショップ」が入っていて、レストランやファッションと同列なのかと驚いてしまう。まさに「犬も歩けばフレグランスショップに当たる」である。

もしかすると、高輪ゲートウェイ周辺に来る人は、一般的な日本人よりもより多く香水を購入するのかもしれない。それでも、顧客ニーズとどれぐらいマッチしているかは気になってしまう 。たしかに、香水市場はコロナ禍を経て需要が高まっている。それでも、元々、日本は市場規模が小さいと言われており、香水をメイン戦略にするのは心もとない気がする。

こうした「思想の曖昧さ」に裏付けられた「テナント構成の曖昧さ」は、イコールそのまま商業施設の不振につながる可能性がある。ただでさえ、商業施設の部分は少なく、それだけでテナント料は少ないことが予想されるのだ。

「座る場所が多かったり、五感を刺激したりするのはいいことだが、現実にここは商業施設で、収支を付けなければ立ち行かなくなってしまう（そこが、通常の入場料を払うテーマパークとの大きな違いだ）」……と書いていて思った。ここはJR東日本にとって、社運を賭けたプロジェクト的な側面がある。

電車事業が頭打ちのため、都市開発をはじめとした不動産事業に企業戦略をシフトしていく、その第一歩でもある。それに、そもそもこの土地はJR東日本が持っているのだから、ニュウマン高輪はシンボルとして赤字でもいいのかもしれない。高輪ゲートウェイ周辺で稼げばいいのだから。それだけ、潤沢にお金をかけた施設なのだ。

その意味で、ここは経済力を背景にした壮大な実験場なのである。東京を見渡すと、そこまでの金銭的余裕がなく、インバウンド一点集中でお高めの商業施設が増えつつある。一般庶民にとって、この実験はありがたいと考えたほうがいいのかもしれない。

