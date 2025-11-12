イオン×コラボ10周年♡「ダブルフォーカス」企業コラボTシャツ20柄復刻！
イオンの若者ファッション専門店「ダブルフォーカス」から、企業コラボTシャツシリーズ10周年を記念した特別企画が登場♡2016年から2025年までの人気コラボデザイン20柄を復刻し、11月20日（木）にイオン・イオンスタイル約160店舗※¹で限定発売されます。「もう一度着たい」「当時買えなかった」という声に応える、遊び心あふれるTシャツコレクションです。
10周年記念！20柄復刻の魅力
「ダブルフォーカス」が2016年より展開してきた企業コラボTシャツシリーズは、食品・文具・外食チェーンなど110社以上とのコラボを実現。
その10周年を記念して、2016年～2025年の各年度から2柄ずつ、合計20柄を選び復刻版として限定発売します。
懐かしさと遊び心を兼ね備えたこのコレクションは、ファッションに“遊び”を取り入れたい大人世代にもぴったりです。
ユニークな企業コラボデザインを一挙紹介
かっぱえびせん
ココアシガレット
キンカン
まごころパンダ
うまい棒
チョコボール
小梅
出前一丁
ＳＵＵＭＯ
ボンド 木工用
クーピー
カントリーマアム
ピザポテト
岩下の新生姜
サヴァ缶
ミルキー
雪見だいふく
ねるねるねるね
クッピーラムネ
チキンラーメン
たとえば2016年「かっぱえびせん（カルビー）」や「ココアシガレット（オリオン）」、2018年「うまい棒（やおきん）」や「チョコボール（森永製菓）」など、どれもブランド認知度の高い企業とのコラボが魅力。
2025年には「クッピーラムネ（カクダイ製菓）」や「チキンラーメン（日清食品）」など、世代を越えて楽しめるデザインが並びます。
購入前に知っておきたい展開＆価格情報
発売日は2025年11月20日（木）、約160店舗※¹および「イオンスタイルオンライン」にて展開。予約販売は11月11日（火）～11月19日（水）23:59。
サイズ展開はS～XL（ユニセックス）、価格は本体1,580円（税込1,738円）です。
※¹本州・四国・沖縄の店舗。取り扱い・サイズは店舗によって異なります。
遊び心あるTシャツで冬のスタイルにアクセントを♡
普段使いにもギフトにもぴったりな「ダブルフォーカス×企業コラボTシャツ20柄」。価格1,738円、サイズS～XL、11月20日（木）発売開始、予約は11月11日～19日まで。
遊び心をファッションに取り入れたい方、懐かしいデザインを探していた方、ぜひこの機会をお見逃しなく♪