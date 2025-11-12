イオン×コラボ10周年♡「ダブルフォーカス」企業コラボTシャツ20柄復刻！

イオンの若者ファッション専門店「ダブルフォーカス」から、企業コラボTシャツシリーズ10周年を記念した特別企画が登場♡2016年から2025年までの人気コラボデザイン20柄を復刻し、11月20日（木）にイオン・イオンスタイル約160店舗※¹で限定発売されます。「もう一度着たい」「当時買えなかった」という声に応える、遊び心あふれるTシャツコレクションです。

10周年記念！20柄復刻の魅力

「ダブルフォーカス」が2016年より展開してきた企業コラボTシャツシリーズは、食品・文具・外食チェーンなど110社以上とのコラボを実現。

その10周年を記念して、2016年～2025年の各年度から2柄ずつ、合計20柄を選び復刻版として限定発売します。

懐かしさと遊び心を兼ね備えたこのコレクションは、ファッションに“遊び”を取り入れたい大人世代にもぴったりです。

ユニークな企業コラボデザインを一挙紹介

かっぱえびせん

ココアシガレット

キンカン

まごころパンダ

うまい棒

チョコボール

小梅

出前一丁

ＳＵＵＭＯ

ボンド 木工用

クーピー

カントリーマアム

ピザポテト

岩下の新生姜

サヴァ缶

ミルキー

雪見だいふく

ねるねるねるね

クッピーラムネ

チキンラーメン

たとえば2016年「かっぱえびせん（カルビー）」や「ココアシガレット（オリオン）」、2018年「うまい棒（やおきん）」や「チョコボール（森永製菓）」など、どれもブランド認知度の高い企業とのコラボが魅力。

2025年には「クッピーラムネ（カクダイ製菓）」や「チキンラーメン（日清食品）」など、世代を越えて楽しめるデザインが並びます。

購入前に知っておきたい展開＆価格情報

発売日は2025年11月20日（木）、約160店舗※¹および「イオンスタイルオンライン」にて展開。予約販売は11月11日（火）～11月19日（水）23:59。

サイズ展開はS～XL（ユニセックス）、価格は本体1,580円（税込1,738円）です。

※¹本州・四国・沖縄の店舗。取り扱い・サイズは店舗によって異なります。

遊び心あるTシャツで冬のスタイルにアクセントを♡

普段使いにもギフトにもぴったりな「ダブルフォーカス×企業コラボTシャツ20柄」。価格1,738円、サイズS～XL、11月20日（木）発売開始、予約は11月11日～19日まで。

遊び心をファッションに取り入れたい方、懐かしいデザインを探していた方、ぜひこの機会をお見逃しなく♪