アプローチでスピンを効かせる方法！「構えが大切」と男子プロ

絶対に寄せたい状況、高く上げたりスピン量を増やしたり自由自在に打ち分けられたら、アプローチはもっと寄る！

寄せ技を増やすためのヒントをツアープロがレッスン！

スピンをかける アドレスもインパクトも手を中に入れてシャフトを垂直に！

ゆっくり振って手をアドレスの位置に戻す。

左右対称の振り幅が基本。

フェースにボールが乗るからスピンが増えてランが減る。

ピンがグリーンエッジから近いときは、スピンを利かせてランを少なくしたいですよね。そのためにはSWを選択し、手を中（内側）に入れて構えます。スタンスはややオープン、ボール位置は左に。そしてアドレスでもインパクトでも、「シャフトを垂直にする」のがポイントです。

いつもよりゆっくり振って手をアドレスの位置に戻せば、フェースにボールが乗り、スピンが増えるうえに高く上がります。ハンドファーストに構えて上から打つ方法もありますが、このほうが飛びすぎる心配がなく、確実に寄せられますよ。

フェースの芯をあえて外し、SWのトゥ側で打つのがプロテク。打球の勢いがなくなるぶん、ランがさらに少なくなる。

手を外に出す

手を出しすぎるとロフトが立ち、スピンがかからずに前に飛んでしまう。またリーディングエッジが地面に刺さりやすい。

手を中（内側）に入れる

「手よりヘッドが先」というイメージ

ハンドファーストでなく、反対にハンドレイトにするイメージが有効。これでフェースにボールが乗る時間が長くなる。

いかがでしたか？ ゆっくりスイングして左右対称の振り幅を意識してみましょう！

竹安俊也

●たけやす・しゅんや／１９９２年生まれ、兵庫県出身。１７５㎝、77㎏。

構成＝小山俊正、野中真一

写真＝中野義昌、高橋淳司