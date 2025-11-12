アプローチでスピンを効かせる方法！「構えが大切」と男子プロ
絶対に寄せたい状況、高く上げたりスピン量を増やしたり自由自在に打ち分けられたら、アプローチはもっと寄る！
寄せ技を増やすためのヒントをツアープロがレッスン！
スピンをかける アドレスもインパクトも手を中に入れてシャフトを垂直に！
フェースにボールが乗るからスピンが増えてランが減る。
ピンがグリーンエッジから近いときは、スピンを利かせてランを少なくしたいですよね。そのためにはSWを選択し、手を中（内側）に入れて構えます。スタンスはややオープン、ボール位置は左に。そしてアドレスでもインパクトでも、「シャフトを垂直にする」のがポイントです。
いつもよりゆっくり振って手をアドレスの位置に戻せば、フェースにボールが乗り、スピンが増えるうえに高く上がります。ハンドファーストに構えて上から打つ方法もありますが、このほうが飛びすぎる心配がなく、確実に寄せられますよ。
フェースの芯をあえて外し、SWのトゥ側で打つのがプロテク。打球の勢いがなくなるぶん、ランがさらに少なくなる。
手を外に出す
手を出しすぎるとロフトが立ち、スピンがかからずに前に飛んでしまう。またリーディングエッジが地面に刺さりやすい。
手を中（内側）に入れる
ハンドファーストでなく、反対にハンドレイトにするイメージが有効。これでフェースにボールが乗る時間が長くなる。
いかがでしたか？ ゆっくりスイングして左右対称の振り幅を意識してみましょう！
竹安俊也
●たけやす・しゅんや／１９９２年生まれ、兵庫県出身。１７５㎝、77㎏。
構成＝小山俊正、野中真一
写真＝中野義昌、高橋淳司