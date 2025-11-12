¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¥Ø¥Ö¥ó¡Ö¥¤¥¥Þ¥·¥ç¥¦¡×¥È¥Ìµ»öµ¢Âð°ìÅ¾¡Ä¥¿¥¨ÍÍ¤Þ¤ÀÊª¸ð¤¤¡Ö»°Ç·¾ç¤ª¶â¤Ï¡©¡×¥Í¥Ã¥È¿´ÇÛ
¡¡½÷Í¥¤Î郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê22¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤Ï12Æü¡¢Âè33ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÏÃÂê¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¡ã¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ìÍ¡ä
¡¡¡Ö¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º¤äNHK¡Ö°¤º´¥öÃ«»ÐËå¤Î¤Î¤Û¤Û¤ó¤Õ¤¿¤êÊë¤é¤·¡×¤Ê¤É²ñÏÃ·à¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¡¢¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§»á¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÄ«¥É¥éÄÌ»»113ºîÌÜ¡£¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¡¢¤½¤ÎÉ×¤ÇÆüËÜ¤Î²øÃÌ¤òÀ¤³¦¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿ÌÀ¼£»þÂå¤Îºî²È¡¦¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤É×ÉØ¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡Âè33ÏÃ¤Ï¥¦¥á¡ÊÌîÆâ¤Þ¤ë¡Ë¤¬ÍÑ»ö¤ÇÎ¥¤ì¡¢¾¾Ìî¥È¥¡Ê郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤ÏÁáÂ®¡¢¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤È2¿Í¤¤ê¤Ë¡£¥é¥·¥ã¥á¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤Ë¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ÎÌë¡¢¥È¥¤¬µ¢Âð¤¹¤ë¤È¡¢¿¹»³Á¬ÂÀÏº¡ÊÁ°¸¶¿ð¼ù¡Ë¤¬¼Ú¶â²ó¼ý¤Ë¸½¤ì¤ë¡£µÞ¤ÊÍèË¬¤Ëº¤ÏÇ¤¹¤ë²ÈÂ²¤òÁ°¤Ë¡¢¥È¥¤ÏÂç¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤ÆÁ¬ÂÀÏº¤òÄÉ¤¤ÊÖ¤·¡Ä¤È¤¤¤¦Å¸³«¡£
¡¡¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¡Ö¥´¥¯¥í¥¦¥µ¥Þ¡×¡Ö¥¥ç¥¦¡¢¥ª¥ï¥ê¡£¥¤¥¥Þ¥·¥ç¥¦¡×¡£¥È¥¤ÏÆ¨¤²¤ë¤è¤¦¤ËÌµ»öµ¢Âð¡£²ÈÂ²¤Î´é¤Ë°ÂÅÈ¤·¡¢ÅÝ¤ì¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÍâÆü¡¢¾¾Ìî»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤Ï¥È¥¤òÈø¹Ô¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²ÖÅÄÎ¹´Û¤Ë½Ð¶Ð¡£²ÖÅÄÊ¿ÂÀ¡ÊÀ¸À¥¾¡µ×¡Ë¤È²ÖÅÄ¥Ä¥ë¡ÊÃÓÃ«¤Î¤Ö¤¨¡Ë¤¬¥«¥â¥Õ¥é¡¼¥¸¥å¤·¡¢¥È¥¤Ï¥Ø¥Ö¥óÂð¤Ø¡£¥Ø¥Ö¥ó¤ò³Ø¹»¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Çã¤¤Êª¤Ë½Ð³Ý¤±¤¿¥È¥¤Ï¡¢±«À¶¿å¥¿¥¨¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¡Ë¤¬¤Þ¤ÀÊª¸ð¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÌÜ·â¡£±«À¶¿å»°Ç·¾ç¡ÊÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ë¤Ë¤ª¶â¤òÅÏ¤·¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡Ö¤Ê¤·¤Æ¡×¡½¡½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾¾Ìî¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤¬Å¾µï¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤ë¸Å¿·Ê¹¤Îµ»ö¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¡£¥Ø¥Ö¥ó¤Ï²ÖÅÄÎ¹´Û¤Ë¤¤¤Ê¤¤¡½¡½¡£
¡¡SNS¾å¤Ë¤Ï¡ÖÆñµ·¤¬»³ÀÑ¤Î¿åÍËÆü¡×¡Ö¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¤¬»°Ç·¾ç¤ËÅÏ¤·¤¿¤ª¶â¤Ï¡©¡×¡ÖÉ¬»à¤Ê»×¤¤¤ÇÅÏ¤·¤¿¤Ï¤º¤Î¤ª¶â¤Ï¡Ä¡Ê¥È¥¤Ë¡Ë2ÅÙÌÜ¤Î¾×·â¤¬Íè¤ë¤Î¤«¡×¡Ö°ìÈÖºÇ°¤Ê¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤È¤·¤Æ¤ÏÍ·³Ô¤ÇÍ·¤Ö¡¢¤È¤«¤«¤·¤é¡©»°Ç·¾ç¤è¡×¡Ö¥¦¥½¤¬Ã¾¤Ó¤Æ¤¤¤¯¡×¡Ö¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¤Ï»°Ç·¾ç¤¯¤ó¤ò¡¢¤ª¥Õ¥ß¤µ¤ó¤Ï¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¤ò²ø¤·¤à¡×¡Ö·ù¤À·ù¤À¡¢¤ª¥È¥¤Î¸íËâ²½¤·¡¢»°Ç·¾ç¤Î¸íËâ²½¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÊø¤ì¤Æ¤¤¤¯²»¤¬¤¹¤ë¡Ä¡×¤Ê¤É¤Î¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤°¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡£