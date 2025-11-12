¥µ¥ó¥Þ¥ê¥Î¡¢¥Ê¥Ý¥ê¡Ä´ÖÈ²ºà¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤Î³¹¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤ÎÀ¤³¦¡×¡¡¸µ¥Ô¥¶Å¹·Ð±Ä¤Î70ÂåÉ×ÉØ¡¢²¬»³¸©¤Ë³«¤¤¤¿¹©Ë¼¤¬¿Íµ¤
¡¡²¤½£¤ÎÅÔ»Ô¤òÌÏ¤·¤¿ÌÚ¤Î¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢ºîÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¹©Ë¼¡Ö¥Ù¥Ã¥¥ª¡¦¥Ð¥ó¥Ó¡¼¥Ê¡×¡Ê²¬»³¸©µÈÈ÷Ãæ±ûÄ®²¼²ÃÌÐ¡Ë¡££·£°Âå¤ÎÉ×ÉØ¤¬¶¨ÎÏ¤·¤ÆÄ®Æâ¤Î´ÖÈ²ºà¤òÍ¸ú³èÍÑ¡¢ÆÈÁÏÅª¤Êà¾®¤µ¤ÊÀ¤³¦á¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥µ¥ó¥Þ¥ê¥Î¶¦ÏÂ¹ñ¤ä¹ÁÄ®¤òºÆ¸½¤·¤¿¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤Î³¹¡£ºÙÉô¤Þ¤Çºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¡Ä
¡¡ÀÚ¤ê³ô¤ò´ä»³¤Ë¸«Î©¤ÆÂ¦ÌÌ¤ÎÄ¹¤¤³¬ÃÊ¤È»°¤Ä¤ÎÅã¤ò°Ï¤à»Ô³¹ÃÏ¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¡Ö¥µ¥ó¥Þ¥ê¥Î¶¦ÏÂ¹ñ¡×¡¢ÌÚ¤ÎÉ½ÌÌ¤òºï¤ê´ßÊÉ¤òÉ½¸½¤·¤¿À¤³¦°ä»º¡Ö¥Þ¥Æ¡¼¥é¤ÎÆ¶·¢¡Ê¤É¤¦¤¯¤Ä¡Ë½»µï¡×¡¢ÇòÊÉ¤ÈÃ¸¤¤ÀÄ¤Î³¤¤¬ÁÖ¤ä¤«¤Ê¹ÁÄ®¥Ê¥Ý¥ê¡Ä¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÌ¾¾¡ÃÏ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤¬Ìó£²£µÊ¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Î¼¼Æâ¤Ë½ê¶¹¤·¤ÈÊÂ¤Ö¡£¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê³°ÊÉ¤äÁëÏÈ¤Ê¤ÉåÌÌ©¤Ê¼ê»Å»ö¤Ë²Ã¤¨¡¢½À¤é¤«¤ÊÂ¤·Á¤È¤Ì¤¯¤â¤ê¤¬°¦¤é¤·¤¤¡£
¡¡¹©Ë¼¤Ï¡¢¸µ¥Ô¥¶Å¹·Ð±Ä¤ÎÂÀÅÄÅ¯Ï¯¤µ¤ó¡Ê£·£µ¡Ë¿¿Íý»Ò¤µ¤ó¡Ê£·£±¡ËÉ×ºÊ¤¬£²£°£²£²Ç¯¡¢¼«Âð¤Î°ì³Ñ¤ò²þÁõ¤·¥ª¡¼¥×¥ó¡£ÎÓ¶È¤Ë¤â·È¤ï¤ëÅ¯Ï¯¤µ¤ó¤¬ÃÎ¿Í¤«¤é´ÖÈ²ºà¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¤¿¤Î¤òµ¡¤ËÌÚ¹©ºÙ¹©¤òÆÈ³Ø¤Ç»Ï¤á¤¿¡£Å¯Ï¯¤µ¤ó¤¬¥«¥Ã¥È¤·¿¿Íý»Ò¤µ¤ó¤¬¿§ÉÕ¤±¤ÈÁõ¾þ¤òÃ´¤¦¡£Å¹¤Ï¼¡ÃË¡Ê£´£³¡Ë¤ËÇ¤¤»£±Æü£³»þ´Ö¤Ï´ù¤òÊÂ¤Ù¤ÆË×Æ¬¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖÌÚ¤Î³ä¤ìÌÜ¤äÀá¤òÀ¸¤«¤·¡¢¿È¶á¤ÊÁÇºà¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¡£¹©É×¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¡×¤È¿¿Íý»Ò¤µ¤ó¡£¥Þ¥É¥é¡¼¤ÎÀèÃ¼¤òÊÂ¤Ù¤¿³¬ÃÊ¡¢¶Ê¤²¤¿¥ï¥¤¥ä¤Ïºô¤ä´ú¤¶¤ª¡¢¥Ü¥¿¥ó¤ò¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤È¡¢ÌÜ¤ò¶Å¤é¤»¤Ð£²¿Í¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¿ï½ê¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£Å¯Ï¯¤µ¤ó¤Ï¡ÖÍè¤¿¿Í¤ËÏÂ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤ë¡£
¡¡²¼ÃÏ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤ÏËÜ¾ì¤Î¥Ô¥¶¤òµá¤áÊ¸²½ÅªÉ÷ÅÚ¤Ë¿¨¤ì¤¿£±£¹Ç¯¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢Î¹¹Ô¤Ç¤Î·Ð¸³¤À¡£¹©Ë¼³«Àß¸å¤âÎ¹¹Ô»¨»ï¤ä³¨²è¤ò»²¹Í¤Ë¡ÖÆüËÜ¤È¤Î°ã¤¤¤òÅ°ÄìÅª¤Ë´Ñ»¡¡×¤·¤Æ¼Ì¼ÂÅª¤ÊºîÉÊºî¤ê¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¶õÁÛÅª¤ÊºîÉÊ¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿·ºî¤Ï·î¤ÈÅÔ»Ô¤¬³¬ÃÊ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¹½¿Þ¤Î¥¦¥ª¡¼¥ë¥ª¥Ö¥¸¥§¡£¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¾®Êª¡¢»æÇ´ÅÚ¤äÉÛ¤ò»È¤Ã¤¿¿Í·ÁÀ©ºî¤Ê¤É¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¶á¤Ï¡¢ºîÉÊ¤ò¸«¤¿¿Í¤«¤é¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ºàÎÁ¤ÎÅÔ¹ç¤ÇÄêÈÖ¤Î¥¥Ã¥È¤ÏÌµ¤¤¤¬£³»þ´ÖÄøÅÙ¤Çºî¤ì¤ë¤â¤Î¤òÁêÃÌ¤·¤Æ·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡££²¿Í¤Ï¡ÖÂ¾¤Î¿Í¤È°ì½ï¤ËÊª¤Å¤¯¤ê¤ò¤¹¤ë¤È¿·¤¿¤ÊÃåÁÛ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤ÎÀ¤³¦¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿»³ÍÛ¿·Ê¹¡Ë