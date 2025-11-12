noteが主催する「創作大賞2023」で幻冬舎賞を受賞した斉藤ナミさん。SNSを中心にコミカルな文体で人気を集めています。「愛されたい」が私のすべて。自己愛まみれの奮闘記、『褒めてくれてもいいんですよ？』を上梓した斉藤さんによる連載「嫉妬についてのエトセトラ」。第16回は「学歴嫉妬地獄！！」です

本当は通訳や翻訳家になりたかった

「〇〇さんはここに行きたいと言っていますが、正直、もっと上の高校を狙えます」

保護者面談で中学生の長男の進路の話が出るようになってきた。

都会と違って地方の進学問題はそこまで熾烈ではないものの、子供にはできるだけいい学校へ行ってほしいという願いが漠然とある。

なぜなら、私が低学歴だから。

私が１６歳のとき父親が借金を残して行方不明になり学費が払えなくなった。弟はまだ中学生で母のパート代だけでは３人暮らしが精一杯。そのため高校２年で中退し美容院でアシスタントとして働きながら、通信制の美容専門学校で高校卒業認定と国家資格をとり、美容師になった。

美容師を選んだのは、高校入学前に縮毛矯正をかけて酷い天パが魔法のようにサラサラになり、人生が変わったからだ。お客さんの人生を職人の技で一変させることができる美容師という仕事は素晴らしい。

だがもしもあのときお金があったなら、本当は外国語学部のある大学へ進んで通訳や翻訳家になりたかった。

時代が変わったとはいえ女性より男性の方が学歴で判断される機会が多いだろうし、その嫉妬は比べ物にならないほど激しいだろう。それにひきかえ主婦の私の学歴なんてきっと誰も気にしていないだろう。

それでもなお、私は低学歴がコンプレックスで、高学歴の人が羨ましい。

美容師は学歴比較大会から外される

独身の頃の話だが、コンパニオンのバイトで知り合った友達に連れられて合コンにいくことがあった。そこでは、まず自己紹介をする。それぞれのスペックを披露するわけだ。

20代の頃は特に学歴の話になる。「仕事何してるの？」の次に「大学どこ？」。

趣味や特技より、まず大学だ。特に男性は出身大学によって大きく優劣がつく。

「東大」「京大」なんて答えが返ってくると、女性陣はわかりやすくその男性に加点をする。高学歴だと聞くとグッと素敵に見えるし、低学歴であれば途端にしょうもなく見えるのだ。

女性陣も私以外はみんな大学を出ている。そこで「美容師です」と告げた時点で私は学歴比較大会から外れる。

大抵は「へえー。手に職、いいね」とか「今度髪切ってくれる？」とか言われて終わりだが（タダで切るわけないだろう）、一度、早稲田卒のアホ男に「ヘタに賢くてお高く止まってるより、多少頭が悪いくらいの方が女はかわいいよ」と言われたことがある。

初対面なので「はあ……」と答えたが、内心ブチ切れていた。

はあ？ あんた何様だよ？ なんで“美容師イコール頭悪い”なんだよ。私だって行けるもんなら大学に行きたかったわ！ ていうか学歴で何がわかるんだよ！ 早稲田出てたってろくでもないってことをあんたが証明しているくせに。あんたみたいな全身ダサい男が上から目線で私をジャッジするな！

結局こちらも相手を見た目でジャッジしているので同じレベルだ。しかし、首周りにシルバーのスタッズがついたピタピタの小さい黒Tシャツに、お尻に「DREAM」とペイントされたジーンズは流石にないだろう。

あれは悔しかった。今でもあの時なんて言い返せばよかったかふと考えてしまう時がある。「少しはファッションの勉強もしたほうが良いのでは？」はどうだろうか。

私は私なりに頑張ってきたはずなのに

低学歴というだけで頭が悪いと見下される。うちにお金があれば、私だってもっと高学歴だったかもしれないのに。不当に低く評価されて悔しい……！ もっと良い学歴が欲しかった。

テレビに女子アナが出ていると無条件に「けっ！ 金持ちのお嬢様が……」と思ってしまうし、誰かのSNSの自己紹介欄に「〇〇大卒」と書いてあると「それ、いるー？ 他にアイデンティティないわけ？」とイライラしてしまう。

ちなみに夫はそこそこの大学を出ているが、新卒で入った会社は早々に辞めて関係ない職種に転職し、今は独立している。彼曰く「大学で学んだ知識は全く使ってない」そうだ。それでも、恥ずかしくない学歴があって羨ましい。

努力していい大学に入った人。大学を出たけれどその経験を活かさないで生きている人。いい大学を出ていても中身がろくでもない人。中卒や高卒で成功している人。本当に勉強ができずに中卒や高卒の人など、社会にはいろんな人がいる。

それなのに私は高学歴と聞くと無条件ですごい人だと思ってしまうし、それに比べて低学歴の自分がダメな気がしてしょうがない。自分は大卒の人に比べて頑張って生きてこなかったんじゃないか。そんなわけないのに、私は私なりに頑張ってきたはずなのに、自分を惨めに、恥ずかしく思ってしまうのだ。

大学へ行かなかったせいなのかも

周りを見ても多くの人が大学を出ている。４０代の主婦になっても、周りのママ友や仕事の知り合いと、意外に大学の話題になる。

先日もPTAの集まりでの作業中、大学時代の話になった。

「あの時はめちゃくちゃ時間あったよね。今わけて欲しいくらい。もっと有効に使えばよかった」

大学へ行った人たちは口を揃えてそう言う。

私は毎日朝から晩まで仕事に練習、休みもセミナーへ行ったりモデルハントをしたり、暇な時間なんて全くなかったけどね。と心の中でつぶやく。

みんな当たり前のように当時のサークルの話や、就職活動の話などで盛り上がる。また、年代で言うと私は氷河期の最後のほうらしく「私たちの時代は本当に大変で……」なんて流れにもなる。

私、それ味わってない……！

そんな時は、話題が変わるのを待つしかない。

私はみんなと違ってキツい受験体験や辛い就職活動をしてこなかったから、人間として未熟なのかもしれない。その時期にしかるべき恋愛をしてこなかったから男を見る目がないのかもしれない。いろんなことが、大学へ行かなかったせいなのかもしれない。

彼女たちは受験を乗り越えてきた人たちだ。小学校や中学校から受験させて質の高い教育を受けさせたほうがいいとか、塾はこんなところへ行かせたほうがいいなどと、たくさんの情報や心構えを知っている。私の子より彼女たちの子のほうが、正しい道筋を辿って成功し幸せになれるんじゃないか。

そんな根拠のない焦燥感まで感じてしまうのだ。

この嫉妬は理想の裏返し

もしあの頃、本気で勉強していたら、私は本当に希望の大学へ行けていたんだろうか？ 合格していたらどれほど嬉しく、不合格だったらどれほど悔しかっただろう。通訳や翻訳家になる夢は叶えられたのだろうか。

大学だけが学びの場ではない。語学の道に未練があるのなら、独学でも語学教室でも他に外国語を学ぶ手立てはいくらでもある。それなのに挑戦もせず学歴コンプレックスだけを温め続けているのはなぜだろうか？

もしかしたら私は理想の人生を歩めなかったことを家族のせいにできて、心のどこかでホッとしているのかもしれない。

逃げたわけではないはずなのに、逃げて生きてきたような負い目がずっとある。毎年、ニュースで大学入学共通テストの様子を見ると心がチクっと痛む。

自分は土俵に上がらず「人を学歴で判断するな」と言いながら、私が一番、人を学歴で判断し嫉妬や劣等感を感じているのだ。

やはり私は卑怯でちっぽけな人間だ。

このどうしようもない嫉妬は、きっと私が「そうありたかった」という理想の裏返しだ。しかしこの渇望こそが、今、主婦でありながら文章を書き続けている原動力なのかもしれない。

学歴という過去の土俵には上がれなかったけれど、今の私が立つべき土俵はここにある。このコンプレックスをエンジンにして、私は今、あの頃以上の熱量で言葉を紡いでいる。この土俵からは逃げたくない。

今度こそラベルじゃなくて、中身を誇れる自分になりたい。その中身を私は今からでも作っていけるはずだ。

子どもたちにもどうか自分の中身に自信のある人間になってもらいたい。なおかつ、なるべく立派なラベルが付いてくれたら、いうことはない。

……あれ、また言っている。

