渋野日向子がトランプ米大統領の孫娘と同組入り 13日開幕の米女子組み合わせ発表
＜アニカ・ドリブン by ゲインブリッジ at ペリカン 事前情報◇11日◇ペリカンGC（フロリダ州）◇6349ヤード・パー70＞米女子ツアーはアジアツアーが終わり、再び米本土に戻る。今週は13日からフロリダで試合を実施。11日には予選ラウンドの組み合わせが発表された。
【現地直送写真】渋野と回るトランプ米大統領の孫娘を会場で発見！
この試合に日本勢は12人が出場。ポイント上位80位以内が得られるシード権死守へここがラストチャンスとなるポイントランク104位の渋野日向子は、ドナルド・トランプ米大統領の孫娘で米女子ツアー初出場を果たすカイ・トランプ（米国）との同組が決まった。オリビア・コワン（ドイツ）を加えた3人で、初日は日本時間14日午前2時32分に10番からスタートする。同127位の西村優菜も正念場の試合になるが、そこで「憧れ」と話してきたチョン・インジ（韓国）と、ローレン・ハートレッジ（米国）とプレーする。自己最高位の世界ランク3位に浮上した山下美夢有は、同2位のネリー・コルダ（米国）、グレース・キム（オーストラリア）との注目組に入る。初日は日本時間14日午前2時10分にプレーを開始する。このほか竹田麗央、岩井明愛、岩井千怜、西郷真央、勝みなみ、古江彩佳、笹生優花や、次週のシーズン最終戦出場ラインのポイントランク60位以内浮上を目指すランク61位の馬場咲希、同70位の吉田優利が出場する。大会の賞金総額は325万ドル（約5億円）。優勝者は48万7500ドル（約7500万円）を手にする。昨年はネリー・コルダが優勝した。なお、先週、日本で行われた米ツアー「TOTOジャパンクラシック」を制し通算7勝目を挙げた畑岡奈紗はエントリーしていない。
予選ラウンドの組み合わせ＆スタート時間
最新！ CMEグローブポイントランキング
【現地直送写真】渋野と回るトランプ米大統領の孫娘を会場で発見！
予選ラウンドの組み合わせ＆スタート時間
最新！ CMEグローブポイントランキング
