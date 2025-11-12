Íèµ¨½Ð¾ì¸¢Áè¤¤·èÃå¤Þ¤Ç»Ä¤ê2»î¹ç¡¡¸¢Íø»à¼é¤Ø¡Ä¡È·÷³°¡É¤Ë´Å¤ó¤¸¤Æ¤¤¤ë¸½¥·¡¼¥ÉÁª¼ê¤Ï¡©¡Ú½÷»Ò¥·¡¼¥ÉÆ°¸þ¡Û
3·î¤Ë³«Ëë¤·¤¿¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢½ªÈ×Àï¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨Í¥¾¡¼Ô¤é¤Ë¤è¤ëºÇ½ªÀï¡ÖJLPGA¥Ä¥¢¡¼¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¥ê¥³¡¼¥«¥Ã¥×¡×¤ò´Þ¤á¡¢»Ä¤ê¤Ï3»î¹ç¤À¡£½÷²¦Áè¤¤¤â¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Íèµ¨¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¤«¤±¤¿¡È¥·¡¼¥ÉÁè¤¤¡É¤â¤·Îõ¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÆ°¸þ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÈÅÄÎë¡õ¥·¥Ö¥³¤Î¥É¥ì¥¹2¥·¥ç¥Ã¥È
¡þÍèµ¨¤Î¥Õ¥ë½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥·¡¼¥É¸¢¤Ï¡¢11·î20¡Á23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖÂç²¦À½»æ¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¸å¤Î¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÊMR¡Ë50°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁª¼ê¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª51¡Á55°Ì¤ÎÁª¼ê¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤ÎÂè1²ó¥ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤Þ¤Ç¤Î½Ð¾ìÏÈ¤¬³ÎÊÝ¡ÊÁ°È¾Àï½Ð¾ì¸¢¡Ë¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡È¸ÂÄêÅª¡É¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢½øÈ×¤ÇÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤È²Æ¾ì°Ê¹ß¤Î½Ð¾ì¤¬´í¤¦¤¯¤Ê¤ë¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡È°ìÎ®¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Î¾Ú¡É¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢¥·¡¼¥É¸¢³ÎÊÝ¤¬¤ä¤Ï¤êºÇÍ¥Àè²ÝÂê¤À¡£Àè½µ¤Î¡ÖTOTO¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¼Ô¤¬½Ð¾ì¤Ç¤¤ëÂç²ñ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥·¡¼¥ÉÆþ¤ê¤òÁè¤¦Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÂç¤¤ÊÆþ¤ìÂØ¤¨¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£½µ14Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡Ö°ËÆ£±à¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¤È¡¢Íè½µ¤ÎÂç²¦À½»æ¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¥¹¤Î2»î¹ç¤Ç¡¢Íèµ¨¤Î½Ð¾ì¸¢¤Ï³ÎÄê¡£¤¤¤è¤¤¤è¡¢¤½¤ì¤òÁè¤¦Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥¤¥ó¤Î50°Ì¤Ï¥ë¡¼¥¡¼¤ÎµÈÅÄÎë¤ÇÄÌ»»435.71pt¡£¤¿¤À433.07pt¤Ç51°Ì¤Î¤µ¤µ¤¤·¤ç¤¦¤³¤È¤Îº¹¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë2.64pt¤È¡¢Í½ÃÇ¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»3¾¡¤Î¤µ¤µ¤¤Ï¡¢º£µ¨¥·¡¼¥ÉÁª¼ê¤È¤·¤ÆÀï¤¦¤Ò¤È¤ê¤À¤¬¡¢Â¾¤Ë¤â·÷³°¤Ë´Å¤ó¤¸¤Æ¤¤¤ë¸½¥·¡¼¥ÉÁª¼ê¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤µ¤µ¤¤Î¤Û¤«¡¢Á°È¾Àï½Ð¾ì¸¢·÷¤Î52°Ì¤Ë¤ÏÄÌ»»1¾¡¤ÎÉÈÅÄ¤ß¤ÊÈþ¡Ê426.94pt¡Ë¤¬¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¤½¤Î²¼¤«¤é¤â57°Ì¤ÎÀî´ß»Ë²Ì¡Ê370.15pt¡Ë¡¢58°Ì¤ÎÏÆ¸µ²Ú¡Ê362.64pt¡Ë¡¢67°Ì¤Î¾®ÎÓÌ´²Ì¡Ê297.70pt¡Ë¡¢73°Ì¤Î¿¹ÅÄÍÚ¡Ê278.04pt¡Ë¡¢77°Ì¤Î»³ÆâÆüºÚ»Ò¡Ê246.92pt¡Ë¡¢78°Ì¤ÎÀîùõ½Õ²Ö¡Ê240.25pt¡Ë¡¢80°Ì¤ÎÌîß·¿¿±û¡Ê232.26pt¡Ë¡¢84°Ì¤ÎÈø´ØºÌÈþÍª¡Ê205.31pt¡Ë¡¢94°Ì¤Î¥ê¡¦¥Ï¥Ê¡Ê´Ú¹ñ¡¢113.75pt¡Ë¡¢97°Ì¤Î±±°æÎï¹á¡Ê102.13pt¡Ë¡¢101°Ì¤Î¥¤¡¦¥Ò¥ç¥½¥ó¡Ê´Ú¹ñ¡¢80.88pt¡¢¢¨¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÆÃÊÌÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¤¬¾µÇ§¡Ë¡¢107°Ì¤ÎµÈËÜ¤Ò¤«¤ë¡Ê63.54pt¡Ë¡¢119°Ì¤Î¿·³ÀÈæºÚ¡Ê30.85pt¡Ë¤¬¡¢»Ä¤ê2»î¹ç¤Ç¸¢Íø»à¼é¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡Êº£µ¨ÊÆ¥Ä¥¢¡¼ÁÈ¤Ï½ü¤¯¡Ë¡£¥á¥¸¥ã¡¼Í¥¾¡¼Ô¡¢¥Ä¥¢¡¼Í¥¾¡·Ð¸³¼Ô¤â·÷ÆâÆÍÆþ¤òÌÜ»Ø¤¹Î©¾ì¡£¤³¤³¤«¤é°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤ëÁª¼ê¤â¸½¤ì¤ë¤«¡©¤Ê¤ª¡¢º£µ¨Í¥¾¡¼Ô¤Ï¤¹¤Ç¤ËÍèÇ¯Ëö¤Þ¤Ç¤Î½Ð¾ì¸¢¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸½ºßMR88°Ì¤Î°ð¸«Ë¨Ç«¤Ï¡¢21Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Åìµþ¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ë¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿5Ç¯´Ö¤ÎÊ£¿ôÇ¯¥·¡¼¥É¤òº£Ç¯¹Ô»È¤·¤¿¤¿¤á¡¢29Ç¯¤Þ¤Ç¤Î½Ð¾ì¸¢¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¥·¡¼¥É³ÍÆÀ¤«¡©QT¹Ô¤¤«¡©¡¡¹ñÆâ½÷»Ò³³¤Ã¤×¤Á¥é¥ó¥¥ó¥°2025
ÅÔÎè²Ú¤µ¤ó¤Î¸ª½Ð¤·¥É¥ì¥¹¡Ú¼Ì¿¿¡Û
ÊÆ¥Ä¥¢¡¼ÁÈ¤â»²²Ã¡ª TOTOÁ°Ìëº×¥É¥ì¥¹¥Õ¥©¥È
22¿Í¤Î½÷»Ò¥×¥í¤¬ÃÂÀ¸¡ª º£Ç¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¼Ô¡¢Á´¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¥Ë¥³¥ê¡Ä¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¼Ô22¿Í¤Î´é¤ÈÌ¾Á°¤ò³Ð¤¨¤è¤¦¡ª¡Ú¼Ì¿¿¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÈÅÄÎë¡õ¥·¥Ö¥³¤Î¥É¥ì¥¹2¥·¥ç¥Ã¥È
¡þÍèµ¨¤Î¥Õ¥ë½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥·¡¼¥É¸¢¤Ï¡¢11·î20¡Á23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖÂç²¦À½»æ¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¸å¤Î¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÊMR¡Ë50°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁª¼ê¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª51¡Á55°Ì¤ÎÁª¼ê¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤ÎÂè1²ó¥ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤Þ¤Ç¤Î½Ð¾ìÏÈ¤¬³ÎÊÝ¡ÊÁ°È¾Àï½Ð¾ì¸¢¡Ë¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡È¸ÂÄêÅª¡É¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢½øÈ×¤ÇÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤È²Æ¾ì°Ê¹ß¤Î½Ð¾ì¤¬´í¤¦¤¯¤Ê¤ë¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡È°ìÎ®¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Î¾Ú¡É¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢¥·¡¼¥É¸¢³ÎÊÝ¤¬¤ä¤Ï¤êºÇÍ¥Àè²ÝÂê¤À¡£Àè½µ¤Î¡ÖTOTO¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¼Ô¤¬½Ð¾ì¤Ç¤¤ëÂç²ñ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥·¡¼¥ÉÆþ¤ê¤òÁè¤¦Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÂç¤¤ÊÆþ¤ìÂØ¤¨¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£½µ14Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡Ö°ËÆ£±à¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¤È¡¢Íè½µ¤ÎÂç²¦À½»æ¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¥¹¤Î2»î¹ç¤Ç¡¢Íèµ¨¤Î½Ð¾ì¸¢¤Ï³ÎÄê¡£¤¤¤è¤¤¤è¡¢¤½¤ì¤òÁè¤¦Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥¤¥ó¤Î50°Ì¤Ï¥ë¡¼¥¡¼¤ÎµÈÅÄÎë¤ÇÄÌ»»435.71pt¡£¤¿¤À433.07pt¤Ç51°Ì¤Î¤µ¤µ¤¤·¤ç¤¦¤³¤È¤Îº¹¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë2.64pt¤È¡¢Í½ÃÇ¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»3¾¡¤Î¤µ¤µ¤¤Ï¡¢º£µ¨¥·¡¼¥ÉÁª¼ê¤È¤·¤ÆÀï¤¦¤Ò¤È¤ê¤À¤¬¡¢Â¾¤Ë¤â·÷³°¤Ë´Å¤ó¤¸¤Æ¤¤¤ë¸½¥·¡¼¥ÉÁª¼ê¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤µ¤µ¤¤Î¤Û¤«¡¢Á°È¾Àï½Ð¾ì¸¢·÷¤Î52°Ì¤Ë¤ÏÄÌ»»1¾¡¤ÎÉÈÅÄ¤ß¤ÊÈþ¡Ê426.94pt¡Ë¤¬¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¤½¤Î²¼¤«¤é¤â57°Ì¤ÎÀî´ß»Ë²Ì¡Ê370.15pt¡Ë¡¢58°Ì¤ÎÏÆ¸µ²Ú¡Ê362.64pt¡Ë¡¢67°Ì¤Î¾®ÎÓÌ´²Ì¡Ê297.70pt¡Ë¡¢73°Ì¤Î¿¹ÅÄÍÚ¡Ê278.04pt¡Ë¡¢77°Ì¤Î»³ÆâÆüºÚ»Ò¡Ê246.92pt¡Ë¡¢78°Ì¤ÎÀîùõ½Õ²Ö¡Ê240.25pt¡Ë¡¢80°Ì¤ÎÌîß·¿¿±û¡Ê232.26pt¡Ë¡¢84°Ì¤ÎÈø´ØºÌÈþÍª¡Ê205.31pt¡Ë¡¢94°Ì¤Î¥ê¡¦¥Ï¥Ê¡Ê´Ú¹ñ¡¢113.75pt¡Ë¡¢97°Ì¤Î±±°æÎï¹á¡Ê102.13pt¡Ë¡¢101°Ì¤Î¥¤¡¦¥Ò¥ç¥½¥ó¡Ê´Ú¹ñ¡¢80.88pt¡¢¢¨¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÆÃÊÌÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¤¬¾µÇ§¡Ë¡¢107°Ì¤ÎµÈËÜ¤Ò¤«¤ë¡Ê63.54pt¡Ë¡¢119°Ì¤Î¿·³ÀÈæºÚ¡Ê30.85pt¡Ë¤¬¡¢»Ä¤ê2»î¹ç¤Ç¸¢Íø»à¼é¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡Êº£µ¨ÊÆ¥Ä¥¢¡¼ÁÈ¤Ï½ü¤¯¡Ë¡£¥á¥¸¥ã¡¼Í¥¾¡¼Ô¡¢¥Ä¥¢¡¼Í¥¾¡·Ð¸³¼Ô¤â·÷ÆâÆÍÆþ¤òÌÜ»Ø¤¹Î©¾ì¡£¤³¤³¤«¤é°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤ëÁª¼ê¤â¸½¤ì¤ë¤«¡©¤Ê¤ª¡¢º£µ¨Í¥¾¡¼Ô¤Ï¤¹¤Ç¤ËÍèÇ¯Ëö¤Þ¤Ç¤Î½Ð¾ì¸¢¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸½ºßMR88°Ì¤Î°ð¸«Ë¨Ç«¤Ï¡¢21Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Åìµþ¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ë¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿5Ç¯´Ö¤ÎÊ£¿ôÇ¯¥·¡¼¥É¤òº£Ç¯¹Ô»È¤·¤¿¤¿¤á¡¢29Ç¯¤Þ¤Ç¤Î½Ð¾ì¸¢¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¥·¡¼¥É³ÍÆÀ¤«¡©QT¹Ô¤¤«¡©¡¡¹ñÆâ½÷»Ò³³¤Ã¤×¤Á¥é¥ó¥¥ó¥°2025
ÅÔÎè²Ú¤µ¤ó¤Î¸ª½Ð¤·¥É¥ì¥¹¡Ú¼Ì¿¿¡Û
ÊÆ¥Ä¥¢¡¼ÁÈ¤â»²²Ã¡ª TOTOÁ°Ìëº×¥É¥ì¥¹¥Õ¥©¥È
22¿Í¤Î½÷»Ò¥×¥í¤¬ÃÂÀ¸¡ª º£Ç¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¼Ô¡¢Á´¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¥Ë¥³¥ê¡Ä¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¼Ô22¿Í¤Î´é¤ÈÌ¾Á°¤ò³Ð¤¨¤è¤¦¡ª¡Ú¼Ì¿¿¡Û