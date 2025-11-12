蠍座は同世代か年下狙いが◎牡牛座のカップルはお出かけデートが吉！ 11/12〜11/27【下弦の月｜藤島佑雪の月星座別・12星座占い】
11月12日は下弦の月。下弦の月から上弦の月までのまでの、月星座別の恋模様をお届けします。教えてくれるのは元銀座ホステスで占い師＆開運アドバイザーの藤島佑雪さん。星からのメッセージで、ツラい恋や苦しい恋にさよならしてハッピーな恋を手に入れましょう！
■月星座を調べるには？
月星座は、自分が生まれた瞬間に月が位置していた星座で決まります。ご存知ない方は「石井ゆかり・月星座を読む」で調べてみましょう。
正確な月星座を知るには生年月日と出生時間が必要となりますが、出生時間が不明でも調べることは可能です。
■月星座が「牡羊座」のあなた
シングルさんはあんまりガンガンいかないほうがいいですね。自己主張控えめで。カップルさんはいいたいことがあっても、いったん様子を見るようにするとよさそうです。
♡ツラ恋の処方箋
控えめにしたほうが、かえって望み通りになったりして。
■月星座が「牡牛座」のあなた
シングルさんは親とか、身近な人からいわれるアドバイスには耳を貸さなくていいです。カップルさんはおうちでまったりするより、お出かけデートが吉。
♡ツラ恋の処方箋
もっと自分の考えに自信を持って！
■月星座が「双子座」のあなた
シングルさんは受け身でいたほうが、魅力が輝きそう。カップルさんは自分からメッセージとか、送らなくてもいい。特にいつも自分から送ってるなら、尚更。
♡ツラ恋の処方箋
計算しすぎるのもよくないけど、たまにはね。
■月星座が「蟹座」のあなた
シングルさんは今、勝負に出ないで！ 引いて、待つこと！ カップルさんは今、お相手に決断を迫るような行動には出ないほうがよさそう。穏便にいきましょう。
♡ツラ恋の処方箋
勝負するタイミングは、いつかくるから。
■月星座が「獅子座」のあなた
シングルさんはこの時期、出会う人は、なんか違うんじゃないかな……。片思いさんもアプローチは控えたほうがいいかも。カップルさんはお相手ファーストで。
♡ツラ恋の処方箋
何事も控えめに。
■月星座が「乙女座」のあなた
シングルさんはお相手のいる方に惹かれそうになったら、ちゃんとブレーキかけてくださいね。カップルさんは「別れたい！」と思っても、もう少し踏みとどまってみては？
♡ツラ恋の処方箋
いったん、止まるって必要よね。
■月星座が「天秤座」のあなた
シングルさんは友達からの紹介には期待できなさそう。別で、いい人を探しましょう。カップルさんは慣れてきた関係でも、ドキドキを忘れないでくださいね。
♡ツラ恋の処方箋
照れ隠しするより、ストレートな表現がかっこいい。
■月星座が「蠍座」のあなた
シングルさんは同世代か年下狙いがいいんじゃないかな。カップルさんは結婚願望を表に出さないほうがよさそう。そのほうが、スムーズにいくから焦っちゃダメ。
♡ツラ恋の処方箋
ガツガツしないでね。
■月星座が「射手座」のあなた
シングルさんは憧れの人より、等身大の人、身近な人に目を向けましょうか。カップルさんはすごい先のことを話すのもいいけれど、今この瞬間を大切にね。
♡ツラ恋の処方箋
恋愛やお相手を美化しすぎないでね。
■月星座が「山羊座」のあなた
シングルさんは「頼りたいから」じゃなくて、「支えたいから」でお相手を求めるとよさそう。カップルさんは求めすぎないことが、幸せの秘訣かも。
♡ツラ恋の処方箋
白黒はっきりつけないほうが、いいこともたくさん。
■星座が「水瓶座」のあなた
シングルさんは自分で動かそうとしないほうが、いいかもね。カップルさんは結婚を焦らず、のんびり「そうだね、そういうこともあるよね」ってくらいがちょうどいい。
♡ツラ恋の処方箋
頑張るから、ツラくなるんです。
■月星座が「魚座」のあなた
シングルさんは決まらなければ、いろいろ迷っていいんです。そんな時間も必要だから。カップルさんは、もっとお相手を信用してもいいんじゃないかな。
♡ツラ恋の処方箋
すっきりしたいのは、わかるけどね。
（藤島佑雪）