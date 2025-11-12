蠍座は同世代か年下狙いが◎牡牛座のカップルはお出かけデートが吉！　11/12〜11/27【下弦の月｜藤島佑雪の月星座別・12星座占い】

11月12日は下弦の月。下弦の月から上弦の月までのまでの、月星座別の恋模様をお届けします。教えてくれるのは元銀座ホステスで占い師＆開運アドバイザーの藤島佑雪さん。星からのメッセージで、ツラい恋や苦しい恋にさよならしてハッピーな恋を手に入れましょう！

■月星座を調べるには？

月星座は、自分が生まれた瞬間に月が位置していた星座で決まります。ご存知ない方は「石井ゆかり・月星座を読む」で調べてみましょう。

正確な月星座を知るには生年月日と出生時間が必要となりますが、出生時間が不明でも調べることは可能です。

■月星座が「牡羊座」のあなた

シングルさんはあんまりガンガンいかないほうがいいですね。自己主張控えめで。カップルさんはいいたいことがあっても、いったん様子を見るようにするとよさそうです。

♡ツラ恋の処方箋

控えめにしたほうが、かえって望み通りになったりして。

■月星座が「牡牛座」のあなた

シングルさんは親とか、身近な人からいわれるアドバイスには耳を貸さなくていいです。カップルさんはおうちでまったりするより、お出かけデートが吉。

♡ツラ恋の処方箋

もっと自分の考えに自信を持って！

■月星座が「双子座」のあなた

シングルさんは受け身でいたほうが、魅力が輝きそう。カップルさんは自分からメッセージとか、送らなくてもいい。特にいつも自分から送ってるなら、尚更。

♡ツラ恋の処方箋

計算しすぎるのもよくないけど、たまにはね。

■月星座が「蟹座」のあなた

シングルさんは今、勝負に出ないで！ 引いて、待つこと！ カップルさんは今、お相手に決断を迫るような行動には出ないほうがよさそう。穏便にいきましょう。

♡ツラ恋の処方箋

勝負するタイミングは、いつかくるから。

■月星座が「獅子座」のあなた

シングルさんはこの時期、出会う人は、なんか違うんじゃないかな……。片思いさんもアプローチは控えたほうがいいかも。カップルさんはお相手ファーストで。

♡ツラ恋の処方箋

何事も控えめに。

■月星座が「乙女座」のあなた

シングルさんはお相手のいる方に惹かれそうになったら、ちゃんとブレーキかけてくださいね。カップルさんは「別れたい！」と思っても、もう少し踏みとどまってみては？

♡ツラ恋の処方箋

いったん、止まるって必要よね。

■月星座が「天秤座」のあなた

シングルさんは友達からの紹介には期待できなさそう。別で、いい人を探しましょう。カップルさんは慣れてきた関係でも、ドキドキを忘れないでくださいね。

♡ツラ恋の処方箋

照れ隠しするより、ストレートな表現がかっこいい。

■月星座が「蠍座」のあなた

シングルさんは同世代か年下狙いがいいんじゃないかな。カップルさんは結婚願望を表に出さないほうがよさそう。そのほうが、スムーズにいくから焦っちゃダメ。

♡ツラ恋の処方箋

ガツガツしないでね。

■月星座が「射手座」のあなた

シングルさんは憧れの人より、等身大の人、身近な人に目を向けましょうか。カップルさんはすごい先のことを話すのもいいけれど、今この瞬間を大切にね。

♡ツラ恋の処方箋

恋愛やお相手を美化しすぎないでね。

■月星座が「山羊座」のあなた

シングルさんは「頼りたいから」じゃなくて、「支えたいから」でお相手を求めるとよさそう。カップルさんは求めすぎないことが、幸せの秘訣かも。

♡ツラ恋の処方箋

白黒はっきりつけないほうが、いいこともたくさん。

■星座が「水瓶座」のあなた

シングルさんは自分で動かそうとしないほうが、いいかもね。カップルさんは結婚を焦らず、のんびり「そうだね、そういうこともあるよね」ってくらいがちょうどいい。

♡ツラ恋の処方箋

頑張るから、ツラくなるんです。

■月星座が「魚座」のあなた

シングルさんは決まらなければ、いろいろ迷っていいんです。そんな時間も必要だから。カップルさんは、もっとお相手を信用してもいいんじゃないかな。

♡ツラ恋の処方箋

すっきりしたいのは、わかるけどね。

（藤島佑雪）