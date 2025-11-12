¸¶Æü½Ð»Ò¡¢¿Æ»Ò¤Ç66ºÐ¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥Ç¥£¥Ê¡¼ËþµÊ¡ÖBD¥±¡¼¥¤ÏÂ©»Ò¤«¤é ÁÇÅ¨¤Ê²ÖÂ«¤ÏÌ¼¤«¤é¡×¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¤Î¡È¥µ¥×¥é¥¤¥º¡É¤Ë´¶¼Õ
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¸¶Æü½Ð»Ò¤¬10Æü¡¢66ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Íâ11Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¤¿¸¶¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤Ç¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥Ç¥£¥Ê¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¹¬¤»¤ÊÊì¤Ç¤¹¡×Â©»Ò¤«¤é¸¶Æü½Ð»Ò¤ËÂ£¤é¤ì¤¿¡ÈÌ¾Á°Æþ¤ê¡É¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥
¡¡¡ÖBD¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ï ¥¤¥¿¥ê¥¢¡¼¥ÎIWAI¤Ç ÈþÌ£¤·¤¤Êª¤ò¾¯¤·¤º¤Ä ¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥«¥ë¥Ñ¥Ã¥Á¥ç¤ä¥°¥ê¥ëÆù¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤Ê¤ÉºÌ¤ê¤è¤¯À¹¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿ÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¤òÈäÏª¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Â£¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖBD¥±¡¼¥¤ÏÂ©»Ò¤«¤é ÁÇÅ¨¤Ê²ÖÂ«¤ÏÌ¼¤«¤é¡×¤È¾Ò²ð¡£¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤Ë¤Ï¡ÖHAPPY BIRTHDAY NORIKO¡×¤È¤ª½Ë¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÈÌ¾Á°¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸¶¤Ï¡Ö2¿Í¤È¤â ¾å¼ê¤Ë±£¤·¤Æ Êì¤ÏÁ´¤¯µ¤¤Å¤«¤ºw ÁÇÅ¨¤Ê¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ëµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¹¬¤»¤ÊÊì¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¸¶¤µ¤ó¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÂ©»Ò¤µ¤óÌ¼¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡ÖÂ©»Ò¤µ¤óÌ¼¤µ¤ó¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤òÁÛ¤¦µ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¹¤Æ¤¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¹¤Í¢ö¤½¤ì¤Ë¤Û¤ó¤È¤ª¤¤¤·¤½¡Á¡×¡Ö¸¶¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÁÇÅ¨¤Ê1Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤É¡¢½ËÊ¡¤òÃæ¿´¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¹¬¤»¤ÊÊì¤Ç¤¹¡×Â©»Ò¤«¤é¸¶Æü½Ð»Ò¤ËÂ£¤é¤ì¤¿¡ÈÌ¾Á°Æþ¤ê¡É¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥
¡¡¡ÖBD¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ï ¥¤¥¿¥ê¥¢¡¼¥ÎIWAI¤Ç ÈþÌ£¤·¤¤Êª¤ò¾¯¤·¤º¤Ä ¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥«¥ë¥Ñ¥Ã¥Á¥ç¤ä¥°¥ê¥ëÆù¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤Ê¤ÉºÌ¤ê¤è¤¯À¹¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿ÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¤òÈäÏª¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Â£¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖBD¥±¡¼¥¤ÏÂ©»Ò¤«¤é ÁÇÅ¨¤Ê²ÖÂ«¤ÏÌ¼¤«¤é¡×¤È¾Ò²ð¡£¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤Ë¤Ï¡ÖHAPPY BIRTHDAY NORIKO¡×¤È¤ª½Ë¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÈÌ¾Á°¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¸¶¤µ¤ó¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÂ©»Ò¤µ¤óÌ¼¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡ÖÂ©»Ò¤µ¤óÌ¼¤µ¤ó¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤òÁÛ¤¦µ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¹¤Æ¤¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¹¤Í¢ö¤½¤ì¤Ë¤Û¤ó¤È¤ª¤¤¤·¤½¡Á¡×¡Ö¸¶¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÁÇÅ¨¤Ê1Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤É¡¢½ËÊ¡¤òÃæ¿´¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£