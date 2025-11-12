BOYNEXTDOOR、人気アニメ「トムとジェリー」のアンバサダーに抜擢！85周年アニバーサリーソング「SAY CHEESE!」が配信スタート！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BOYNEXTDOORがトムとジェリー85周年アニバーサリーソングとなる「SAY CHEESE!」をデジタルリリースした。

「SAY CHEESE!」は、一緒に遊ぶときが一番楽しい“親友”との大切な友情を描いた楽曲で、アニメーションのトムとジェリーのように、ケンカ友達でありながら時に絶妙なコンビネーションを見せるふたりの関係性を、追いかけっこのゲームに例え、ダイナミックなロックンロールサウンドで表現。軽快なヒップホップスタイルのドラムビートの上に、自由奔放でワイルドなブルースギターや遊び心あふれるメロディを重ね、飽きる暇のない愉快さに満ちた一曲に仕上がっている。

トムとジェリーが届ける笑いあふれる日常を描いた歌詞は、トムとジェリーの雰囲気がそのまま表現されている。

1940年に誕生した「トムとジェリー」はワーナー・ブラザーズの人気アニメーションで、ネコのトムとネズミのジェリーが毎回追いかけっこを繰り広げる愉快なドタバタコメディー。これまで世界中の子供から大人までを笑顔にしてきた作品だ。

BOYNEXTDOORは年内残りもグローバルに活動。11月28日〜29日、香港最大規模の会場・Kai Takアリーナスタジアムで開かれる「2025 MAMA AWARDS」の1日目のステージに登場するほか、12月27日〜31日に幕張メッセで開催される日本の年末フェス「COUNTDOWN JAPAN25/26」の初日のステージに初出演し、ステージを盛り上げる予定だ。

●リリース情報トムとジェリー85周年アニバーサリーソングDigital Single「SAY CHEESE!」BOYNEXTDOOR配信中

配信リンクはこちら

https://bnd.lnk.to/SAY-CHEESE

＜「トムとジェリー」について＞

1940年にウィリアム・ハンナとジョセフ・バーベラの二人組が短編作品として世に送り出して以来、世代を超えた名作として世界中の人々から愛され続けている「トムとジェリー」。ネコのトムとネズミのジェリーが、毎回あらゆる追いかけっこを繰り広げるドタバタコメディが大人気のアニメーションシリーズです。2025年、誕生から85周年を迎えました。

＜BOYNEXTDOOR プロフィール＞

HYBE MUSIC GROUPレーベルであるKOZ ENTERTAINMENT初のボーイグループ。BOYNEXTDOORは、「隣の少年たち」という意味を持ち、親しみやすく、自然な魅力で人々の心に寄り添っていくという意味が込められている。2023年5月30日に1st Single『WHO!』でデビュー。同年9月には1st EP『WHY..』を発売し、デビュー112日目にしてアメリカビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード200」にチャートインを達成した

2024年4月15日には2nd EP『HOW?』をリリースし、韓国では発売初週（集計期間4月15日〜21日）に531,911枚を売り上げ、ハントチャートのデイリーアルバムチャートで初日に続き2日連続で1位を獲得、日本でもオリコン週間アルバムランキングおよびオリコン週間合算アルバムランキング（4/29付）それぞれ1位を獲得。

2024年7月10日にはJP 1st Single『AND,』で待望の日本デビューを果たし、オリコンデイリーシングルランキング1位（7/10付、7/22付）、日本レコード協会プラチナディスク認定（7月度）、Billboard Japan HOT100で4 位を獲得するなど大きな話題を呼んだ。同年9月9日に3rd EP『19.99』を発売。オリコンデイリーアルバムランキング（9/9付）、オリコン週間アルバムランキングおよびオリコン週間合算アルバムランキング（9/23付）で1位を獲得し、日本レコード協会ゴールドディスク認定（9月度）された。

2025年1月6日には1st Digital Single「IF I SAY, I LOVE YOU」がリリースされ、YouTube人気急上昇動画の音楽カテゴリー1位、さらに日本、インドネシア、タイ、ナイジェリア、ロシア、トルコなど12の国/地域のiTunesトップソングチャートにもランクイン、Billboard Japan Hot Shot Songs（集計期間：2025年1月6日〜12日）1位、韓国Apple Musicのデイリートップ100チャートでは37日連続1位（1月9日〜2月14日付）を獲得し、さらに米ビルボードのグローバル（米国を除く、2月1日付）で2週連続チャートインするなど世界中で大旋風を巻き起こす中、昨年12月の韓国仁川公演を皮切りに、シンガポール、マニラ、バンコク、台北、香港、ジャカルタそして日本の合計13都市で実施する初のコンサートツアー『BOYNEXTDOOR TOUR ‘KNOCK ON Vol.1’』を盛況裡に開催され、6月には日本初アリーナ単独公演となるアンコール公演も大成功に収めた。さらに8月には世界最大規模の音楽フェスティバルである「ロラパルーザ・シカゴ（Lollapalooza Chicago）」にも出演。8月20日には待望のJP 2nd Single 『BOYLIFE』をリリースし、オリコン週間および合算シングルランキング1位（9/1付）を獲得、Billboard JAPAN週間シングル・セールス・チャート“Top Singles Sales”（集計期間：2025年8月18日〜8月24日）で1位、さらにタイトル曲「Count To Love」が総合ソング・チャート“JAPAN Hot 100”で見事首位に輝き、どちらも自己最高位を更新した。

10月20日に発売された最新作5th EP『The Action』は、3rd EP『19.99』、4th EP『No Genre』に続き、3作品連続のミリオンセールスを達成するなど、次世代を担うボーイグループとして、幅広い活躍と大きな期待が寄せられている。

(P)&(C) KOZ Entertainment.

(P)&(C) KOZ Entertainment. / TOM AND JERRY and all related characters and elements © & ™ Turner Entertainment Co. (s25)

