日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3175（+28.0　+0.89%）
ホンダ　1526（+2.5　+0.16%）
三菱ＵＦＪ　2342（+20.5　+0.88%）
みずほＦＧ　5187（+121　+2.39%）
三井住友ＦＧ　4242（+44　+1.05%）
東京海上　5804（+1　+0.02%）
ＮＴＴ　153（+0.6　+0.39%）
ＫＤＤＩ　2656（+6　+0.23%）
ソフトバンク　223（-0.2　-0.09%）
伊藤忠　9377（+71　+0.76%）
三菱商　3663（+25　+0.69%）
三井物　4000（+33　+0.83%）
武田　4319（+94　+2.22%）
第一三共　3408（+16　+0.47%）
信越化　4588（+22　+0.48%）
日立　5169（+49　+0.96%）
ソニーＧ　4495（-25　-0.55%）
三菱電　4348（+10　+0.23%）
ダイキン　19731（-9　-0.05%）
三菱重　4355（+19　+0.44%）
村田製　3179（+1　+0.03%）
東エレク　34329（+139　+0.41%）
ＨＯＹＡ　24989（+59　+0.24%）
ＪＴ　5589（+17　+0.31%）
セブン＆アイ　2024（+3　+0.15%）
ファストリ　59009（+379　+0.65%）
リクルート　8301（+19　+0.23%）
任天堂　13639（+24　+0.18%）
ソフトバンクＧ　23123（+428　+1.89%）
キーエンス（普通株）　54877（-273　-0.50%）