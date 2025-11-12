日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3175（+28.0 +0.89%）
ホンダ 1526（+2.5 +0.16%）
三菱ＵＦＪ 2342（+20.5 +0.88%）
みずほＦＧ 5187（+121 +2.39%）
三井住友ＦＧ 4242（+44 +1.05%）
東京海上 5804（+1 +0.02%）
ＮＴＴ 153（+0.6 +0.39%）
ＫＤＤＩ 2656（+6 +0.23%）
ソフトバンク 223（-0.2 -0.09%）
伊藤忠 9377（+71 +0.76%）
三菱商 3663（+25 +0.69%）
三井物 4000（+33 +0.83%）
武田 4319（+94 +2.22%）
第一三共 3408（+16 +0.47%）
信越化 4588（+22 +0.48%）
日立 5169（+49 +0.96%）
ソニーＧ 4495（-25 -0.55%）
三菱電 4348（+10 +0.23%）
ダイキン 19731（-9 -0.05%）
三菱重 4355（+19 +0.44%）
村田製 3179（+1 +0.03%）
東エレク 34329（+139 +0.41%）
ＨＯＹＡ 24989（+59 +0.24%）
ＪＴ 5589（+17 +0.31%）
セブン＆アイ 2024（+3 +0.15%）
ファストリ 59009（+379 +0.65%）
リクルート 8301（+19 +0.23%）
任天堂 13639（+24 +0.18%）
ソフトバンクＧ 23123（+428 +1.89%）
キーエンス（普通株） 54877（-273 -0.50%）
