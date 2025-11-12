東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値154.16　高値154.49　安値153.67

155.36　ハイブレイク
154.93　抵抗2
154.54　抵抗1
154.11　ピボット
153.72　支持1
153.29　支持2
152.90　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1582　高値1.1606　安値1.1547

1.1669　ハイブレイク
1.1637　抵抗2
1.1610　抵抗1
1.1578　ピボット
1.1551　支持1
1.1519　支持2
1.1492　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3150　高値1.3184　安値1.3117

1.3251　ハイブレイク
1.3217　抵抗2
1.3184　抵抗1
1.3150　ピボット
1.3117　支持1
1.3083　支持2
1.3050　ローブレイク

ドルスイス
終値0.8004　高値0.8065　安値0.7986

0.8130　ハイブレイク
0.8097　抵抗2
0.8051　抵抗1
0.8018　ピボット
0.7972　支持1
0.7939　支持2
0.7893　ローブレイク