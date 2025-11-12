東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値154.16 高値154.49 安値153.67
155.36 ハイブレイク
154.93 抵抗2
154.54 抵抗1
154.11 ピボット
153.72 支持1
153.29 支持2
152.90 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1582 高値1.1606 安値1.1547
1.1669 ハイブレイク
1.1637 抵抗2
1.1610 抵抗1
1.1578 ピボット
1.1551 支持1
1.1519 支持2
1.1492 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3150 高値1.3184 安値1.3117
1.3251 ハイブレイク
1.3217 抵抗2
1.3184 抵抗1
1.3150 ピボット
1.3117 支持1
1.3083 支持2
1.3050 ローブレイク
ドルスイス
終値0.8004 高値0.8065 安値0.7986
0.8130 ハイブレイク
0.8097 抵抗2
0.8051 抵抗1
0.8018 ピボット
0.7972 支持1
0.7939 支持2
0.7893 ローブレイク
