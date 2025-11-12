◆第５６回日本少年野球春季全国大会・東北南支部予選 ▽決勝 白河ボーイズ３―２郡山ボーイズ（１１月３日、南相馬・みちのく鹿島球場）

来年３月開催の第５６回春季全国大会の東北中央支部、東北南支部の決勝が３日、それぞれ行われ、代表チームが決まった。白河ボーイズは郡山ボーイズを下し、初出場。宮城仙北ボーイズは宮城栗原ボーイズを破り、３年ぶり４度目の出場。両チームは今夏の選手権大会に出場しており、夏春連続出場となる。

※ ※ ※

白河が初の春季全国大会出場を決めた。天候不良のため２日で３試合の過酷日程を２戦連続コールド＆零封で勝ち上がり、決勝は接戦をものにした。

初回２死一、二塁から５番・渡邊千、中野目の連続タイムリーで２点を先行。１点リードの３回１死一、三塁から八代の二ゴロで加点。投げては先発・佐藤が５回まで抑えると、最速１３３キロ右腕・渡邊千が最後を締めた。

９月の角田商事杯で優勝し東北王者となり、國分清昭監督（４８）は「選手は重圧もあって硬かったが、最後はみんな一つにまとまった。父兄、スタッフ一丸での勝利です」と称えた。不振だった中野目はいわき戦で満塁走者一掃の三塁打を放ち、決勝では３打数３安打と爆発し「全国でもチャンスで１本はじきたい」と気合。佐藤主将と２枚看板の渡邊千は指揮官が驚くほどの成長を遂げ、「走り込みでコントロールもついて、球威も増している。全国でも優勝できるように頑張りたい」と決意を語った。

【白河ボーイズ・登録メンバー】※は主将

▽２年生 ※佐藤蓮仁、本宮奏翔、渡邊千真、八代羚暖、生田目耀太、朶謙慎、小野寺優志、中野目蓮虎、鈴木彪斗、青山瑠聖、宗田映登、鈴木奏汰

▽１年生 加藤颯士、室井英人、渡辺新、根本眞秀、小林陽翔、中田友翔、笠井創太、田谷柚樹、土屋海翔、深谷圭吾、田中翔太

【白河ボーイズの勝ち上がり】

▽準々決勝（１１月２日）白河 ８―０ いわき

▽準決勝（１１月２日）白河 １０― ０山形東部

▽決勝（１１月３日）白河 ３―２ 郡山

○…今回の両支部予選の結果を受け、リーグ交流大会・楽天イーグルスカップ中学硬式野球大会２０２５（１５日開幕）の出場チームが決まった。新チーム始動となる９月開催の角田商事杯からの勝利ポイントで決定。東北中央から仙台中部、宮城仙北が、東北南から白河、郡山が出場する。支部交流の本庄市長杯東日本大会（２２〜２４、３０日）の宮城栗原（東北中央）、山形東部（東北南）の出場も決まった。