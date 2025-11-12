ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡¡¡Ö¶¦¤ËÎ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¿ÁêËÀ¡×¹¥¤¤Ê¥Ý¥±¥â¥ó¡¢°Õ³°¤Ê¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ë¡Ö½Â¤¤¡×¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ë¡×¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¤ÎÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡Ê29¡Ë¤¬12Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¿Íµ¤¥²¡¼¥à¡ÖPokemon LEGENDS Z-A¡×¤ÎCM¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö»£±Æ1ÆüÌÜ¤Ë¥Ý¥±¥â¥ó¥Á¡¼¥à¤ÎÊý¡¹¤¬¡Ø¹¥¤¤Ê¥Ý¥±¥â¥ó¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿¥¨¥é¥¤¥¶¡£¡Ö¥á¥¿¥°¥í¥¹¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª¤ÈÅú¤¨¤¿¤é¡¢2ÆüÌÜ¤Ë¥À¥ó¥Ð¥ë¡¢¥á¥¿¥ó¥°¡¢¥á¥¿¥°¥í¥¹¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö°ìÀ¸¡¢¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤È¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¾Ð´é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö¤º¡¼¤Ã¤È¶¦¤ËÎ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¿ÁêËÀ¤¿¤Á¡£¤«¤ï¤¤¤¤¡£¥Ý¥±¥â¥ó¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤È¡¢¿è¤Ê·×¤é¤¤¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó°Ï¤Þ¤ì¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¤â¥¨¥é¥¤¥¶ÍÍ¤â¤ß¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¡Ö¥á¥¿¥°¥í¥¹¡ª½Â¤¤¡×¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ë¡×¡Öº£Æü¤âÈþ¤·¤¤¤¯¤ÆÌ¥ÎÏÅª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£