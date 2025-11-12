Ž¢¤Ð¤±¤Ð¤±Ž£¥Ï¡¼¥óŽ¢°å¼Ô¤Ë¹Ô¤±¡ªŽ£¤ÈÅÜ¤Ã¤¿Ìõ
¡Ê¼Ì¿¿¡§yamasan / PIXTA¡Ë
NHK¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤¬¿·¤¿¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£ÌÀ¼£»þÂå¤Îºî²È¡¦¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ÎºÊ¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¤Ç¤¢¤ë¡£¥®¥ê¥·¥ã¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤ÇÍÄ¾¯»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤¬ÆüËÜ¤ËÅÏ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢40ºÐ¤Î¤È¤¡£ÍâÇ¯¤Ë¾®Àô¥»¥Ä¤È·ëº§¤·¡¢46ºÐ¤ÇÆüËÜ¹ñÀÒ¤ò¼èÆÀ¡£¾®ÀôÈ¬±À¤È¤·¤ÆÂè2¤Î¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¡Ö¼ª¤Ê¤·Ë§°ì¡×¤Ê¤É¤Î¡Ø²øÃÌ¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¾®ÀôÈ¬±À¤È¡¢¤½¤ÎºÊ¤Î¾®Àô¥»¥Ä¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÀ¸³¶¤òÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¡ØÂç´ïÈÕÀ®ÎóÅÁ¡¡ÃÙºé¤¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ï¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡ª¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç°Î¿Í¸¦µæ²È¤Î¿¿»³ÃÎ¹¬»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
Ë½Áö¤·¤Þ¤¯¤ë¥Ø¥Ö¥ó¤Ë»ëÄ°¼Ô¤â°¢Á³
NHK¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¡¢¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦±é¤¸¤ë±Ñ¸ì¶µ»Õ¥Ø¥Ö¥ó¤Î¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£ÍèÆüÁá¡¹¡¢´¿·Þ²ñ¤ÎÍ¶¤¤¤âÌµ»ë¤·¤Æ¡¢»°Ì£Àþ¤Î²»¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ÆÍ·³Ô¤Ø¡£ÄÌÌõ¤È¤·¤Æ¸ø»ä¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëµÈÂôÎ¼±é¤¸¤ë¶Ó¿¥¤ò»¶¡¹¤Ë¿¶¤ê²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ø¥Ö¥ó¤¬ÂÚºßÃæ¤Ë½ÉÇñ¤¹¤ë¾ì½ê¤â¡¢¾¾¹¾°ì¤Î¹âµéÎ¹´Û¤ò¼êÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¾¾¹¾Âç¶¶¶á¤¯¤ÎÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÎ¹´Û¡Ö²ÖÅÄÎ¹´Û¡×¤ËÇñ¤Þ¤ë¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¡£¤½¤¦¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÂÚºß¤·¤Æ¤«¤éº£ÅÙ¤Ï¤½¤³¤ò½Ð¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¥Ø¥Ö¥ó¤¬¶Ó¿¥¤Ë¤³¤¦¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢²æ¤¬¼ª¤òµ¿¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡Ö¥Ë¥·¥³¥ª¥ê¥µ¥ó¡¢¡Ê½É¤ò¡Ë¥¥á¥ë¡Ä¡Ä¥Ø¥¿¡ª¡×
»×¤ï¤º¡Ö¤¤¤ä¤¢¤ó¤¿¤¬¾¡¼ê¤Ë·è¤á¤¿¤ó¤À¤í¡Ä¡Ä¡×¤È¾®À¼¤Ç¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¶Ó¿¥¡£»ëÄ°¼Ô¤â¡¢Âç¤¤¤Ë¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¥Ø¥Ö¥ó¤¬²ÖÅÄÎ¹´Û¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤¯¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½É¤Î½÷Ãæ¤Ç¤¢¤ë¥¦¥á¤ÎÌÜ¤¬¼ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¼ç¿Í¤ÎÊ¿ÂÀ¤¬°ì¸þ¤ËÉÂ±¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
½÷Ãæ¤ÎÂÎ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¡Ö¥³¥³¡¢¥¸¥´¥¯¡ª¡¡¥ª¥Ì¥·¡¢¥¸¥´¥¯¡ª¡×¤È·ãÅÜ¡£½É¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¤È¤â¤ËÊë¤é¤¹½÷Ãæ¤òÃµ¤¹¤È¤¤¤¦Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿Æ¤Î¿´¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È·ãÅÜ¤·¤¿¥Ï¡¼¥ó
¥Ø¥Ö¥ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤ó¤Ê¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£ºÊ¤Î¾®Àô¥»¥Ä¤Ï¡Ø»×¤Ò½Ð¤Îµ¡Ù¤Ç¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¥Ø¥ë¥ó¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢ÍèÆü¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¤ò¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ø¥ë¥ó¤¬ÆüËÜ¤Ë»²¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÀ¼£23Ç¯¤Î½Õ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤¤¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¯²ñ¼Ò¤È¤Î´Ø·¸¤òÀä¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢±ó¤¤³°¹ñ¤ÇÊØ¤ê¾¯¤Ê¤¤ÆÈ¤ê¤Ý¤Ã¤Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢°ì»þ¤Ï¿ïÊ¬º¤¤Ã¤¿¤í¤¦¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×
¡Ö²ñ¼Ò¤È¤Î´Ø·¸¤òÀä¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Ï¤â¤È¤â¤È¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¼Ò¤ÎÄÌ¿®°÷¤È¤·¤Æ²£ÉÍ¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë²ñ¼Ò¤È¤Î·ÀÌó¤¬ÇË´þ¤µ¤ì¤ë¡£»ÕÈÏ³Ø¹»¤Î±Ñ¸ì¶µ»Õ¤Î¿¦¤òÆÀ¤Æ¡¢¾¾¹¾¤Ø¤È°Ü¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÕîÁ¤Ê¤È¤³¤í¤Î¤Û¤¦¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥ó¤Ï¡¢Åìµþ¤è¤ê¤â¾¾¹¾¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ò¹¥¤ó¤À¤È¡¢¥»¥Ä¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö½Ð±À¤Î³Ø¹»¤ØÉëÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½Ð±À¤¬ÆüËÜ¤Ç¶Ë¸Å¤¤¹ñ¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¿ÀÂå¤ÎÌÌ±Æ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢ÊÕîÁ¤ÇÉÔÊØ¤Ê¤Î¤ò¤â¿´¤Ë¤«¤±¤º¡¢Êðµë¤âÆÈ¤ê¿È¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÉëÇ¤¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡×
¾¾¹¾¤Ç¥Ï¡¼¥ó¤ÏºàÌÚÄ®¤Î½É²°¤ËÇñ¤Þ¤ë¤¬¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤ÆÅ¾µï¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î½É²°¤³¤½¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤Î²ÖÅÄÎ¹´Û¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½É¤Ç¤Ï¾®¤µ¤ÊÌ¼¤¬´ãÉÂ¤ò´µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Ï¡ÖÁá¤¯ÉÂ±¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¼£ÎÅ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¿Æ¤ËÅÁ¤¨¤ë¤â¡¢¡Ö¤Ï¤¤¤Ï¤¤¡×¤È¸À¤¦¤À¤±¤Ç¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Ï¡¼¥ó¤Ï¡ÖÄÁ¤·¤¤ÉÔ¿Í¾ð¼Ô¡¢¿Æ¤Î¿´¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅÜ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î½É²°¤ò½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¥Ø¥Ö¥ó¤¬¥¦¥á¤ÎÌÜ¤ò¤½¤³¤Þ¤Çµ¤¤Ë¤·¤¿¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ä«¿©¤òÊÒÉÕ¤±¤ë¥¦¥á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¼½ñ¤ò°ú¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¥á¡¢¥À¥¤¥¸¡£¥ï¥¿¥·¡Ä¡Ä¥ß¥¨¥Ê¥¤¡×¤Èº¸ÌÜ¤¬¼ºÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆüËÜ¸ì¤Ç·üÌ¿¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
²óÁÛ¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢Æ±µéÀ¸¤¿¤Á¤Ë³ó¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤«¤é¤«¤ï¤ì¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤¬¼è¤êÊÖ¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢Èô¤ó¤Ç¤¤¿³ó¤¬´é¤ËÄ¾·â¤¹¤ë¡£¤¦¤º¤¯¤Þ¤Ã¤ÆÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥Ø¥Ö¥ó¡£¤É¤¦¤ä¤é¡¢¤³¤Î½ÐÍè»ö¤¬¸¶°ø¤Çº¸ÌÜ¤Î»ëÎÏ¤ò¼º¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£
Í¥¤·¤¯¡Ö¥¤¥·¥ã¡Ä¡Ä¥¢¥ó¥·¥ó¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¥¦¥á¤Ï½é¤á¤Æ¥Ø¥Ö¥ó¤Î¿¿°Õ¤Ëµ¤¤Å¤¯¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
16ºÐ¤Ç¼ºÌÀ¤·¤¿¥Ï¡¼¥ó¤ÎÂ¾¼Ô¤Ø¤ÎÍ¥¤·¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·
¼ÂºÝ¤Î¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤Ï16ºÐ¤Î¤È¤¤Ëº¸ÌÜ¤ò¥±¥¬¤·¤Æ¼ºÌÀ¡£¾®Àô¥»¥Ä¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¤¢¤ÎÄÌ¤êÌÜ¤¬°¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÌÜ¤òÂçÁØÂçÀÚ¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä¹ÃË¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡Ö¤è¤¤ÌÜ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤³¤ÎÀ¤¤Ë½Ð¤ÆÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Þ¤º¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¥»¥Ä¤Ï¤³¤ó¤Ê¥Ï¡¼¥ó¤ÎÇÛÎ¸¤â»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÌÜ¤Î°¤¤¿Í¤Ë¤Ò¤É¤¯Æ±¾ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âð¤Î½ñÀ¸¤µ¤ó¤¬½ñÊª¤ä¿·Ê¹¤ò²¼¤ËÃÖ¤¤¤ÆÐí¤·¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢¤¹¤°¡Ø¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤ªÆÉ¤ß¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¿½¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¼ÂºÝ¤Î¥Ï¡¼¥ó¤â¥É¥é¥Þ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢´ãÉÂ¤ò´µ¤¦Ì¼¤ò¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¤¼ç¿Í¤ËÎ©Ê¢¤·¤Æ¡¢½É¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¥Ï¡¼¥ó¤ÏËö¼¡ËÜÄ®¤Ë°ú¤Ã±Û¤¹¤¬¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ë¸µ¤¤¤¿½É²°¤ÎÌ¼¤ò¼«¿È¤Ç°å¼Ô¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¡¢Á´²÷¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¡¼¥ó¤Î¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¡¢¥»¥Ä¤Î¿´¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌ¼¡¢¾¯¤·¤Îºá¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤Àµ¤¤ÎÆÇ¤Ç¤¹¡×
·ù¤¤¤ÊÁê¼ê¤Ï¤È¤³¤È¤ó·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¥Ï¡¼¥ó¤ÎÍ¥¤·¤µ¤¬¤è¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¬¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¸åÆüÃÌ¤¬¤¢¤ë¡£Å¾µï¤·¤¿Ëö¼¡¤Ç¥Ï¡¼¥ó¤Ï¥»¥Ä¤ÈÊë¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞºàÌÚÄ®¤Î½É²°¤Ë¤¤¤¿¿Í¤¬ÎÙ¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏºàÌÚÄ®¤Î½É²°¤Ë¤¤¤¿¤È¿½¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È³ÎÇ§¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤¢¤Î½É²°¤Î¼ç¿Í¤È¤ÏÍ§Ã£¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Áê¼ê¤¬¡Ö¤Ï¤¤¡¢Í§Ã£¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Ï¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ±ü¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¢¤ÎÄÁ¤·¤¤ÉÔ¿Í¾ð¼Ô¤ÎÍ§Ã£¡¢»ä¤Ï¹¥¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¡¢¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¡×
¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ä¡Ä¤È»×¤¦¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¥Ï¡¼¥ó¤ÎÊÐ¶þ¤µ¤â¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¥Ø¥Ö¥ó¤ÏÃé¼Â¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¥Ø¥Ö¥ó¡£¤½¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¤Ê¤¤¸ÀÆ°¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â»ëÄ°¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡Ê¿¿»³ ÃÎ¹¬ ¡§ Ãø½Ò²È¡Ë