40・50代はこう着るのが正解かも！【ユニクロ】即マネしたい♡「スウェットコーデ」

カジュアルアイテムをバランスよく取り入れて、無理なくトレンドを楽しみたい！ そんな大人世代におすすめなのが【ユニクロ】のスウェットトップス。定番のアイテムだからこそアレンジしやすく、組み合わせ次第でぐっと垢抜けた印象に仕上がります。今回は、40・50代が参考にしたい“きれいめスウェットコーデ”をピックアップ。配色やアイテム選びのヒントが詰まっています。

モノトーン合わせでスッキリした印象に

【ユニクロ】「スウェットシャツ」\2,990（税込）

とにかく楽に過ごしたい日、おすすめなのが上下スウェットコーデ。ゆるっとした「スウェットシャツ」にはナローシルエットのスウェットスカートを合わせて、リラクシーながらも女性らしい印象に。ラフに見えがちなコーデだからこそ、選ぶカラーはモノトーンでスッキリ見せるのがおすすめです。黒一色ではなく、白いカットソーをチラ見せさせて抜け感を演出するのが垢抜けて見えるコツ。

“プラスワン”でシャツスタイルをこなれムードに

襟付きシャツにスラックスという、ハンサムなコーデ。ここにスウェットシャツを肩掛けすれば、ほどよく力の抜けたこなれ感がプラスされます。カジュアルすぎず、それでいてきっちりしすぎない絶妙なバランスが魅力です。肌寒い日は、ガバッとかぶってレイヤード風に仕上げれば、シーズンムードも高まり大人の余裕を感じさせるスタイルに。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@ko.wear様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M