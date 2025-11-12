１２日の株式相場見通し＝強調展開か、欧州株やＮＹダウ最高値が追い風に １２日の株式相場見通し＝強調展開か、欧州株やＮＹダウ最高値が追い風に

１２日の東京株式市場は強弱観対立も強含みで推移し、日経平均株価は前日終値近辺の比較的狭いゾーンでもみ合う展開か。前日の欧州株市場は連日でリスク選好の地合いとなり、独ＤＡＸや仏ＣＡＣ４０など主要国の株価指数をはじめほぼ全面高に近い商状となった。米国での政府機関の一部閉鎖が解除される方向にあることから、これを引き続き好感する形で投資資金が流入している。欧州主要企業の株価動向を表すストックス・ヨーロッパ６００は史上最高値を更新した。米国株市場ではヘルスケア関連やエネルギー関連株などを軸に広範囲に買われ、ＮＹダウが一時６００ドルあまりの上昇をみせた。終値ではやや伸び悩んだものの３連騰で１０月２８日につけた史上最高値を上回り、２週間ぶりに青空圏に突入した。米連邦議会上院が１０日に政府機関の一部閉鎖解除に向けたつなぎ予算案を可決し、早ければ１２日に米下院で採決される方向となった。過去最長期間に及んだ政府機関の閉鎖は経済的にもデメリットを与えていただけに、これが解消されるメドが立ったことを株式市場でもポジティブに捉える動きが優勢となっている。もっとも、大手ＩＴ株の一角には売られる銘柄も散見され、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数はダウとは対照的に軟調な値動きで小幅ながら反落した。半導体大手エヌビディア＜NVDA＞は、ソフトバンクグループ<9984.T>が保有する同社株すべてを売却したと発表したことを嫌気して急落、ナスダック指数を押し下げる格好となった。東京市場では欧州のストックス６００やＮＹダウがいずれも最高値圏に浮上したことを背景に追い風が意識されるものの、米ハイテク株の値動きがやや軟調だったことで、強気一辺倒とはなりにくい面もある。日経平均５万１０００円台では戻り売り圧力も意識され上値の重い値動きとなりそうだ。



１１日の米国株式市場では、ＮＹダウ平均株価が前営業日比５５９ドル３３セント高の４万７９２７ドル９６セントと３日続伸。ナスダック総合株価指数は同５８．８８ポイント安の２万３４６８．３０だった。



日程面では、きょうは１０月のマネーストック、１０月の工作機械受注額など。海外では米１０年国債の入札など。また、ウィリアムズＮＹ連銀総裁、ウォラーＦＲＢ理事、ミランＦＲＢ理事などにＦＲＢ高官に発言機会があり、その内容が注目される。



出所：MINKABU PRESS