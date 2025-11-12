¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë¿·ÀïÎÏ¡©¡¡¥Ê¥Ý¥ê¤Î¡ÈÌ¾¥¹¥«¥¦¥È¡É¾·¤Ø¤¤¤ØºÇ½ªÃÊ³¬¡Ä¥¯¥ô¥¡¥é¥Ä¥Ø¥ê¥¢¤ä¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¤éÈ¯·¡
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥«¥¦¥È¤Î¾·¤Ø¤¤¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£11Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØBBC¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç11»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç8¾¡2Ê¬1ÇÔ¤òµÏ¿¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ¡Ö26¡×¤Î¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡£2003¡Ý04¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢½¢Ç¤7Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç³«ËëÄ¾¸å¤«¤é¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬¥¹¥«¥¦¥ÈÉôÌç¤Î¡ÈÊä¶¯¡É¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸ò¾Ä¤¬¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡ØBBC¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬¾·¤Ø¤¤¤ò²èºö¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤Ï¡¢¥Ê¥Ý¥ê¤Î¥¹¥«¥¦¥ÈÉôÌçÀÕÇ¤¼Ô¥Þ¥¦¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥ß¥±¥ê»á¡£¸µ¥¹¥í¥Ð¥¥¢ÂåÉ½MF¥Þ¥ì¥¯¡¦¥Ï¥à¥·¥¯»á¡Ê2023Ç¯6·î¤Ë°úÂà¡Ë¡¢´Ú¹ñÂåÉ½DF¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Ë¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢ÂåÉ½FW¥Õ¥ô¥£¥Á¥ã¡¦¥¯¥ô¥¡¥é¥Ä¥Ø¥ê¥¢¡Ê¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤òÈ¯·¡¤·¤¿¸ùÀÓ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥ß¥±¥ê»á¤Ï¡¢¸½ºß¡Ø¥¨¥ß¥ì¡¼¥Ä¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¹Ô¤¤Î·ÀÌó¤òµÍ¤á¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¤³¤³12¥«·î¤Î´Ö¤Ë¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¥¨¥É¥¥»á¤ÎÂàÇ¤¤ò¼õ¤±¡¢¥¯¥é¥ÖÆâÉô¤ÎºÆÊÔ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ç¤Ë¥ß¥±¥ê»á¤È¤Î¸ò¾Ä¤ÏºÇ½ªÃÊ³¬¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤ä¥Ö¥ì¥·¥¢¤Ê¤É¥»¥ê¥¨A¤ÎÊ£¿ô¥¯¥é¥Ö¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¡ÈÉÒÏÓ¥¹¥«¥¦¥È¡É¤Î²ÃÆþ¤¬ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤ÇÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¥ß¥±¥ê»á¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¿¦Ì³ÈÏ°Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÏÌ¾¥¹¥«¥¦¥È¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
