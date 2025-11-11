Image: amito

※写真はNape Proではなく初代Nape

ギズモードとKeychronが共同開発中の「Nape Pro」。

キーボードに添えて使うことを想定したキーボード好きのためのトラックボールマウスです。先日、キーボード好きが集まるイベント「天キー Vol.9」に出展したKeychronブースで、Nape Proの最新イメージと初代Ｎapeのデモ機展示を行なってきました。

今月のクラファン開始を控えたNape Proの期待値はとても高く、ブース来場者からたくさんの応援の声をいただきました。Keychronブースの注目キーボードと一緒に、展示の様子をお届けします。

オールセラミックの「Q16 HE 8K」とNape Proの共演

今回のKeychronブースの目玉は「Q16 HE 8K」。現在Kickstarterでクラファン中のモデルで、52万ドル（約8000万円）の出資を集めている注目のキーボードです。

その特徴はキーボード全体にセラミック素材が使われていること。

セラミック製のキーキャップは他社製の「Cerakey」などが知られていて、独特の重たい打鍵感や打鍵音、滑らかな触感や風合いが得られるのが人気でした。

いっぽうKeychronのQ16 HE 8Kはキーキャップに加えてケースまでもがセラミック。おかげで唯一無二の打鍵音と打鍵感を味わえます。金属ケースほど重すぎず、樹脂ケースほど軽すぎない絶妙な音質で、コトコト感の中にも小気味いい軽快さがあり、タイピングが捗りそう。

樹脂や金属にはないツルっとしたデザインにも所有欲がそそられます。

※画像はデモモードのKeychron Launcher。ホールエフェクトスイッチの設定画面を試せます。

素材だけでなく、中身も最新です。磁気を使ったホールエフェクトスイッチを採用していて、押したときにキーが反応する深さを自由に変更できたり、FPSゲームで活躍するラピットトリガーにも対応します。落ち着いた上品なデザインの中にも最新の機能を備えているのがKeychronの強みなんです。

で、その下に鎮座するのは初代Nape（個人開発版）。

US配列の長いスペースバーの下にキーとトラックボールが追加されると、親指以外の4本の指はホームポジションのまま、左右の親指でカーソル操作が可能になります。離れたマウスに手を伸ばさなくていいこのスタイルは、文章やプログラムなど集中をキープしたい作業が中心の人におすすめです。

Nape Proの最新イメージも公開

Image: Keychron

製品版のNape Proの最新レンダリング画像も展示しました。

Napeに比べるとキーの数は2倍の6キーに。さらに新仕様としてトラックボールの周りに回転式のホイールを搭載しているのは以前の記事でお伝えした通り。

さらにNape Proで使われるファームウェアは、天キー会場にある無数の自作キーボードにも多く採用されている「ZMK Firmware」です。これにKeychron謹製のWebアプリ「Keychron Launcher」が合わさることで、ユーザーは各キーを自由にカスタムできます。キーボードで使われるほとんどのキーやショートカットは割り当て可能。Nape Proの中身はほぼキーボードといっても過言ではありません。

Image: Keychron

ブースに訪れた方からは「いったいいくらになるんですか？」とか「3万とか4万とかしちゃうんですかね？」とか価格に関する質問が多くありました。まだ言えないのですが安心してください、すくなくとも3万円とか4万円とかにはなりません。

Keychronブースではほかにも魅力的なキーボードを展示していましたが、どのキーボードと合わせて使っても活躍してくれそうなNape Pro。クラファン開始までもう少しお待ちください。