°ìÂÎ¤É¤¦¤·¤¿¡© ÆÍÇ¡¡¢ÎÏ»Î¤¬¡È¥Õ¥é¥Õ¥é¡É¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È ¤¯¤ë¤¯¤ë¥É¥¹¥ó¡Ä·ã¤·¤¤ÁêËÐ¤ÎÄ¾¸å¤Ë
¡ãÂçÁêËÐ½½°ì·î¾ì½ê¡ä¡þ»°ÆüÌÜ¡þ11Æü¡þÊ¡²¬¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆÍÇ¡¡¢ÎÏ»Î¤¬¡È¥Õ¥é¥Õ¥é¡É¤Ë¡Ä¡Ö¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡×
¡¡44ºÐ¥Ù¥Æ¥é¥óÎÏ»Î¤¬¡Ö¥¬¥Ï¥¡¡ª¡×¤ÈÂçÀ¼¤ò¾å¤²¤ÆÅÚÉ¶²¼¤ËÅ¾¤¬¤êÍî¤Á¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¡£µ¯¤¾å¤¬¤ë¤ÈÆÍÇ¡¡¢¥Õ¥é¥Õ¥é¤È¤Õ¤é¤Ä¤¯ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¡ÖÀ¨¤¤¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¡×¡ÖÂç¾æÉ×¡©¡×¡ÖÇ¾¿Ì¤È¤¦¤«¡×¤È¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡½øÆóÃÊ½½Ï»ËçÌÜ¡¦Ä«Å·Éñ¡Ê¹âº½¡Ë¤È½øÆóÃÊ½½Ï»ËçÌÜ¡¦¹ëÀ¶´Ý¡ÊÉð·¨¡Ë¤Î°ìÈÖ¤Ç¤Î¤³¤È¡£Ä«Å·Éñ¤Ï¾¼ÏÂ56Ç¯¡Ê1981Ç¯¡ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¸½ºß44ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÎÏ»Î¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¹ëÀ¶´Ý¤ÏÊ¿À®19Ç¯¡Ê2007Ç¯¡ËÀ¸¤Þ¤ì¤Î18ºÐ¤Ç¡¢¿Æ»Ò¤Û¤É¤âÎ¥¤ì¤¿26ºÐ¤ÎÇ¯Îðº¹ÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¹ç¤¤Æ¬¤«¤éÅö¤¿¤Ã¤¿Ä«Å·Éñ¡£Áê¼ê¤Î¶¯Îõ¤ÊÆÍ¤²¡¤·¤ËÂÑ¤¨¤ÆÁ°¤Ë½Ð¤Æ¹Ô¤¡¢¡Ö¥à¥ó¡ª¡×¡Ö¥è¥·¡ª¡×¤ÈÒñ¤À¼¤¬´ÛÆâ¤Ë¶Á¤¯ÇòÇ®¤·¤¿¹¶ËÉ¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£¤À¤¬ºÇ¸å¤Ï¹ëÀ¶´Ý¤Î¤Ï¤¿¤¹þ¤ß¤ò¿©¤é¤¤¡¢Ä«Å·Éñ¤Ï¡Ö¥¬¥Ï¥¡¡ª¡×¤ÈÂç¤¤ÊÀ¼¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é3²óÅ¾¤Û¤É¥´¥í¥´¥í¤ÈÅ¾¤¬¤êÅÚÉ¶²¼¤Ø¥É¥¹¥ó¤ÈÅ¾¤²Íî¤Á¤¿¡£
µ¯¤¾å¤¬¤Ã¤¿Ä«Å·Éñ¤ÏÆ¬¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤éÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢°ìÎé¤·¤¿Ä¾¸å¤ËÎ¾¼ê¤òµó¤²¡¢Å·°æ¤ò¸«¾å¤²¤Æ¥Õ¥é¥Õ¥é¤È¤ª¤Ü¤Ä¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ï¤¿¤¹þ¤ß¤Ç¾¡¤Ã¤¿¹ëÀ¶´Ý¤Ï1¾¡ÌÜ¡¢ÇÔ¤ì¤¿Ä«Å·Éñ¤Ï2ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¥Æ¥é¥ó44ºÐ¤ÎÄ«Å·Éñ¤¬¤Õ¤é¤Ä¤¯¡È¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡É¤Ë¡¢ABEMA¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ï¡ÖÀ¨¤¤¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¡×¡Ö·ã¤·¤¤¡×¡Ö¤¹¤´¤¤À¼¡×¡Ö¤É¤·¤¿¡×¡ÖÂç¾æÉ×¡©¡×¤ÈÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊABEMA¡¿ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë