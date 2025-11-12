江戸時代の終わりに途絶えた朝鮮半島から日本への外交使節団「朝鮮通信使」を再現しようと、自転車で挑んだ一行がゴールしました。

【映像】笑顔で東京に到着した参加者たち

「朝鮮通信使」が通ったルートに自転車で挑戦したのは、日本と韓国の合わせて26人です。ソウルを10月27日に出発し韓国を縦断した後、大阪から東京までを17日間かけて約1100km駆け抜けました。

「毎日長い距離を走るから大変でした」（参加した韓国人）

「最高です。ありがとうございました」（参加した日本人）

「うれしさもあるが、この旅が終わってしまった寂しさも同時に感じる。それが一番心にきてます」（参加した日本人）

閉会式では、「朝鮮通信使」は日韓の友好を歴史的、文化的に象徴すると紹介されました。また、韓国の李赫駐日大使は「朝鮮通信使の足跡から私たちが学ぶべき物は、まさに『平和と善隣友好』の精神だ」と話しました。

今回の「朝鮮通信使」は韓国外務省が日韓国交正常化60周年の記念事業として募集し、完走者には記念のメダルも贈られました。

自転車による「朝鮮通信使」が行われたのは、日韓国交正常化50周年の2015年に続いて2回目です。（ANNニュース）