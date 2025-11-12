CNN

（CNN）米国がカリブ海などで麻薬運搬船と疑われる船舶を攻撃している問題で、英国はそうした行為は合法ではないとの見解から、疑わしい船舶についての米国との情報共有を停止した。複数の情報筋がCNNに明らかにした。

英国と米国は最も近い同盟国であり、情報を共有するパートナー国でもある。今回の情報共有停止の決定はこれまでの関係からの大きな転換であり、中南米周辺での米軍の活動の合法性に対する懐疑的な見方が強まっていることを明確に示している。

英国はカリブ海周辺の国々に情報収集のアセットを置いている。情報筋によると、英国は長年、米沿岸警備隊が麻薬の密輸を摘発できるよう、密輸が疑われる船舶の位置を米国が特定できるよう支援してきた。

情報は通常、違法な麻薬取引の抑制に取り組む米フロリダ州を拠点とする合同タスクフォースに送られる。同タスクフォースには多くのパートナー国の代表も参加している。

だが米国が9月に麻薬取引船への攻撃を始めた直後、標的の選別に英国が提供した情報が使用されているのではとの懸念が英国内で広がった。これまでに76人を殺害した米軍による攻撃は国際法に違反していると英当局者は考えていると情報筋は明らかにした。情報共有の停止は1カ月以上前にさかのぼるという。

国連のターク人権高等弁務官は先月、米軍の攻撃は国際法に違反し、「超法規的な殺害」に相当すると指摘した。英国も同じ見方をしていると情報筋はCNNに語った。

トランプ政権は、麻薬の密輸人らは米国民に差し迫った脅威をもたらし、米国と「武力衝突」している「敵の戦闘員」であるため、米軍は密輸に関与していると思われる人々を合法的に殺害することができると主張している。