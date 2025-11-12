竹内涼真＆町田啓太W主演、Netflix映画「10DANCE」予告映像＆キーアート解禁 惹かれ合う愛と圧巻ダンス
【モデルプレス＝2025/11/12】俳優の竹内涼真と町田啓太がW主演を務めるNetflix映画「10DANCE」の予告映像とキーアートが解禁された。
男性2人のダンスに懸ける情熱と闘志、苦悩、嫉妬、愛を描いた井上佐藤による大ヒット漫画「10DANCE」（講談社「ヤングマガジン」連載）。競技ダンス漫画の先駆け的作品として人気を博しているだけでなく「このBLがやばい！2019」を受賞するなど、読む人の心を鷲掴みする甘く刺激的な男性同士の愛とダンスの物語が、Netflix映画として実写化。W主演を務めるのは、約8年ぶりの共演となる竹内と町田。竹内はラテンダンス日本チャンピオンで世界に通用する実力を持ちながらも、ある理由から国内の大会にこだわる主人公・鈴木信也（すずきしんや）を演じ、社交ダンスに初挑戦した。
一方町田が演じるのは、もう1人の主人公・杉木信也（すぎきしんや）。スタンダード(ボールルームダンス)日本チャンピオンで世界2位の記録を持ち、竹内の演じる鈴木を〈10ダンス〉の世界に誘う役どころを堂々と演じた。そして、鈴木のダンスパートナーとして、情熱的なダンサー・田嶋アキに土居志央梨、杉木のダンスパートナーには、冷静で気品のあるダンサー・矢上房子を石井杏奈がそれぞれ演じる。監督を務めるのは、『るろうに剣心』シリーズ、『レジェンド＆バタフライ』の大友啓史。「肉体も精神も極限まで追い詰められる、実はゴージャスなトライアスロン」と言われる〈10ダンス〉の世界を、ダイナミックかつ繊細に、豪華絢爛に映し出す。
竹内演じる主人公・鈴木と、町田演じるもう1人の主人公・杉木、さらには、それぞれのダンスパートナー、土居志演じる田嶋、石井演じる矢上らこの4人のビジュアルたちからも、その熱量と気品溢れる佇まいに、すでに数多くの期待の声が寄せられていた本作。そしてこの度、ついに本作初の映像解禁となる予告が公開。いよいよ公開された映像では、鈴木と杉木、生きてきた世界も性格も異なる“2人の信也”の、衝突するプライドと、ダンスに懸ける情熱、そして闘志ほとばしるシーンの連続に、まさに冒頭から目が離せない内容となっている。
そして何よりもの見どころは、本作で欠かすことのできない《ダンスシーン》。鈴木（竹内）とアキ（土居）は気迫をも感じさせるダイナミックなラテンダンス、杉木（町田）と房子（石井）は堂々たる風格のスタンダード（ボールルームダンス）、それぞれ4人ともが社交ダンス未経験という立場から、一から過酷なダンスレッスンを乗り越え、プロをも唸らせるほどの、美しくも迫力あるダンスシーンが散りばめられている。さらに、鈴木と杉木の2人が、共に〈10ダンス〉の頂点を目指しぶつかり合うなかでどうしようもなく惹かれ合っていくさまも映し出されている。情熱的に、繊細に、そして艶やかに表現している竹内と町田が、まさに新境地を魅せつけている。
あわせて、重なり合う2人の身体からその情熱がほとばしるキーアートも解禁。予告にある杉木のダンスの指導者マーサが杉木に言う「ダンスは技術でも体力勝負でもない、愛よ」のセリフのように、パートナーと呼吸を合わせて踊る社交ダンスは、愛を以て完成するダンスでもある。はたして2人の信也の間に、どんな愛が生まれるのか、そして彼らが目指す先に待っているものとは。（modelpress編集部）
◆Netflix映画「10DANCE」
◆Netflix映画「10DANCE」予告映像解禁
◆Netflix映画「10DANCE」キーアート解禁
