¡ÚÁ´Ê¸¸ø³«¡Ûº´Æ£¹À»Ô¤¬¸ì¤ë Ì¾Í¥¤Î¸¶ÅÀ¡Ä±Ç²è¤ÎÎÏ¤ò¿®¤¸¤Æ¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¼ã¤¤¿Í¤Ë¤ÏÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡×
¡í»°Ô¢Ï¢ÂÀÏº¤ÎÂ©»Ò¡í¤È¤·¤Æ¡Ä
¡Ö¤è¤¯°Õ³°¤À¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤±¤É¡¢»Å»ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£28ºÐ¤°¤é¤¤¤Îº¢¤«¤Ê¡£¿©¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤é»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤Æ¡¢Âå¤ï¤ê¤ËÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿20Ëü±ß¤Ç²ÈÄÂ¤äÀ¸³èÈñ¤òÏÅ(¤Þ¤«¤Ê)¤Ã¤¿¡£¿É¤¤»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÌò¼Ô¤ò¼¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
ÎÏ¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¾ðÇ®¤òÞú(¤Ë¤¸)¤Þ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Îº´Æ£¹À»Ô¡Ê64¡Ë¤À¡£19ºÐ¤Î»þ¤Ë¥É¥é¥Þ¡ØÂ³¡¦Â³ »ö·ï ·î¤Î·Ê¿§¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ°ÊÍè¡¢·ÝÎò¤Ï45Ç¯¤ò¸Ø¤ë¡£
±Ç²è¤À¤±¤Ç¤â130ËÜ¤òÄ¶¤¨¤ëºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡ØÃé¿ÃÂ¢³°ÅÁ »ÍÃ«²øÃÌ¡Ù¡Ê¡Ç94Ç¯¡Ë¤È¡Ø64-¥í¥¯¥è¥ó-Á°ÊÔ¡Ù¡Ê¡Ç16Ç¯¡Ë¤Ç£²ÅÙ¤ÎÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºÇÍ¥½¨¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¸½ºß¤âÂ¿¤¤»þ¤ÏÇ¯´Ö¤ÇÌó10ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¸ºß´¶¤ÏÁý¤¹¤Ð¤«¤ê¤À¡£
ÆüËÜ¤Î·ÝÇ½³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾Í¥¤È¸Æ¤ó¤Ç¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Êº´Æ£¤¬Ìò¼Ô¤È¤·¤ÆÁö¤êÂ³¤±¤ë¿ÍÀ¸¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤ËÉã¡¦»°Ô¢Ï¢ÂÀÏº¡ÊµýÇ¯90¡Ë¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤ÆË¬¤ì¤¿»£±Æ¸½¾ì¤Ë¤¢¤ë¡£
¡Ö²È¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢»£±Æ½ê¤Ë¤Ï¤è¤¯Ï¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¤¤¤¯¤Ä¤âÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬°ì¤Ä¤ÎºîÉÊ¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¸÷·Ê¤Ïº£¤âÁ¯ÌÀ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
Ìò¼Ô¤Î»Å»ö¤ÏÅÁ¾µ·ÝÇ½¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¾®¤µ¤Êº¢¤Ë±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï»°Ô¢¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Ç¯´Ö500ËÜ¤â¤ÎË®²è¤¬À©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ç60Ç¯Âå¡¢³èµ¤¤ËËþ¤Á¤¿»£±Æ¸½¾ì¤Ïº´Æ£¾¯Ç¯¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡í¼«Í³¤ËÀ¸¤¤ë²øÍ¥¡í¤ÎÂ©»Ò¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤ËÂ©¶ì¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È²ó¸Ü¤¹¤ë¡£
¡Ö¼þ¤ê¤ÎÂç¿Í¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ó¤ÊËÍ¤ÎÉã¿Æ¤¬Ã¯¤«¡½¡½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¾ï¤Ë¡íÌò¼Ô¤Î»Ò¡í¤È¤·¤Æ¿§´ã¶À¤Ç¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Í§Ã£¤Î¿Æ¤ä¶á½ê¤Î¿Í¤Ë¡Ø¤ªÉã¤µ¤ó¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Í¡Ù¤Ê¤É¤ÈÆ±¾ð¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡Ø¤¶¤Þ¤¢¤ß¤í¡Ù¤È¤ä¤Ã¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬»Ò¶¡¤Ê¤ê¤ËÆÉ¤ß¼è¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢¼«¤éÌò¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¸ý¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
º´Æ£¤¬¾®³Ø£µÇ¯À¸¤Î»þ¤Ë»°Ô¢¤ÈÊì¿Æ¤ÏÎ¥º§¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë»°Ô¢¤Ï¡¢º´Æ£¤ò½½¹ñÆ½¡ÊÀÅ²¬¸©¡Ë¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¡¢¡Ö¤³¤³¤Ç·¯¤ÈÊÌ¤ì¤ë¡£º£Æü¤«¤é¤ÏÂ¾¿Í¤À¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï°ì¿Í¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿À¸¤¤Æ¤¯¤ì¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¸å¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢º´Æ£¤Î¿´¤Î±ü¤ËÅô¤Ã¤¿Ìò¼Ô¤Ø¤Î±ê¤¬¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Îº¢¤«¤é°ì¿Í¤Ç±Ç²è´Û¤ËÄÌ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¾®³Ø¹»¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿º¢¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊü±Ç¤µ¤ì¤ë±Ç²è¤ò´Ñ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥Ó¥Ç¥ª¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤»þÂå¤À¤«¤é²áµî¤ÎÌ¾ºî¤ò´Ñ¤ë¤Ë¤ÏÆóÈÖ´Û¡¢»°ÈÖ´Û¡Ä¡Ä¤¤¤ï¤æ¤ëÌ¾²èºÂ¤Ë¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¾®¸¯¤¤¤ò°®¤ê¤·¤á¡¢¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤Æ¿·½É¤äÃÓÂÞ¤Î±Ç²è´Û¤ËÄÌ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
½é¤á¤Ï¡Ø¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥µ¥¤¥ÉÊª¸ì¡Ù¤ä¡Ø¥Ù¥ó¡¦¥Ï¡¼¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÎ²è¤ò´Ñ¤Æ¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤µ¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢Ãæ³Ø¤ËÆþ¤Ã¤¿º¢¤«¤é¼«Á³¤ÈË®²è¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç±Ç²è¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬Æ´¤ì¤«¤é¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤òÈ¼¤¦¤â¤Î¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÌ¾±Ç²è´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ë¹õß·ÌÀ¤µ¤ó¤äÆâÅÄÅÇÌ´¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¤è¤¯´Ñ¤Þ¤·¤¿¡£»°Ô¢¼ç±é¤Î¡Øµ²²î³¤Ö·¡Ù¡Ê¡Ç65Ç¯¡Ë¤ò½é¤á¤Æ´Ñ¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î£··î¤ËÊÄ´Û¤·¤¿¶äºÂ¡¦´Ý¤ÎÆâ£Ô£Ï£Å£É¤Î¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×
¹â¹»£²Ç¯¤Î»þ¤Ë¼Â²È¤ò½Ð¤Æ°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¡¢Â´¶È¸å¤Ï±Ç²è²Ê¤Î¤¢¤ëÀìÌç³Ø¹»¤Ë¿Ê³Ø¡£ºßÀÒÃæ¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢Íâ¡Ç81Ç¯¤Ë¡ØÀÄ½Õ¤ÎÌç¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¡£Áá¤¯¤âÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤¿º´Æ£¤Ï¡íÆóÀ¤ÇÐÍ¥¡í¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Î¿´¶¤Ï°Õ³°¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅöÁ³¡¢È¿È¯¿´¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£Æ±¤¸À¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡í»°Ô¢Ï¢ÂÀÏº¤ÎÂ©»Ò¡í¤È¤¤¤¦»ëÀþ¤Ï¤è¤ê¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯¤½¤Î²¸·Ã¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤É¤³¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤â»°Ô¢¤ÎÏÃ¤ò¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¤ï¤º¤é¤ï¤·¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¸ý¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÂÖÅÙ¤Ë¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤ó¤Êº´Æ£¤ËÀ¤´Ö¤Ï¡ÖÀ¸°Õµ¤¡×¤À¤È¤¤¤¦¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤ê¡¢¿Æ»Ò¤Î³Î¼¹¤¬Óñ(¤µ¤µ¤ä)¤«¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¿Æ»ÒÃç¤Ï¤±¤Ã¤·¤Æ°¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¼ÂºÝ¡¢20Âå½ª¤ï¤ê¤Î¶ì¤·¤¤»þ´ü¤òÃ¦¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢»°Ô¢¤È°ì½ï¤ËºåËÜ½ç¼£´ÆÆÄ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ø¤É¤Ä¤¤¤¿¤ë¤Í¤ó¡Ù¡Ê¡Ç89Ç¯¡Ë¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»°Ô¢¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Ë¤¤¤¿ºåËÜ¤µ¤ó¤¬°§»¢¤Ë¤¤¤é¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç°Õµ¤Åê¹ç¤·¤ÆÃçÎÉ¤¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºåËÜ¤µ¤ó¤¬´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø¥È¥«¥ì¥Õ¡Ù¡Ê¡Ç94Ç¯¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤¬¤Î¤Á¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
ËÍ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÍÄ»ùÍ¶²ý»¦¿ÍÈÈ¡£Í½»»¤ÎÌäÂê¤Ç»£±Æ¤¬£±Ç¯»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢»¦¿ÍÈÈ¤Î¶¸µ¤¤Ë¿¼¤¯¸þ¤¹ç¤¨¤¿¡£
¼Â¤Ï¡¢¶½¹ÔÅª¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Øº´Æ£¹À»Ô¤Ï¤³¤ó¤Ê±éµ»¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡Ù¤È¤¤¤¦É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¼¡Âè¤Ë»Å»ö¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Æþ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
»ëÄ°¼Ô¤òÎ¢ÀÚ¤ë¡íÌòºî¤ê¡í
¼ÂÀÓ¤ò½Å¤Í¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¡íÆóÀ¤¡í¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ìò¼Ô¡¦»°Ô¢Ï¢ÂÀÏº¤ÎÂ¸ºß¤Ï¾ï¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ç04Ç¯ÊüÁ÷¤Î£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¿·ÁªÁÈ¡ª¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿»þ¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë»°Ã«¹¬´î¤µ¤ó¡Ê64¡Ë¤«¤é¡Ø¶ÜÂô³û¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤ËÉâ¤«¤ó¤À¤Î¤¬¡Ç69Ç¯¤Ë»°Á¥¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤¬À©ºî¤·¤¿¡Ø¿·ÁªÁÈ¡Ù¤Ç»°Ô¢¤¬±é¤¸¤¿¶ÜÂô³û¤Ç¤¹¡£
¶ÜÂô¤È¤¤¤¨¤ÐÍðË½Ïµé´¤ò¤Ï¤¿¤é¤¯ÁÆÌî¤Ê¿Í´Ö¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤¬¡¢»°Ô¢¤Î¶ÜÂô¤ÏÈó¾ï¤ËÉÔ´ïÍÑ¤Ê¿Í´Ö½¤¤ÃË¤Ç¶¯¤¯¿´¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÇÊ¸¸¥¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢²ÈÊÁ¤¬ÎÉ¤¯¶µÍÜ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÆÉ¤ß½ñ¤¤ò¶µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢¶áÆ£Í¦¤Ë¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÊú¤¤¤Æ²£Ë½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤é»°Ã«¤µ¤ó¤â´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤À¤«¤éËÍ¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¤ó¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤â»°Ô¢¤Î¤è¤¦¤Ë¤¿¤À¤Î°Ìò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼å¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤ÈÅÁ¤¨¡¢¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
º´Æ£¤¬±é¤¸¤¿¶ÜÂô³û¤ÏÃ»¤¤½ÐÈÖ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é»ëÄ°¼Ô¤Ë¶¯¤¤°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÏË°¤À¤À¤«¤é£±Ç¯¤âÆ±¤¸Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌµÍý¡££³¥õ·î¤Ç»à¤Ì¤°¤é¤¤¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡×¤È¾Ð¤¦¤¬¡¢¶ÜÂôÌò¤Ç¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ°Ê¹ß¤Ï¼Âºß¤·¤¿¿ÍÊª¤ò±é¤¸¤ëºÝ¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬ÊÑ²½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£Ç¯ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿£Î£È£Ë¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Á¾¼ÏÂ16Ç¯²Æ¤ÎÇÔÀï¡Á¡Ù¤ÇÅìÛê±Ñµ¡¤ò±é¤¸¤¿»þ¤â¡¢¼Â¤Ï¼þ°Ï¤ÎÈ¿±þ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°ìÌÌ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¿ÍÊªÁü¤òËÄ(¤Õ¤¯)¤é¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¿Í´Ö¤ÏÂ¿ÌÌÅª¤ÇÊ£»¨¤Ê¤â¤Î¡£¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¤Ë±é¤¸¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿·¤·¤¤°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤Æ¡¢ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç»ëÄ°¼Ô¤òÎ¢ÀÚ¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
º´Æ£¤¬½Ð±é¤¹¤ëºÇ¿·±Ç²è¡Ø¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤ë¡Ù¤Ï¡¢10·î31Æü¤Ë¸ø³«¡£ËÜºî¤Ï½÷À¤Ç½é¤á¤Æ¥¨¥Ù¥ì¥¹¥ÈÅÐÄº¤ËÀ®¸ù¤·¤¿ÅÐ»³²È¡¦ÅÄÉô°æ½ß»Ò¡ÊµýÇ¯77¡Ë¤Î¼ÂÏÃ¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢º´Æ£¤ÏµÈ±Ê¾®É´¹ç±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦Â¿Éô½ã»Ò¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤ëÉ×Ìò¤òÇ®±é¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î»£±Æ¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤°ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÉ½¾ð¤ò¤·¤«¤á¤¿¡£
¡ÖÅÄÉô°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ç16Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤´¼ç¿Í¤Ï¤´·òºß¤Ç±Ç²è¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ë¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢Ê¸¸¥¤ËÍê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¥ê¥¢¥ë¤ÊÏÃ¤äµ¤»ý¤Á¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥ê¥¢¥ë¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë»þ¤Ë¤Ï¸ØÄ¥¤·¤¿¤ê¡¢¤¢¤¨¤ÆÊÑ¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬±é½Ð¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤´ËÜ¿Í¤ÈÐªÎ¥¤»¤º¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¶á¤Å¤¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢¤½¤Îµ÷Î¥´¶¤òÄÏ(¤Ä¤«)¤à¤Î¤Ë¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤³¤Çº´Æ£¤Ï¡¢»£±Æ´ü´ÖÃæ¤Ï·àÃæÆ±ÍÍ¤Ë¸ß¤¤¤ò¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡×¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤Ó¹ç¤¦¤³¤È¤òµÈ±Ê¤ËÄó°Æ¤·¤¿¡£
¡ÖµÈ±Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢ËÍ¤¬¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂç¥¹¥¿¡¼¤Ç¡¢É×ÉØÌò¤ò¤¹¤ë¤Ê¤ó¤ÆÁÛÁü¤¹¤é¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂçÀèÇÚ¡£¤·¤«¤·¡¢Ã£´Ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¯¡¢¾ï¤Ë¥Õ¥é¥Ã¥È¤ÊÌÜÀþ¤ÇÌò¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÄó°Æ¤â²÷¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¬»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¼Â¤ÏÈà½÷¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÉ×ÉØ¤Îå«¤ò°é(¤Ï¤°¤¯)¤á¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Æ±ºîÉÊ¤Ç¤ÏÃøÌ¾¤ÊÊì¤ÈÈæ¤Ù¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ËÈ¿È¯¤¹¤ëÂ©»Ò¤ÎÍÍ»Ò¤âÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¤ä¤¬¤Æ³ëÆ£(¤«¤Ã¤È¤¦)¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢ºÇ¸å¤ÏÊì¤È»Ò¤¬¶¦¤ËÉÙ»Î»³¤òÅÐ¤ë¥·¡¼¥ó¤â¸«¤É¤³¤í¤À¡£
»þ¤òÁÌ(¤µ¤«¤Î¤Ü)¤ë¤³¤È29Ç¯¡½¡½º´Æ£¤È»°Ô¢¿Æ»Ò¤Ï¡¢¡ØÈþÌ£¤·¤ó¤Ü¡Ù¡Ê¡Ç96Ç¯¡Ë¤Ç±é¤¸¤¿¡í¿Æ»ÒÌò¡í¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¶¦±é²ó¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤â¤Þ¤¿ÉÔÃçÀâ¤¬Î®¤ì¤¿ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï°ì½ï¤Ë¤ä¤ë¤Ê¤é¤³¤Î´ÆÆÄ¤À¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤À¡¢¤È¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¾¡¼ê¤Ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢°ì½ï¤Ë¤ä¤ëµ¡²ñ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ØÈþÌ£¤·¤ó¤Ü¡Ù¤Ç¶¦±é¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢»°Ô¢¤¬¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë¤â¤¦£±¡Á£²ËÜ¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸å²ù¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¡¢ËÍ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤Ë¤¤¤ëÌò¼Ô¤Ë¤Ï¡Ø¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò¹â¤¯¤·²á¤®¤ë¤È¸å²ù¤¹¤ë¤¾¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ËÍ¼«¿È¤âÂ©»Ò¤È¶¦±é¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶¦±é¤¬ÎÈ(¤«¤Æ)¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤À¤±¤É¡¢Æ±¤¸Æ»¤òÁª¤ó¤À°Ê¾å¤Ï¤ª¸ß¤¤¤ò¸«¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
º´Æ£¼«¿È¤âÂ©»Ò¤Î´²°ìÏº¡Ê29¡Ë¤¬ÍÄ¤¤º¢¤«¤é±Ç²è¤Î»£±Æ¸½¾ì¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¹â¹»Â´¶È¸å¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿´²°ìÏº¤Ï¡¢º´Æ£¤â½Ð±é¤·¤¿£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡Ù¡Ê¡Ç22Ç¯¡Ë¤Ç¸»¼ÂÄ«¤ò°Å»¦¤¹¤ë¸ø¶Ç¤ò¹¥±é¡£¤«¤Ä¤Æ¤Îº´Æ£¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡íÆóÀ¤¡í¤Î¸ª½ñ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÆ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
É×¿Í¤ÎÄó°Æ¤Ç»Ï¤á¤¿¤³¤È
º´Æ£¤Ïº£Ç¯12·î¤Ë65ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¡Ø¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¡Ä¡Ä¡Ù¤Ç¤ÏÅÐ»³¥í¥±¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ë¿ÍÀ¸¤ò·ü¤±¤ëÃË¤¿¤Á¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ±Ç²è¡Ø½Õ¤Ë»¶¤ë¡Ù¡Ê¡Ç23Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ï·Ç¯¤Î¸µ¥Ü¥¯¥µ¡¼¤È¤·¤Æ·Ú¤ä¤«¤Ê¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¸«¤»¤¿¡£Â¿ºÌ¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î¿ÈÂÎºî¤ê¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¡ÖÉáÃÊ¤«¤é¥¸¥à¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¾¯¤·Á°¤Ë»Å»ö¤ò¤´°ì½ï¤·¤¿µÖ¤ß¤Ä»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢77ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É½êºî¤ËÌµÂÌ¤¬¤Ê¤¯Èþ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Ê¹¤¯¤È¡¢£±½µ´Ö¤Ë£·¡Á£¸ÒÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢Æüº¢¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥´¥ë¥Õ¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤¤¡£Â¿¤¤»þ¤ÏÇ¯´Ö100¥é¥¦¥ó¥É¶á¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢º£¤â½µ¤Ë°ìÅÙ¤Ï¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£ÀÎ¤ËÈæ¤Ù¤¿¤éÂÎÎÏ¤Î¿ê¤¨¤Ï´¶¤¸¤ë¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¼ã¤¤¿Í¤ËÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é70ºÐ¤Þ¤Ç¤Ï250¥ä¡¼¥ÉÈô¤Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Å»ö¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢Éé¤±¤Ê¤¤¤¾¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¾ï¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¶¦±é¤·¤Æ¤¤¿¼ã¤¤Ìò¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¼ã¤¤º¢¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡ÖÀè¡¹¤Î¤³¤È¤Þ¤Ç¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ò¤¬Â¿¤¯¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¤È¶Ã¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¼ã¤¤º¢¤Ï¤½¤ó¤ÊÀè¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ëÍ¾Íµ¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£°ìºî°ìºî¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¨¤ÐÊ¹¤³¤¨¤Ï¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ËÌÀ¤«¤ê¤òÅô¤¹¤³¤È¤ÇÀº°ìÇÕ¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤È¤¨¼«Ê¬¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î±Ç²è¤¬»Ä¤ë¤Ê¤é¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¤Í¡£
¤Ç¤â¡¢¸½¼Â¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê´ÉÍý¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Õ¥£¥ë¥à¤¬Îô²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢±Ç²è¤Ï¿Í¡¹¤Ë´Ñ¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤ÐÇÑ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¡Ø¾¼ÏÂ30Ç¯Âå¤Î±Ç²è¤ò¤è¤¯´Ñ¤Þ¤¹¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦20Âå¤Î¼ã¼Ô¤Ë¤Ï¤Þ¤º²ñ¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤¤¤Þ¸÷¤êµ±¤¯±Ç²è¤â¤¤¤Ä¤«¤Ï¥í¥¦¥½¥¯¤Î±ê¤Î¤è¤¦¤ËÇ³¤¨¿Ô¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤¿¤À¡¢ºÇ¶á¤Ï¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤ËÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤¿¤ê¡¢»þ¤Ë¤ÏÌ¿¤òµß¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤Î¤¬±Ç²è¤ÎÎÏ¤Ç¤¹¤«¤é¡×
°ìÊý¡¢ÇÐÍ¥¶È°Ê³°¤Ë¤âÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ç93Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤«¤é»þ´Ö¤ò¤È¤â¤Ë²á¤´¤¹É×¿Í¤È¡¢¡Ç18Ç¯º¢¤«¤éÆý»ù±¡¤ä»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò½µËö¤ä²ÆµÙ¤ß¤ËÍÂ¤«¤ë¡íÎ¤¿ÆÀ©ÅÙ¡í¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤â¤È¤â¤È»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤Ê¤É¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿É×¿Í¤ÎÄó°Æ¤Ç»Ï¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç20¿Í°Ê¾å¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤È´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤òÊú¤¨¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÁ°¸þ¤¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤Ë¤³¤Á¤é¤¬µ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£¼«Ê¬¤â¤Þ¤¿¼þ¤ê¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÍ¤Ê¤ó¤«¡¢¥«¥ß¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼«Ê¬¤ÎÎÙ¤Ë¤¤¤ë¿Í¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤ÆÆü¡¹¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¡£¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¤«¤¨¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ñá¤é¤º¸¬µõ¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¡½¡½º´Æ£¹À»Ô¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡íÌ¾Í¥¡í¤Î´Õ(¤«¤¬¤ß)¤È¸Æ¤Ù¤ë¤À¤í¤¦¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§ÃæÀîÌÀµª