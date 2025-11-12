もっと早く出会いたかった（涙）【3COINS】かゆい所に手が届く！「優秀アイテム」

食卓で役立つ【3COINS（スリーコインズ）】のキッチンツールから、かゆい所に手が届く「優秀アイテム」が登場。カトラリーや鍋蓋を一時置きに使いつつ、ずれ落ちる煩わしさも解消してくれそうです。一度使ったら手放せなくなるかも。今回は秋冬の寒い時期にこそ活躍しそうな鍋用小物をご紹介します。

両側にツマミが付いた「れんげ箸置き」

2つのスペースに分けてれんげ & 箸が置ける便利なこちら。底面は少し凹みがあり、れんげがフィットしやすく、ずれ落ちも防いでくれそうです。お値段は\330（税込）。両側には小さなツマミが付いており、置いたままサッと引っ張れば、火傷する心配なく移動させられそう。使わない時は薬味入れに活用するのも良さそうです。

滑り落ちるのを防いでくれそうな「竹製鍋蓋置き」

鍋蓋の置き場所にお困りの方はこちら。手前にある凸部分のパーツが滑り落ちるのをガードしつつ、鍋蓋を立てかけて置けるようです。お値段は\330（税込）。公式サイトによれば「裏面には滑り止め」があるうえに「折りたたんでコンパクトに収納」できる、使い勝手の良さもうかがえます。蓋をしたい時はサッとツマミを掴めて、快適に使い続けられそうです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino