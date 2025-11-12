初めてこたつと出会った猫の姿が注目を集めています。話題の投稿は143万回以上表示され「見事な開きっぷりでございます」「こたつ最高でぱっか～ん！」とのコメントが寄せられていました。

【写真：猫がこたつに初めて入った結果……30分後に見せた『幸せあふれる様子』】

こたつに心を奪われた猫

Xアカウント「きなこ」に投稿されたのは、こたつが大好きな猫ちゃん。猫のきなこちゃんが猫生で初めてこたつを体験したときの写真が投稿されていました。きなこちゃんがこたつに入り30分後、中をのぞくとそこにはヘソ天になったきなこちゃんがいたのだそう。体の力が抜け、ぼーっとした表情になり、こたつに骨抜きにされていたそうです。

こたつが大好きすぎて、冬が終わり片付けようとしてもきなこちゃんが抵抗したため、一年中こたつが出してあるのだそう。こたつがあることで、まったりくつろぐ可愛い姿をたくさん見ることができますね。また、自分で入れるのにこたつに入れてほしいと甘えたり、暑くなって出てきて体を冷やす賢い仕草を見ることができたり、こたつときなこちゃんの最強コンビから、これからも目が離せません。

もはや人間では？の声

こたつのとりこになったきなこちゃんを見たXユーザーたちからは「人間みたい」「やっぱこたつは猫などの生物の種族を人間に変化させる魔道具だったんだ…」「あちこちで失われていく野生」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「きなこ」では、きなこちゃんの可愛い日常の様子が投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「きなこ」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。