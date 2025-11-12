¥¹¥«¥¦¥ÈÃíÌÜ¤Î187Ñ¡È¥Ï¥¤¥¹¥Ú¡ÉCB¡¡À¤ÂåÊÌÂåÉ½¤Ç»É·ã¡ÄÌÜ»Ø¤¹¡Ö¤³¤¤¤Ä¤¬¤¤¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡×
ÅìÍÎÂç¤Î1Ç¯À¸CB²¬Éô¥¿¥ê¥¯¥«¥Ê¥¤ñ¥ÅÍ
¡¡187¥»¥ó¥Á¤Î¥µ¥¤¥º¤È¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¿ÈÂÎÁàºî¤ÈÅ·À¤Î¥Ð¥Í¡£
¡¡¶¯Îõ¤Ê¥¥Ã¥¯¤âÊ»¤»»ý¤Ã¤¿¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÊCB¤Ï¡¢´ØÅìÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°1Éô¤ÇÂç¤¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅìÍÎÂç¤Î1Ç¯À¸CB²¬Éô¥¿¥ê¥¯¥«¥Ê¥¤ñ¥ÅÍ¤Ïº£Ç¯7·î¤ËU-22ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó±óÀ¬¡¢9·î¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Î¥¢¥¸¥¢°ì¼¡Í½Áª¤Ë¤¢¤¿¤ëAFCU23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×Í½Áª¡Ê¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¡Ë¤Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ëÃíÌÜ³ô¤À¡£
¡¡´ØÅì1Éô¡¦Âè18Àá¤ÇÅìÍÎÂç¤Ï¼ó°Ì¡¦ÃÞÇÈÂç¤È·ãÆÍ¡£²¬Éô¤Ï4¥Ð¥Ã¥¯¤Î±¦CB¤È¤·¤Æ¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤Ç¥é¥¤¥ó¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÞÇÈÂç¤ÎFW»³²¼·Ê»Ê¤È¥È¥Ã¥×²¼¤ÎMFÂçÃ«Ì«ÅÍ¤È·ã¤·¤¤¡Ö1Ç¯À¸¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¡×¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡30Ê¬¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¤òÆÍÇË¤µ¤ì¡¢MFÀ¶¿åÂçæÆ¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òÍá¤Ó¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï½ª»Ï°ÂÄê¤·¤¿¼éÈ÷¤òÈäÏª¡£Á°È¾½ªÈ×¤Ë¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤òÃÞÇÈÂç¤Î±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯ÉÛ»Ü¹î¿¿¤ËÆÍÇË¤µ¤ì¡¢Ãæ±û¤Ø¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¤¬¡¢´°Á´¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò³°¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢²¬Éô¤Ï¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤Ç¶Ã°Û¤ÎÄ·ÌöÎÏ¤ÈÂÐ¶õ»þ´Ö¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÆ¬¤Ç¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·¤¿¡£¤â¤·¤³¤ì¤¬Æ¬¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÇØ¸å¤Î¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤ÎÁª¼ê¤¬2Ëç¤ª¤ê¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤¹´í¸±À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Á¡¼¥à¤òµß¤¦¥Ó¥Ã¥°¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤â·ø¼é¤òÂ³¤±¤¿·ë²Ì¡¢86Ê¬¤ËDF¹â¶¶°¦æÆ¤¬¼¹Ç°¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¤òÃ¡¤¹þ¤ß¡¢¾¡¤ÁÅÀ1¤òÄÏ¤ß¼è¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ê¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÎÌðÅÄ¡ËÎ¶Ç·²ð¤äÌ«ÅÍ¤âÂåÉ½¤Ç°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤·¡¢·Ê»Ê¤â¹â¹»ÁªÈ´¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤Ë¤ÏÀäÂÐÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤È¡¢1¿Í¡¢1¿Í¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Áê¼ê¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éµ¤¹ç¤¤¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎJ¥¯¥é¥Ö¥¹¥«¥¦¥È¤âµÍ¤á¤«¤±¤¿Ãæ¤Ç¡¢Èà¤ÏÁê¼ê¤ÎÃæÈ×¤Î¹½À®ÎÏ¤ò¼×ÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ï¥¤¥é¥¤¥ó¤ò°Ý»ý¤·Â³¤±¡¢FW»³²¼¤¬¾Ã¤¨¤ëÆ°¤¤Ç¥é¥¤¥ó¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤âÎäÀÅ¤Ë¼ó¤ò¿¶¤Ã¤Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¡¢»³²¼¤ÎÆ°¤¤ËÏ¢Æ°¤·¤ÆÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¯¤ëÂçÃ«¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â±Ô¤¤´ó¤»¤ò¸«¤»¤ÆÂÐ±þ¤·¤¿¡£1Ç¯À¸¤Ê¤¬¤éDF¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¼éÈ÷¤ò¸£°ú¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç½¸ÃæÎÏ¤òÀÚ¤é¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö1Ç¯¤Ç¤¹¤±¤É¥Á¡¼¥à¤ÇÆÍ¤È´¤±¤¿Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤·¡¢¡Ø¤³¤¤¤Ä¤¬¤¤¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤¦ÎÏ¶¯¤¯¸ý¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÎU-18ÆüËÜÂåÉ½¡¢º£Ç¯¤ÎU-22ÆüËÜÂåÉ½¤ÇÂç¤¤Ê»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö³¤³°¤ÎÁê¼ê¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÁÅÄÍÀ¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë¤Ïº£¤Þ¤Ç¤ÎFW¤È¤Ï°ã¤¦¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¿ÈÂÎ¤¬¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÁ°¤«¤éÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂÎÀª¤¬°¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤âÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢¥·¥å¡¼¥È¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤Þ¤¤¡£¥·¥å¡¼¥È¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢Æ±¤¤Ç¯¤Ç¤¢¤½¤³¤Þ¤ÇJ1¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤Ë¤â°æ¾å°¦Îü¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡Ë¡¢¡Ê¥ó¥ï¥Ç¥£¥±¡¦¥¦¥Á¥§¡Ë¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡ÊÀ¤Íº¡¢¶Í°þ²£ÉÍÂç¡Ë¤Ê¤É1¿Í¡¢1¿Í¤ÎÆÃÄ§¤Ï°ã¤¦¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÆÍ¤È´¤±¤¿¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤òÁê¼ê¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤Êºâ»º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëCB¤Ø¡£Ãå¼Â¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤ë²¬Éô¥¿¥ê¥¯¥«¥Ê¥¤ñ¥ÅÍ¤«¤éÌÜ¤òÎ¥¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¤Î²ÁÃÍ¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡£¡Ê°ÂÆ£Î´¿Í / Takahito Ando¡Ë