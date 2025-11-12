大阪の天王寺動物園はこのほど、アムールトラ「ショウヘイ」に新たな施設を設置するため、目標１４００万円でクラウドファンディング（ＣＦ）を活用することを発表した。

２０１９年１月に東京・多摩動物公園で生まれたオスの「ショウヘイ」は、米大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手が名前の由来。今年６月、神戸市の王子動物園から移ってきた。

天王寺動物園の公式ホームページによると、「昨今の物価上昇によるエサ代や施設維持費、その他園の運営費用の増加、夏季の酷暑のような近年の異常気象による来園者数の減少等の影響により、動物の環境改善に充てられる予算が限られる状況が続いています」と説明。「ショウヘイ」のために屋外デッキを新設するため、ＣＦサイトのＲＥＡＤＹＦＯＲ（レディーフォー）で１４００万円を目指し、１８日から募集開始する。

期間は来年１月３０日まで。目標額に達しなくてもプロジェクトは進行するという。支援は３０００円から１００万円まで計４６種類。リターンは「ショウヘイ（トラ）柄のパンツ」「ショウヘイ（トラ）の飼育員体験」などが用意されている。