µÜ¾ëÀçËÌ¥Ü¡¼¥¤¥º¡¢²Æ½ÕÏ¢Â³¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡¡¡ÖºÇ¶¯À¤Âå¡×¤¬¡ÈÄ©Àï¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡Ä½Õµ¨Á´¹ñÂç²ñÍ½Áª
¢¡Âè£µ£¶²óÆüËÜ¾¯Ç¯Ìîµå½Õµ¨Á´¹ñÂç²ñ¡¦ÅìËÌÃæ±û»ÙÉôÍ½Áª¡¡¢¦·è¾¡¡¡µÜ¾ëÀçËÌ¥Ü¡¼¥¤¥º£¶¡½£²µÜ¾ë·ª¸¶¥Ü¡¼¥¤¥º¡á£¶²ó»þ´ÖÀÚ¤ì¡á¡Ê£±£±·î£³Æü¡¢ÈþÎ¤Ä®¡¦Æî¶¿µå¾ì¡Ë
¡¡ÍèÇ¯£³·î³«ºÅ¤ÎÂè£µ£¶²ó½Õµ¨Á´¹ñÂç²ñ¤ÎÅìËÌÃæ±û»ÙÉô¡¢ÅìËÌÆî»ÙÉô¤Î·è¾¡¤¬£³Æü¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¹Ô¤ï¤ì¡¢ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Çò²Ï¥Ü¡¼¥¤¥º¤Ï·´»³¥Ü¡¼¥¤¥º¤ò²¼¤·¡¢½é½Ð¾ì¡£µÜ¾ëÀçËÌ¥Ü¡¼¥¤¥º¤ÏµÜ¾ë·ª¸¶¥Ü¡¼¥¤¥º¤òÇË¤ê¡¢£³Ç¯¤Ö¤ê£´ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤Ïº£²Æ¤ÎÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²Æ½ÕÏ¢Â³½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡¡¡¢¨¡¡¡¡¢¨
¡¡¶ì¤·¤ßÈ´¤¤¤Æ¤Ä¤«¤ó¤À±É´§¤ËµÜ¾ëÀçËÌ¥Ê¥¤¥ó¤¬´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡¡Äï¥Á¡¼¥à¤ÎµÜ¾ëÀçËÌÃæ±û¤Ç£µ·î¤Î´ØÅì¥Ü¡¼¥¤¥º¥ê¡¼¥°Âç²ñ¤Ç£±£¶¶¯¡¢£³Ç¯À¸¥Á¡¼¥à¤Ë¸ø¼°Àï¤Ç¾¡Íø¤¹¤ë¤Ê¤É¡ÈºÇ¶¯À¤Âå¡É¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤â¡ÖÀçËÌ¡×¤ÇÎ×¤ó¤À£¹·î¤Î³ÑÅÄ¾¦»öÇÕ¤Ç¤Ï½à¡¹·è¾¡¤ÇÇÔÂà¡£ÀçËÌÃæ±û¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿ÀÄ¾ÂÍµÇ·¥³¡¼¥Á¡Ê£µ£¶¡Ë¤¬´ÆÆÄÂå¹Ô¤Ç¡ÈÄ©Àï¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½éÀï¤ÎµÜ¾ëÃæ±ûÀï¤ÏÆ±ÅÀ¤Î£·²ó¤Ë£´ÈÖ¡¦¿ûÌî¤¬¥µ¥è¥Ê¥é£³¥é¥ó¡£½à¡¹·è¾¡¡¦µÜ¾ëÀçÆîÀï¤ÏÅê¼êÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡·è¾¡¤Ï£±ÅÀ¤òÄÉ¤¦£´²óÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤éµ¾ÂÇ¤ÎÌ¾¼ê¡¦¾®Ìî»û¤¬ÂåÂÇ¤ÇÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤ò·è¤á¤ë¤È£¹ÈÖ¡¦ÀõÍø¤¬±¦ÍãÀþ¤ËµÕÅ¾ÆóÎÝÂÇ¡£³ÑÅÄ¾¦»öÇÕ¤Ç¤ÏºÇ¸å¤ÎÂÇ¼Ô¤È¤Ê¤ê¹æµã¤·¤¿ÃË¤Î°ÕÃÏ¤Î°ìÂÇ¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¡£Îý½¬¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌµÂÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÀõÍø¤Ë¡Ö¤¢¤Î»Ò¤¬ÂÇ¤Ä¤ÈÀ¹¤ê¤¢¤¬¤ë¡×¡ÊÀÄ¾ÂÂå¹Ô¡Ë¤È¥à¡¼¥É¤ÏºÇ¹âÄ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¯Îõ¤Ê¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥·¡¼¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿À±¼ç¾¤Ï¡Ö¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤ò¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤¿¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡£·»¡¦ÍÚ´õ¡Ê±ºÏÂ³Ø±¡¡Ë¤ÏºòÇ¯¤Î²Æ¤ËÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤·¤¿£Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¡£Äï¤¬Ì¤Æ§¤Î½Õ¤ÎÄºÅÀ¤ËÄ©¤à¡£
¡¡¡ÚµÜ¾ëÀçËÌ¥Ü¡¼¥¤¥º¡¦ÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¡Û¢¨¤Ï¼ç¾
¡¡¢¦£²Ç¯À¸¡¡¢¨À±ÊâË¾¡¢¹©Æ£ÍÛæÆ¡¢¸¤»ôÍÛæÆ¡¢Âç¹¾ÎÜÅÍ¡¢¹â¶¶°ìÍã¡¢Æó¥Î¿À±ÍÅÍ¡¢ÌîÂ¼ÍÛ¿¿¡¢¸¤»ôÂçæÆ¡¢ÀõÍøí÷¶ê¡¢¹â¶¶À²ÂÀ¡¢º´¡¹ÌÚØ¹¡¢°ËÆ£¶õæÆ¡¢°¤ÉôÎÏæÆ¡¢¸åÆ£ÂÀÏ¯¡¢¾®Ìî»ûÍÛæÆ¡¢¿ûÌîÞæÂÀ¡¢»°ÄÍÀ²¹ä¡¢ÎëÌÚÁÕÂÁ
¡¡¢¦£±Ç¯À¸¡¡ÃæÌî·ë¿´¡¢¸ÞÅçÍªØ¹¡¢ÅÏî´êü¡¢Ä¹ß·¸µ¼÷¡¢ÅÄÃææÆÂÀ
¡¡¡ÚµÜ¾ëÀçËÌ¥Ü¡¼¥¤¥º¤Î¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡Û
¡¡¢¦£±²óÀï¡Ê£±£°·î£²£µÆü¡ËµÜ¾ëÀçËÌ¡¡£´¡½£±¡¡µÜ¾ëÃæ±û
¡¡¢¦½à¡¹·è¾¡¡Ê£±£±·î£±Æü¡ËµÜ¾ëÀçËÌ¡¡£¶¡½£²¡¡µÜ¾ëÀçÆî
¡¡¢¦½à·è¾¡¡Ê£±£±·î£±Æü¡ËµÜ¾ëÀçËÌ¡¡£±£±¡½£±¡¡ËÌ±ü
¡¡¢¦·è¾¡¡Ê£±£±·î£³Æü¡ËµÜ¾ëÀçËÌ¡¡£¶¡½£²¡¡µÜ¾ë·ª¸¶
¡¡¡û¡Äº£²ó¤ÎÎ¾»ÙÉôÍ½Áª¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢¥ê¡¼¥°¸òÎ®Âç²ñ¡¦³ÚÅ·¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¥«¥Ã¥×Ãæ³Ø¹Å¼°ÌîµåÂç²ñ£²£°£²£µ¡Ê£±£µÆü³«Ëë¡Ë¤Î½Ð¾ì¥Á¡¼¥à¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¿·¥Á¡¼¥à»ÏÆ°¤È¤Ê¤ë£¹·î³«ºÅ¤Î³ÑÅÄ¾¦»öÇÕ¤«¤é¤Î¾¡Íø¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç·èÄê¡£ÅìËÌÃæ±û¤«¤éÀçÂæÃæÉô¡¢µÜ¾ëÀçËÌ¤¬¡¢ÅìËÌÆî¤«¤éÇò²Ï¡¢·´»³¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡£»ÙÉô¸òÎ®¤ÎËÜ¾±»ÔÄ¹ÇÕÅìÆüËÜÂç²ñ¡Ê£²£²¡Á£²£´¡¢£³£°Æü¡Ë¤ÎµÜ¾ë·ª¸¶¡ÊÅìËÌÃæ±û¡Ë¡¢»³·ÁÅìÉô¡ÊÅìËÌÆî¡Ë¤Î½Ð¾ì¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¡£